Kontakte zu Remmo-Clan

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Ferat Kocak (picture alliance / dts-Agentur / -)

Linken-Ko-Fraktionschef Pellmann sagte in Berlin, Kocak ziehe sich zurück, bis volle Transparenz hergestellt sei. Kocak hatte sich nach eigenen Angaben mit dem Sohn von Clanchef Issa Remmo in Chats ausgetauscht. Er sprach von einem Fehler und bat um Entschuldigung. Clanchef Remmo selbst hatte am Sonntagabend eine Wahlparty der Linken in Neukölln besucht. Das löste Empörung aus.

Die arabischstämmige Remmo-Großfamilie kam in den 80er Jahren aus dem Libanon nach Berlin. Einen Teil von ihr ordnet die Polizei dem kriminellen Clanmilieu zu.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.