Die Rente mit 63 soll laut einem Papier der Union für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleiben. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Der Vorschlag des stellvertretenden Unions-Fraktionsvorsitzenden Winkel sowie der Abgeordneten Biadacz und Reddig trägt den Titel "Respekt-Rente". Wer 45 Jahre gearbeitet und in der Erwerbszeit 70 Prozent des Durchschnittseinkommens oder weniger verdient hat, soll dem zufolge weiterhin ohne Abschläge in Rente gehen können. Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten sollen auch weiterhin berücksichtigt werden.

Der Präsident des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, zeigte Verständnis für den Vorstoß. Im Deutschlandfunk sagte Hüther , man versuche eine Brücke zu bauen, um den Konflikt zu vermeiden, dass man am Ende gar nichts erreicht habe.

Reaktionen des Koalitionspartners

Dieses Argument führen auch die drei Unionsabgeordneten an. Ihr Ziel sei es, "diesen Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg bringen zu können", schreiben sie. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Esdar lobte zumindest die Kompromissbereitschaft der CDU bei dem Thema.

Weniger optimistisch reagierte Esdars Parteikollegin Klose. Die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion stellte klar: "Die SPD kämpft dafür, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren erhalten bleibt." Der Kompromiss sei so nicht hinnehmbar. Klose erklärte im ARD-Fernsehen, der Vorschlag ginge ihr nicht weit genug. Es gehe nicht um Almosen für arme Menschen, die keine Abschläge zahlten, sondern um die Honorierung von Lebensleistung.

Monatelange Diskussionen über "Rente mit 63"

Die Diskussion über die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wird in der Koalition seit längerer Zeit geführt. Ende Juni hatte eine von der Bundesregierung beauftragte Rentenkommission 33 Vorschläge vorgelegt. Dazu gehören unter anderem die Abschaffung der vorgezogenen abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte. Bundeskanzler Merz (CDU) und die damalige Arbeitsministerin Bas (SPD) hatten angekündigt, das Paket in Gänze umzusetzen.

Der Vorschlag, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen, stieß jedoch auf Widerstand: Mehrere Ministerpräsidentinnen und -präsidenten von CDU und SPD positionierten sich dagegen. Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte war ursprünglich ab dem Alter von 63 Jahren möglich. Das Mindestalter steigt aber ohnehin schrittweise auf 65 Jahre an.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.