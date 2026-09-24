Mehrere Explosionen

In der nordukrainischen Region Charkiw starben nach Angaben der Behörden mindestens sechs Menschen, als Geschosse einen Bauernhof trafen. In der Hauptstadt Kiew seien zwei Menschen bei einem Angriff mit Raketen getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, das Militär habe ukrainische Verteidigungsanlagen, Logistik- und Telekommunikationszentren sowie vom Militär genutzte Schiffe getroffen.
Russland setzt seit einiger Zeit deutlich schnellere Drohnen ein. Die ukrainische Flugabwehr kann sie - ebenso wie ballistische Raketen - nur schwer stoppen.
Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.