Reformpolitik

Koalitionsauschuss im Kanzleramt beendet

Im Kanzleramt in Berlin hat am Abend der Koalitionsausschusses erstmals seit der Sommerpause getagt. Über Ergebnisse soll die Öffentlichkeit im Laufe des Tages in schriftlicher Form unterrichtet werden. Aus Teilnehmerkreisen verlautete anschließend lediglich, man habe in einer guten Atmosphäre unter anderem über den Zeitplan für die weiteren Reformen gesprochen.