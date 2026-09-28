Lebensmitteleinzelhandel

Übernahe von Tegut-Filialen genehmigt. (Archivbild) (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Nach eingehender Prüfung sei die Übernahme von 178 Tegut-Filialen durch Edeka erlaubt worden, teilte die Behörde in Bonn mit. Ursprünglich wollte Edeka 24 weitere Tegut-Standorte erwerben, verzichtet jetzt aber für mindestens vier Jahre darauf. Mit dem Verzicht sei erreicht worden, dass es in den betroffenen Regionen nicht zu Verschlechterungen für die Verbraucher komme, erklärte das Kartellamt.

Tegut mit insgesamt rund 300 Filialen hauptsächlich in Hessen, Thüringen und Bayern gehört seit 2013 zur schweizerischen Genossenschaft Migros. Diese hatte im März angekündigt, Tegut komplett verkaufen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.