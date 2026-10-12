Nach Bas' Rückzug

Bundesfinanzminister Klingbeil (Michael Kappeler / dpa)

Klingbeil führte aus, er halte es für wichtig, Klarheit über die personelle Aufstellung und auch Klarheit über den programmatischen Kurs der SPD zu haben. An der Doppelspitze soll den Angaben zufolge festgehalten werden. Klingbeil teilte nicht mit, ob er selbst noch einmal antritt.

Er kritisierte zudem die öffentlichen Angriffe auf die zurückgetretene Ko-Vorsitzende Bas. Die Attacken seien in Zeiten von persönlichem Leid und Trauer geschehen. Das sei unanständig, und niemand im Land sollte das ertragen müssen. Bas habe deutlich gemacht, dass Grenzen erreicht seien. Man brauche eine Kultur des Streits, aber auch eine Kultur des Respekts voreinander. Er habe Sorge, dass die Politik auch immer mehr Menschen verliere, die feinfühlig und empathisch seien.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.