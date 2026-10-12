Nach Bas' Rückzug

Klingbeil führte aus, er halte es für wichtig, Klarheit über die personelle Aufstellung und auch Klarheit über den programmatischen Kurs der SPD zu haben. An der Doppelspitze soll den Angaben zufolge festgehalten werden. Klingbeil teilte nicht mit, ob er selbst noch einmal antritt.
Er kritisierte zudem die öffentlichen Angriffe auf die zurückgetretene Ko-Vorsitzende Bas. Die Attacken seien in Zeiten von persönlichem Leid und Trauer geschehen. Das sei unanständig, und niemand im Land sollte das ertragen müssen. Bas habe deutlich gemacht, dass Grenzen erreicht seien. Man brauche eine Kultur des Streits, aber auch eine Kultur des Respekts voreinander. Er habe Sorge, dass die Politik auch immer mehr Menschen verliere, die feinfühlig und empathisch seien.
Bas hatte ihren Rückzug am Morgen bekanntgegeben und mit dem Tod ihrer Stieftochter begründet. Zugleich warf sie dem Koalitionspartner öffentliche Angriffe vor. Den Posten des Arbeitsministers soll der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Schweitzer übernehmen.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.