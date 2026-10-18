Die Alarmstufe Rot galt für den mittleren und den nördlichen Teil des Landes. Die Bevölkerung war aufgefordert, sich in Schutzräume zu begeben. Der Flughafen in der Stadt Kaunas wurde geschlossen. NATO-Kampfflugzeuge seien in Bereitschaft, hieß es.
Das nördliche Nachbarland Lettland rief in einigen an Litauen angrenzenden Regionen die Warnstufe Gelb aus. Dort verwiesen die Streitkräfte auf eine mögliche Bedrohung durch Drohnen.
In den vergangenen Monaten drangen wiederholt ukrainische Drohnen in den Luftraum der baltischen NATO-Staaten ein. Diese waren mutmaßlich durch russische Störsender vom Kurs abgekommen.
Rumänien schießt Drohnen über Schwarzem Meer ab
In Rumänien schoss die Armee gestern zwei Drohnen über dem Schwarzen Meer ab. Wie Verteidigungsminister Miruta mitteilte, waren sie illegal in den Luftraum des Landes eingedrungen. Zur Herkunft der Drohnen machte er keine Angaben. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde der rumänische Luftraum wiederholt von russischen Drohnen verletzt.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.