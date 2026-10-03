Komponist Walter Thomas Heyn: "Unser Held damals war Wolf Biermann"

Ein bisschen Weltoffenheit habe man in Leipzig zu DDR-Zeiten zugelassen, erzählt Heyn. Aber ab Mitte der 1980er-Jahre verschärfte sich auch dort die Lage für Künstler. Im Dlf spricht er über die Wendezeit und unternimmt einen Streifzug durch deutsche Liedkunst.

Walter Thomas Heyn lacht in die Kamera, während er seine Gitarre bei sich hat.
Er ist Gitarrist, Komponist, Musikproduzent, Verleger und Pädagoge, der sowohl in der klassischen Musik als auch im Bereich Rock, Musical und Filmmusik aktiv ist. (Walter Thomas Heyn)

Musik-Laufplan

Präludium Nr. 1 C-Dur, BWV 846
Länge: 02:21
Interpretation: Glenn Gould (Klavier)
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: CBS
Best.-Nr: M 3 K 42266
Elizabethan Serenade
Länge: 02:01
Interpretation: James Last Band
Komposition: Ronald Binge
Label: Polydor
Best.-Nr: 184093
O sancta justitia, ich möchte rasen
aus: Zar und Zimmermann. Komische Oper in 3 Akten
Länge: 01:48
Interpretation: Thomas Quasthoff (Bassbariton), Orchester der Deutschen Oper Berlin
Leitung: Christian Thielemann
Komposition: Albert Lortzing
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4716932
Es steht ein Haus in New Orleans
Länge: 04:15
Interpretation: Manfred Krug
Komposition: Traditional
Label: Amiga
Best.-Nr: 146145-2
Albumtitel: Manfred Krug Anthologie
Solo Sunny
Länge: 01:31
Interpretation: Regine Dobberschütz
Komposition: Günther Fischer
Label: Amiga
Best.-Nr: 119286-2
Albumtitel: Jugendliebe 3 - Das waren unsere Hits
Keine Macht für Niemand
Länge: 04:03
Interpretation: Ton Steine Scherben
Komposition: Ralph Christian Möbius, Ralph Steitz
Label: David Volksmund Produktion
Best.-Nr: 2007-2
Albumtitel: Keine Macht für Niemand
Kein schöner Land
Länge: 01:49
Interpretation: Barbara Kellerbauer (voc), Walter Thomas Heyn (Gitarre)
Komposition: Walter Thomas Heyn
Label: MARA-Records
Das Lied von der Moldau
Länge: 01:27
Interpretation: Wolf Biermann
Komposition: Hanns Eisler
Label: LiederProduktion
Scherzo g-Moll (3). Fassung für Orchester
aus: Oktett für 4 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli Es-Dur, op. 20
Länge: 03:55
Interpretation: London Symphony Orchestra
Leitung: Claudio Abbado
Komposition: Felix Mendelssohn Bartholdy
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4714672
Freiheit
Länge: 02:34
Interpretation: Marius Müller-Westernhagen
Komposition: Marius Müller-Westernhagen
Label: WEA International
Best.-Nr: 385511-2
Albumtitel: Westernhagen
Mame
Länge: 00:54
Interpretation: Trio Allegro
Komposition: Traditional
Private Aufnahme
Was ist mit den zärtlichen Gesten gescheh'n
Länge: 01:50
Interpretation: Barbara Kellerbauer (voc), Walter Thomas Heyn (Gitarre)
Komposition: Walter Thomas Heyn
Label: MARA-Records
Komposition: Walter Thomas Heyn
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