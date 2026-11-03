Berlin

Merz kommt mit Selenskyj zusammen

Vor der geplanten Wiederaufnahme von Friedensgesprächen ist der ukrainische ‌Präsident Selenskyj heute zu Gast in Berlin. Er kommt unter anderem mit Bundeskanzler und CDU-Chef Merz zusammen. Kommende Woche sollen in Abu Dhabi unter US-Vermittlung Unterhändler der Ukraine und Russlands erstmals seit Februar wieder über ein Ende des Krieges beraten.