Haushalt 2027

Die Stromsteuer für Privathaushalte soll voerst doch nicht gesenkt werden. (imago / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Das gaben der Unions-Fraktionsvorsitzende Frei, SPD-Fraktionschef Miersch und der CSU-Landesgruppenvorsitzende und Hoffmann in einem gemeinsamen Pressestatement nach Beratungen in Berlin bekannt. Damit wäre Bundeskanzler Merz mit seinem Vorstoß, die Energiekosten für alle Verbraucher zu senken, zunächst gescheitert. Er hatte sich vehement für eine weitere Senkung starkgemacht. Ursprünglich hatten sich Union und SPD bereits in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken. Umgesetzt wurde das wegen Haushaltszwängen aber bisher nur für das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft.

Das europäische Mindestmaß der Stromsteuer liegt bei 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die 1999 eingeführte Steuer in Deutschland beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde. Die Differenz liegt damit bei 1,95 Cent je Kilowattstunde.

Weitere Steuern im Blick

In den Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2027 wurde auch über weitere Steuervorhaben entschieden. So soll auch die Plastiksteuer erst einmal nicht kommen, ebenso eine erhöhte Schaumweinsteuer. Die Abgabe auf zuckerhaltige Getränke werde erst ab 2028 erhoben, heißt es weiter, und nicht bereits Mitte kommenden Jahres. Weiterhin keine Einigung gab es auf einen vollständigen Ausgleich der sogenannten Kalten Progression im Tarifverlauf der Einkommensteuer. Gemeint ist damit ein Effekt, eine Art heimliche Steuererhöhung bei Lohnsteigerungen, so dass die reale Kaufkraft gleich bleibt oder sogar sinkt. Daneben sollen die Regelsätze in der Grundsicherung bis Sommer 2028 nicht weiter steigen.

Über letzte Änderungen am Haushalt wird heute beraten

Die Koalition steht mit ihren Verhandlungen unter Zeitdruck, da heute der Haushaltsausschuss des Bundestags zur sogenannten Bereinigungssitzung zum Etat 2027 zusammenkommen soll. Dort werden letzte Änderungen beraten und die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung in die Regierungsvorlage eingearbeitet. Ende November will der Bundestag den Haushalt dann beschließen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.