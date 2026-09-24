Außerdem dürfen ausländische Schüler mit unzureichenden Italienischkenntnissen künftig höchstens 30 Prozent einer Klasse ausmachen, wie die rechtsgerichtete Regierungschefin Meloni mitteilte.
Gesetzesdekrete sind laut italienischer Verfassung für Notlagen vorgesehen. Ein Dekret muss binnen 60 Tagen vom Parlament in ein Gesetz umgewandelt werden, um dauerhaft gültig zu sein.
In Italien stehen 2027 Parlamentswahlen an. Migration und Integration gehören zu den wichtigsten Wahlkampfthemen.
Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.