Brand auf russischem Frachter (Lehtikuva / Finnish Bor / Uncredited)

Einem ARD-Bericht zufolge sind finnische, estnische und russische Rettungskräfte beteiligt. Mittlerweile seien keine Flammen mehr sichtbar. Jetzt gehe es darum, die geladenen Container abzukühlen, so ein Sprecher der finnischen Küstenwache.

Der Brand hatte den Angaben zufolge ⁠die Nacht über angehalten.

Das Schiff steht laut finnischem Grenzschutz in Verbindung mit den russischen Streitkräften. Es war gestern auf dem Weg in die russische Exklave Kaliningrad attackiert worden. Der Gouverneur der Region, Drosdenko, hatte mitgeteilt, der Vorfall habe sich in internationalen Gewässern unweit der russischen Grenze ereignet. Agenturberichten zufolge wird die Ukraine als Urheber des Angriffs vermutet. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.