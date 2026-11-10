Der litauische Industriehafen Klaipeda (imago / PantherMedia / Hans-Joachim Arndt)

Ein Sprecher des litauischen Landwirtschaftsministeriums erklärte in Vilnius, Lieferungen von Weizen, Gerste, Sonnenblumenkernen und Mais aus den beiden Ländern über den Ostseehafen Klaipeda würden von der kommenden Woche an erst nach Abschluss von Herkunftstests freigegeben. Diese könnten zwei Monate oder länger dauern. Sollte ⁠sich ⁠die deklarierte Herkunft ⁠als falsch erweisen, werde die Lieferung zurückgeschickt oder vernichtet. Grund für die lange Wartezeit für die Testergebnisse ist, dass es in Litauen ⁠kein Labor für die erforderlichen Analysen ‌gibt, weshalb sie im Ausland erfolgen müssen.

Das EU-Land hatte schon im September mit ersten Tests begonnen. Hintergrund ist der Verdacht, dass es sich um sogenanntes "Raubgetreide" aus den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten handelt. ‌

Die Entscheidung Litauens könnte die vor allem wegen des Ukraine-Kriegs angespannte Lage auf den Getreidemärkten verschärfen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.