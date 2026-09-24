Regierungsbildung in Berlin

Die Linke will nach ihrem Wahlsieg in Berlin über Sondierungen abstimmen. (picture alliance / PIC ONE / Christian Ender)

Die Parteispitze befürwortet das und zeigte sich sicher, dass die Delegierten dem Vorschlag mehrheitlich folgen. Bei einem positiven Votum des Parteitags könnten die Sondierungen in der kommenden Woche beginnen. Solche Gespräche wären noch keine Koalitionsverhandlungen.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus war die Linke die mit Abstand stärkste Kraft geworden. Sie will nun ein Bündnis mit Grünen und der SPD schmieden und mit ihrer Spitzenkandidatin Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Die Berliner SPD zeigt sich grundsätzlich bereit zu Sondierungsgesprächen mit den Linken. Die Sozialdemokraten wollen aber auch mit der CDU sprechen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.