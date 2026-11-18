Ein Brand nach einer Drohnenattacke auf die Stadt Odessa (picture alliance / Anadolu / Arthur Shwits)

In Odessa wurden demnach vier Personen getötet, in Saporischschja eine. In der Hafenstadt am Schwarzen Meer gab es zudem mehrere Verletzte. Außerdem wurden Fahrzeuge, Wohngebäude und Geschäfte sowie eine Bildungseinrichtung teils schwer beschädigt.

Die ukrainische Armee attackierte ihrerseits die von Russland besetzte Region Luhansk im Osten des Landes mit Drohnen. Dabei wurden nach Angaben der vom Kreml ernannten Regionalregierung mindestens sieben Personen getötet. Außerdem griff die Ukraine zwei Ölraffinerien im Süden Russlands an. Diese seien beschädigt worden, teilte der ukrainische Generalstab mit.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.