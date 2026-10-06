Tobias Rausch (rechts) und Hans-Thomas Tillschneider: Beide haben Stimmen bekommen, die vorab nicht angekündigt worden waren. (picture alliance / dpa pool / Jan Woitas)

Man muss das kurz sacken lassen: Die AfD nominiert Hans-Thomas Tillschneider für den Posten des Landtagsvizepräsidenten, eigentlich gedacht als Provokation. Der Ideologe der AfD, der wegen rechtsextremer Äußerungen namentlich im Verfassungsschutzbericht des Landes erwähnt wird - dieser Tillschneider wird vom neuen Landtag zum Vizepräsidenten gewählt, mit 44 Stimmen. Woher die fünf zusätzlichen Jastimmen kommen, ist bei einer geheimen Wahl nicht zu eruieren.

Neue politische Realitäten

Aber: Im Geheimen werden die neuen politischen Realitäten sichtbar. Dabei hatten alle außer der AfD im Vorfeld Tillschneider als Kandidat für den Vize-Posten abgelehnt. Und trotzdem wird er als Landtagsvizepräsident gewählt: Das ist eine krasse Grenzverschiebung, deren Ende nach heute gar nicht absehbar ist.

Sachsen-Anhalts oberste parlamentarische Repräsentanten sind nun ein rechtsextremer Vordenker und ein Politiker, der durch die Vetternwirtschaftsaffäre der AfD bekannt wurde: Tobias Rausch. Seine Geschwister und Fußballfreunde hatte er bei anderen AfD-Abgeordneten untergebracht, oder gleich in seinem eigenen Abgeordnetenbüro. Vetternwirtschaft? Alles eine Kampagne, heißt es von der AfD. Und doch: Still und heimlich hat die AfD die familiären Beschäftigungsverhältnisse peu à peu beendet.

Auch dieser Tobias Rausch wurde heute in Magdeburg gewählt, mit 48 Jastimmen zum ersten AfD-Landtagspräsidenten Deutschlands. Rausch hat mehr als die sichergeglaubten 44 Jastimmen von AfD und BSW bekommen.

Haben CDU-Abgeordnete für Rausch gestimmt?

Wo kommen die vier Jastimmen über den Durst für Rausch her? Möglicherweise aus der CDU-Fraktion, die tief gespalten ist und derzeit kopf- und orientierungslos wirkt. Auch und gerade unter Sven Schulze, der als Noch-Ministerpräsident nach dem Amt des Fraktionschefs gegriffen hat und damit auch noch exekutive und legislative Macht vermischt. Nun ist der Landtag von Sachsen-Anhalt konstituiert. Mit einem Landtagspräsidenten sowie Vizepräsidenten der AfD und dem Christdemokraten Carsten Borchert.

Siegmunds Chancen auf das Ministerpräsidentenamt steigen

Ein Landtagspräsident ist kein Grüßaugust, der ab und zu mal eine Plenardebatte leitet. Er kann, wenn er will, Nebendiplomatie betreiben. Nach Amerika ins Trump-Lager reisen. Oder nach Moskau. Alles denkbar. Ein Landtagspräsident kann Personal anstellen oder auch entlassen. Die Grenzen testen, die sich in Sachsen-Anhalt im Rekordtempo verschieben.

Die Wahl von Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten ist auch ein Erfolg für Ulrich Siegmund, der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden möchte. (picture alliance / dpa pool / Jan Woitas)

Klar ist mit dem heutigen Tag: Wenn eine Landtagsmehrheit für einen Radikalen wie Tillschneider als Landtagsvizepräsident zusammenkommt, dann deutet vieles darauf hin, dass auch ein AfD-Ministerpräsident Ulrich Siegmund eine Mehrheit im ersten Wahlgang bekommen wird. Und zwar nicht offen und ehrlich, sondern klammheimlich und hintenrum. Das ist zwar legitim, aber alles andere als würdevoll.