Er ist Gitarrist, Komponist, Musikproduzent, Verleger und Pädagoge, der sowohl in der klassischen Musik als auch im Bereich Rock, Musical und Filmmusik aktiv ist. (Walter Thomas Heyn)

Musik-Laufplan

Präludium Nr. 1 C-Dur, BWV 846

Länge: 02:21

Interpretation: Glenn Gould (Klavier)

Komposition: Johann Sebastian Bach

Label: CBS

Best.-Nr: M 3 K 42266

Elizabethan Serenade

Länge: 02:01

Interpretation: James Last Band

Komposition: Ronald Binge

Label: Polydor

Best.-Nr: 184093

O sancta justitia, ich möchte rasen

aus: Zar und Zimmermann. Komische Oper in 3 Akten

Länge: 01:48

Interpretation: Thomas Quasthoff (Bassbariton), Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Christian Thielemann

Komposition: Albert Lortzing

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4716932

Es steht ein Haus in New Orleans

Länge: 04:15

Interpretation: Manfred Krug

Komposition: Traditional

Label: Amiga

Best.-Nr: 146145-2

Albumtitel: Manfred Krug Anthologie

Solo Sunny

Länge: 01:31

Interpretation: Regine Dobberschütz

Komposition: Günther Fischer

Label: Amiga

Best.-Nr: 119286-2

Albumtitel: Jugendliebe 3 - Das waren unsere Hits

Keine Macht für Niemand

Länge: 04:03

Interpretation: Ton Steine Scherben

Komposition: Ralph Christian Möbius, Ralph Steitz

Label: David Volksmund Produktion

Best.-Nr: 2007-2

Albumtitel: Keine Macht für Niemand

Kein schöner Land

Länge: 01:49

Interpretation: Barbara Kellerbauer (voc), Walter Thomas Heyn (Gitarre)

Komposition: Walter Thomas Heyn

Label: MARA-Records

Das Lied von der Moldau

Länge: 01:27

Interpretation: Wolf Biermann

Komposition: Hanns Eisler

Label: LiederProduktion

Scherzo g-Moll (3). Fassung für Orchester

aus: Oktett für 4 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli Es-Dur, op. 20

Länge: 03:55

Interpretation: London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Komposition: Felix Mendelssohn Bartholdy

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4714672

Freiheit

Länge: 02:34

Interpretation: Marius Müller-Westernhagen

Komposition: Marius Müller-Westernhagen

Label: WEA International

Best.-Nr: 385511-2

Albumtitel: Westernhagen

Mame

Länge: 00:54

Interpretation: Trio Allegro

Komposition: Traditional

Private Aufnahme

Was ist mit den zärtlichen Gesten gescheh'n

Länge: 01:50

Interpretation: Barbara Kellerbauer (voc), Walter Thomas Heyn (Gitarre)

Komposition: Walter Thomas Heyn

Label: MARA-Records

Komposition: Walter Thomas Heyn