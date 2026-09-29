Bundestags-Präsidentin

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) will im Plenum härter durchgreifen. (dpa / picture alliance / Andreas Gora)

Über dieses Instrument verfüge sie als Parlamentsvorsitzende, sagte die CDU-Politikerin in einem Podcast der Funke-Medien. Sie kritisierte vor allem das Verhalten von Abgeordneten der AfD, aber auch der Linken. Diese beiden Fraktionen hätten bislang mit Abstand die meisten Ordnungsrufe erhalten. Klöckner betonte, es müsse gewährleistet sein, dass eine Plenardebatte geordnet ablaufe. Wenn eine Fraktion derart stören wolle, dass andere Redner nicht mehr zu verstehen seien, dann sei es ihre Aufgabe, einzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.