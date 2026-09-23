Gesundheitspolitik

SPD will am dualen System bei der Krankenversicherung festhalten. (picture alliance / FotoMedienService / Ulrich Zillmann)

Parlamentsgeschäftsführer Wiese sagte in Berlin, bei dem Thema spüre er beim Koalitionspartner Union Zurückhaltung. Bundeskanzler Merz hatte zwar am Montag einen Kurswechsel bei der Frage der Krankenversicherung angedeutet, was zu einer Debatte über das duale System aus privater und gesetzlicher Versicherung geführt hatte. Aus der Union kamen aber rasch Klarstellungen, dass der Kanzler damit keinen Systemwechsel gemeint habe.

Merz hatte gesagt, das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung werde von vielen Menschen als Gerechtigkeitsproblem betrachtet. Er sehe das Problem und sei zu Änderungen bereit.

Das Thema spielt heute auch eine Rolle im Bundestag. Gesundheitsminister Linnemann, CDU, stellt sich dort den Fragen der Abgeordneten.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.