Berlin
Merz kommt mit Selenskyj zusammen

Vor der geplanten Wiederaufnahme von Friedensgesprächen ist der ukrainische ‌Präsident Selenskyj heute zu Gast in Berlin. Er kommt unter anderem mit Bundeskanzler und CDU-Chef Merz zusammen. Kommende Woche sollen in Abu Dhabi unter US-Vermittlung Unterhändler der Ukraine und Russlands erstmals seit Februar wieder über ein Ende des Krieges beraten.

    Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, im Porträt.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivfoto vom 4. Oktober 2026) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Bundesverteidigungsminister Pistorius hegt hinsichtlich der Gespräche keine großen Erwartungen. Im vergangenen Jahr sei bei jeder Art von Verhandlungen nichts herausgekommen außer noch schwereren Bombardierungen der Ukraine, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Streeting.
    Selenskyjs Deutschlandbesuch steht unter dem Eindruck weiterer massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte verteidigten sich wiederum mit Attacken auf russische Ölraffinerien. Mit dem Ukrainekrieg befasst sich heute auch eine Sicherheitskonferenz in Berlin. Partnerland der Veranstaltung ist Litauen. Auch Staatspräsident Nauseda nimmt teil.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.