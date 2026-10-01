Elif Eralp ist mit der Linken bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 20. September stärkste Kraft geworden und strebt das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in einer rot-grün-roten Koalition an (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Elf Tage nach der Abgeordnetenhauswahl wollen Grüne und SPD ausloten, ob es dennoch zu Sondierungsgesprächen kommen kann. Die Linke hatte die Abstimmung am 20. September deutlich gewonnen. Eralp will Regierende Bürgermeisterin werden.

Unter anderem von der Union kommt Kritik. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Connemann, hatte SPD und Grünen bei RTL/NTV von einer Koalition mit der Linken Eralp abgeraten. Mit "so jemandem" könnten beide Parteien nicht koalieren, wenn sie sich nicht aus der bürgerlichen Mitte verabschieden wollen. Wie solle ein Investor zukünftig noch in Berlin investieren, wenn er wisse, da sei jemand, der einem linksextremistischen Verein angehört habe , fragte die CDU-Politikerin. Das zeige doch eine Verachtung für unseren Rechtsstaat.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.