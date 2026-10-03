Musik-Laufplan
Präludium Nr. 1 C-Dur, BWV 846
Länge: 02:21
Interpretation: Glenn Gould (Klavier)
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: CBS
Best.-Nr: M 3 K 42266
Länge: 02:21
Interpretation: Glenn Gould (Klavier)
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: CBS
Best.-Nr: M 3 K 42266
Elizabethan Serenade
Länge: 02:01
Interpretation: James Last Band
Komposition: Ronald Binge
Label: Polydor
Best.-Nr: 184093
Länge: 02:01
Interpretation: James Last Band
Komposition: Ronald Binge
Label: Polydor
Best.-Nr: 184093
O sancta justitia, ich möchte rasen
aus: Zar und Zimmermann. Komische Oper in 3 Akten
Länge: 01:48
Interpretation: Thomas Quasthoff (Bassbariton), Orchester der Deutschen Oper Berlin
Leitung: Christian Thielemann
Komposition: Albert Lortzing
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4716932
aus: Zar und Zimmermann. Komische Oper in 3 Akten
Länge: 01:48
Interpretation: Thomas Quasthoff (Bassbariton), Orchester der Deutschen Oper Berlin
Leitung: Christian Thielemann
Komposition: Albert Lortzing
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4716932
Es steht ein Haus in New Orleans
Länge: 04:15
Interpretation: Manfred Krug
Komposition: Traditional
Label: Amiga
Best.-Nr: 146145-2
Albumtitel: Manfred Krug Anthologie
Länge: 04:15
Interpretation: Manfred Krug
Komposition: Traditional
Label: Amiga
Best.-Nr: 146145-2
Albumtitel: Manfred Krug Anthologie
Solo Sunny
Länge: 01:31
Interpretation: Regine Dobberschütz
Komposition: Günther Fischer
Label: Amiga
Best.-Nr: 119286-2
Albumtitel: Jugendliebe 3 - Das waren unsere Hits
Länge: 01:31
Interpretation: Regine Dobberschütz
Komposition: Günther Fischer
Label: Amiga
Best.-Nr: 119286-2
Albumtitel: Jugendliebe 3 - Das waren unsere Hits
Keine Macht für Niemand
Länge: 04:03
Interpretation: Ton Steine Scherben
Komposition: Ralph Christian Möbius, Ralph Steitz
Label: David Volksmund Produktion
Best.-Nr: 2007-2
Albumtitel: Keine Macht für Niemand
Länge: 04:03
Interpretation: Ton Steine Scherben
Komposition: Ralph Christian Möbius, Ralph Steitz
Label: David Volksmund Produktion
Best.-Nr: 2007-2
Albumtitel: Keine Macht für Niemand
Kein schöner Land
Länge: 01:49
Interpretation: Barbara Kellerbauer (voc), Walter Thomas Heyn (Gitarre)
Komposition: Walter Thomas Heyn
Label: MARA-Records
Länge: 01:49
Interpretation: Barbara Kellerbauer (voc), Walter Thomas Heyn (Gitarre)
Komposition: Walter Thomas Heyn
Label: MARA-Records
Das Lied von der Moldau
Länge: 01:27
Interpretation: Wolf Biermann
Komposition: Hanns Eisler
Label: LiederProduktion
Länge: 01:27
Interpretation: Wolf Biermann
Komposition: Hanns Eisler
Label: LiederProduktion
Scherzo g-Moll (3). Fassung für Orchester
aus: Oktett für 4 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli Es-Dur, op. 20
Länge: 03:55
Interpretation: London Symphony Orchestra
Leitung: Claudio Abbado
Komposition: Felix Mendelssohn Bartholdy
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4714672
aus: Oktett für 4 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli Es-Dur, op. 20
Länge: 03:55
Interpretation: London Symphony Orchestra
Leitung: Claudio Abbado
Komposition: Felix Mendelssohn Bartholdy
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4714672
Freiheit
Länge: 02:34
Interpretation: Marius Müller-Westernhagen
Komposition: Marius Müller-Westernhagen
Label: WEA International
Best.-Nr: 385511-2
Albumtitel: Westernhagen
Länge: 02:34
Interpretation: Marius Müller-Westernhagen
Komposition: Marius Müller-Westernhagen
Label: WEA International
Best.-Nr: 385511-2
Albumtitel: Westernhagen
Mame
Länge: 00:54
Interpretation: Trio Allegro
Komposition: Traditional
Private Aufnahme
Länge: 00:54
Interpretation: Trio Allegro
Komposition: Traditional
Private Aufnahme
Was ist mit den zärtlichen Gesten gescheh'n
Länge: 01:50
Interpretation: Barbara Kellerbauer (voc), Walter Thomas Heyn (Gitarre)
Komposition: Walter Thomas Heyn
Label: MARA-Records
Komposition: Walter Thomas Heyn
Länge: 01:50
Interpretation: Barbara Kellerbauer (voc), Walter Thomas Heyn (Gitarre)
Komposition: Walter Thomas Heyn
Label: MARA-Records
Komposition: Walter Thomas Heyn
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