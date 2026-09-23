Nach der Wahl

Raed Saleh, langjähriger Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Er übernehme seinen Teil der Verantwortung und werde nicht erneut für den Posten im Berliner Abgeordnetenhaus kandidieren, sagte der 49-Jährige. Er hat die Funktion seit 15 Jahren inne. Die SPD wurde mit 12,1 Prozent fünftstärkste Kraft und büßte mehr als sechs Prozentpunkte ein.

Der Wahlsieger, die Partei Die Linke, will diese Woche erste Gespräche mit Grünen und SPD über eine Regierungszusammenarbeit führen. Belastet werden die Gespräche aktuell vom Streit um den Linken-Bundestagsabgeordneten Kocak. Die Grünen legte den Linken nahe, ihn aus der Fraktion auszuschließen. Kocak kündigte an, seine Parlamentsfunktionen vorerst ruhen lassen. Ihm wird die Nähe zu Angehörigen einer der organisierten Kriminalität zugerechneten Berliner Familie vorgeworfen. Zudem war deren Chef auf einer Wahlparty der Berliner Linken anwesend.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.