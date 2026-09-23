UNICEF
Mangel an Hilfsgütern im Sudan weiterhin groß

Im Sudan ist die humanitäre Lage nach Angaben der UNO-Kinderhilfsorganisation UNICEF weiterhin katastrophal. Der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Schneider, sagte im Deutschlandfunk, allein geschätzt 17 Millionen Kinder seien auf humanitäre Hilfe angewiesen.

    Binnenvertriebene sudanesische Kinder holen Wasser im Lager Al Heshan in Port Sudan.
    Im Sudan werden Hilfsgüter wie Nahrungsmittel, sauberes Trinkwasser und medizinische Ausrüstung benötigt. (Bernat Armangue / AP / dpa)
    Dringend benötigt würden sauberes Trinkwasser und haltbare Nahrungsmittel. Auch fehle es an Arzneimitteln und medizinischer Ausrüstung. Schneider fügte hinzu, die Zerstörung im Land sei groß. Viele Schulen und Gesundheitsdienste könnten nicht mehr genutzt werden.
    Im Sudan liefern sich Regierungstruppen und die RSF-Miliz seit mehr als drei Jahren schwere Gefechte. Dabei wurden im drittgrößten Land Afrikas bereits Zehntausende Menschen getötet und mehrere Millionen vertrieben.
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    Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.