Wahlplakate in Tel Aviv (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

Bei den Einzelparteien liegt Netanjahus Likud knapp vor Eisenkots Jaschar. In der Folge könnten andere Kräfte den Ausschlag geben, darunter etwa auch arabische Parteien. Eisenkot kündigte umgehend einen Anlauf zur Bildung einer Regierung an. Die israelische Bevölkerung habe für einen Wandel und gegen Netanjahu gestimmt. Später erklärte Netanjahu, man warte noch auf die tatsächlichen Resultate. Israel benötige eine Regierung, die sich nicht auf arabische, antizionistische Parteien stütze. So sei der Likud die "größte Partei Israels", und das rechte Lager habe "innerhalb der jüdischen Bevölkerung" eine klare Mehrheit.

Hohe Wahlbeteiligung

Endgültige Auszählungsergebnisse werden erst Ende der Woche erwartet. Es war die erste Parlamentswahl in Israel seit dem Überfall der militant-islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gazakrieg. Die Sperrklausel liegt bei 3,25 Prozent. Insgesamt traten 37 Listen an. Die Beteiligung an der Parlamentswahl war hoch. Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale gaben nach Angaben der zentralen Wahlkommission über 74 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. Das ist der höchste Wert seit Jahrzehnten. Vor zahlreichen Wahllokalen hatten sich lange Schlangen gebildet. Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte konnten über die Zusammensetzung der 120 Sitze im Parlament, der Knesset, entscheiden.

Größere Unregelmäßigkeiten wurden nicht gemeldet. Die Partei Jaschar reichte allerdings Beschwerde über mehrere Wahllokale ein, in denen Stimmzettel gefehlt haben oder beschädigt gewesen sein sollen. Zudem wurden im Süden des Landes drei Menschen wegen des Verdachts auf versuchten Wahlbetrug festgenommen. Nach Angaben der Behörden handelt es sich jedoch nicht um eine koordinierte Aktion.

Die Wahlkommission hatte eine kurzfristig von der Likud-Partei beantragte Verlängerung der Öffnungszeiten in den Wahllokalen abgelehnt, die Partei Jaschar hatte sich dagegen ausgesprochen.

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Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.