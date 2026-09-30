Marokkos neue Ministerpräsidentin Fatima Zahra Mansouri - hier noch als Bürgermeisterin von Marrakesch (Archivbild) (picture alliance / abaca / Stevens William)

Die bisherige Stadtplanungsministerin El Mansouri wurde von König Mohammed VI. mit der Regierungsbildung beauftragt. Bei der Parlamentswahl in der vergangenen Woche hatte ihre Partei PAM, die auch schon an der bisherigen Regierungskoalition beteiligt war, einen klaren Sieg eingefahren. Sie kommt im neuen Parlament auf 97 der 395 Sitze.

Die Partei mit den meisten Sitzen stellt in Marokko traditionell den Regierungschef. Bei wichtigen politischen Entscheidungen hat jedoch der König als Staatsoberhaupt das letzte Wort.

El Mansouri ist die zweite Regierungschefin in der arabischen Welt. In Tunesien gibt es bereits eine Frau in dem Amt.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.