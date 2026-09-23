Regierungsbefragung Bundestag

Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann, CDU, im Bundestag (Archivbild). (picture alliance / Andreas Gora / Lenny Karpe)

Das zweigliedrige System sorge für Innovation und Qualitätssicherung, sagte der CDU-Politiker bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Lange Wartezeiten für gesetzlich Versicherte auf Arzttermine bezeichnete er jedoch als Problem. Im November solle deshalb ein Gesetzentwurf für ein Primärarztsystem vorgelegt werden. Vor der heutigen Parlamentsdebatte hatte der Parlamentarische

Geschäftsführer der SPD, Wiese, erklärt, er gehe nicht davon aus, dass es im Gesundheitssystem einen Umbau zu der von seiner Partei favorisierten Bürgerversicherung geben werde.

Zur Pflegeversicherung kündigte Linnemann im Bundestag an, den Reformgesetzentwurf in der kommenden Woche ins Kabinett einzubringen. Kürzungen bei den Rentenansprüchen pflegender Angehöriger schloss er aus. Bei der Regierungsbefragung ging es zudem um die Sicherheitslage in Europa. Bundesverteidigungsminister Pistorius warb angesichts von Drohnenvorfällen für einen weiteren Ausbau der Bundeswehr. Mit Blick auf die geplante Bundeswehr-Brigade in Litauen betonte der SPD-Politiker die Notwendigkeit einer dauerhaften Stationierung.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.