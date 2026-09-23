Nordafrika

Von den 36 Millionen Marokkanern haben sich knapp 16 Millionen für die Abstimmung registrieren lassen. (IMAGO / Zoonar / Kirill Tonkikh)

In dem Königreich bewerben sich Kandidaten aus fast 30 Parteien um die 395 Sitze. Das Parlament des nordafrikanischen Lands verfügt über eingeschränkte Gesetzgebungsbefugnisse. Faktisch liegt die Macht bei König Mohammed VI. und seinem Umfeld. Beobachter rechnen mit einer geringen Wahlbeteiligung. Von den 36 Millionen Marokkanern haben sich knapp 16 Millionen für die Abstimmung registrieren lassen. Vorläufige Ergebnisse werden für morgen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.