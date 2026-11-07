Moderne Sklaverei: Verboten, aber weltweit verbreitet

Sklaverei ist längst verboten, doch gibt es sie noch immer in vielen Teilen der Welt, auch in Europa. Die erzwungene Ausbeutung hat viele Formen – und ist aus diesem Grund oft schwer zu erkennen.

    Ein Arbeiter beugt sich im Halbdunkel über seine Arbeit in einer Werkstatt in Dhaka, Indien.
    Schuldknechtschaft ist eine Form moderner Sklaverei, die in Indien verbreitet ist - doch auch in Europa gibt es moderne Sklaverei. (picture alliance / MD Mehedi Hasan)
    Sklaverei ist weltweit verboten und völkerrechtlich geächtet: laut Artikel 4 der Menschenrechtskonvention, im Zivilpakt der Vereinten Nationen unter Artikel 8, und in Deutschland in Artikel 12 des Grundgesetzes.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

    "Preferred Sources" - Mehr Deutschlandfunk in der Google-Suche
    Dennoch lebten Schätzungen zufolge 2021 rund 50 Millionen Menschen in Zwangsarbeit oder Zwangsehen. Die rechtliche Abschaffung der Sklaverei bedeutet also nicht, dass extreme Formen der Unfreiheit aus der Lebenswirklichkeit verschwunden sind.

    Mitten in Europa: Beispiele moderner Sklaverei

    Versklavende Arbeitsverhältnisse finden sich nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in Europa. Betroffen sind meist Migrantinnen und Migranten.
    Mehrere Frauen arbeiten in gebückter Haltung auf einem Feld und versuchen sich mit ihrer Kleidung vor der Sonne zu schützen.
    Mehrere Frauen arbeiten in gebückter Haltung auf einem Feld und versuchen sich mit ihrer Kleidung vor der Sonne zu schützen.

    Menschen als Ware - Warum es noch immer 50 Millionen Sklaven gibt

    45:05 Minuten15.10.2026
    In Italien existiert das so genannte „Caporalato“-System, bei dem Erntehelfer mit Drohungen zur Arbeit gezwungen werden. Sie erhalten kaum oder gar keinen Lohn. Sie werden Landwirten durch sogenannte „Caporali“ angeboten, illegale Vermittler, die ähnlich wie Agenturen arbeiten. Untergebracht sind die Betroffenen in menschenunwürdigen Unterkünften, für die sie sogar Miete zahlen müssen.
    Auch in Südspanien arbeiten Zehntausende Migrantinnen und Migranten im Gemüseanbau unter prekären Bedingungen.
    In einem riesigen Gewächshaus bücken sich mehrere marokkanische Arbeiter:innen zu den in mehreren langen Reihen angepflanzten grünen Erdbeerpflanzen und ernten die Früchte.
    In einem riesigen Gewächshaus bücken sich mehrere marokkanische Arbeiter:innen zu den in mehreren langen Reihen angepflanzten grünen Erdbeerpflanzen und ernten die Früchte.

    Erdbeerpflücken in Spanien"Eine moderne Art der Sklaverei"

    23:08 Minuten21.06.2021
    Ein Fall in Nürnberg wurde durch die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) Deutschland öfffentlich: Rund 20 obdachlose Rumänen wurden mit falschen Versprechungen angelockt und anschließend in unbeheizten Garagen zur Arbeit gezwungen.
    Moderne Sklaverei ist kein Randphänomen. Dennoch bleibt sie zumindest in Europa oft unsichtbar und kann damit nur schwer strafrechtlich verfolgt werden. Für Martin Lewerentz von IJM Deutschland liegt das auch daran, dass moderne Sklaverei sich wie „ein Chamäleon“ tarne und oft in juristischen Grauzonen operiere.

    Besitz oder Ausbeutung? Was heute mit Sklaverei gemeint ist

    Der moderne Begriff der Sklaverei umfasst verschiedene Formen der Ausbeutung: Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, Menschenhandel sowie die sogenannte Schuldknechtschaft, Zwangsheirat oder auch Fälle von Kinderarbeit.
    Entscheidend ist dabei, dass Menschen in Arbeits- oder Abhängigkeitsverhältnisse gezwungen werden, durch Gewalt, Drohungen, einbehaltene Papiere oder Löhne, Isolation, Täuschung oder Schulden. Die Betroffenen sind unfrei, weil sie das aufgezwungene Verhältnis faktisch nicht verlassen können.
    Häufig wird mit Sklaverei die Vorstellung verbunden, eine Person zu „besitzen“. Dies trifft jedoch nur auf historische Formen der Sklaverei zu, etwa in der Antike. Der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zufolge sind alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Heute kann also niemand mehr rechtmäßig „besessen“ oder „verkauft“ werden. Für das moderne Verständnis von Sklaverei ist also nicht formales „Eigentum“ an einem Menschen entscheidend, sondern die faktische Kontrolle über ihn.
    Der Historiker Michael Zeuske vermeidet eine festgelegte Definition der Sklaverei bewusst. Er spricht stattdessen von historisch wandelbaren Formen extremer Verfügung über Menschen.
    Nicht jede Ausbeutung bedeutet Zwangsarbeit: Das entscheidende Merkmal sei nicht, „wie schlecht die Arbeit ist, sondern ob die Person die Arbeit frei angenommen hat und tatsächlich verlassen kann“, betont Martin Lewerentz.
    Ein wesentliches Merkmal verbindet historische und moderne Formen der Sklaverei: Menschen werden zur Ware gemacht und „kapitalisiert“.

    Millionen Menschen weltweit betroffen - besonders Frauen

    Laut einer globalen Schätzung lebten 2021 etwa 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei, davon 27,6 Millionen in Zwangsarbeit. Rund 12 Millionen Betroffene waren Kinder. Der Anteil von Frauen und Mädchen beträgt 54 Prozent.
    Geschätzt lebten im Jahr 2021 rund 22 Millionen Frauen und Mädchen in Zwangsehen. Bei Zwangsarbeit außerhalb sexueller Ausbeutung sind dagegen Männer stärker betroffen. Formen und Ausmaß der Ausbeutung unterscheiden sich somit deutlich zwischen den Geschlechtern.
    Eine Frau wartet in einem Bordell auf einen Freier.
    Eine Frau wartet in einem Bordell auf einen Freier.

    MenschenrechteGezwungen zur Sexarbeit
    Eine junge kirgisische Frau wartet in einer Jurte in einem Nomadenlager auf ihre Hochzeitszeremonie. Der rote Kopfschmuck, den sie trägt, zeigt an, dass sie noch unverheiratet ist.
    Eine junge kirgisische Frau wartet in einer Jurte in einem Nomadenlager auf ihre Hochzeitszeremonie. Der rote Kopfschmuck, den sie trägt, zeigt an, dass sie noch unverheiratet ist.

    Brautraub in Kirgisistan - Zur Ehe entführt

    26:44 Minuten08.10.2026
    Eine junge Frau überquert in Teheran vor einem Polizisten ohne den verpflichtenden Schleier eine Straße. Sie versucht mit der Hand ihr Gesicht zu verbergen.
    Eine junge Frau überquert in Teheran vor einem Polizisten ohne den verpflichtenden Schleier eine Straße. Sie versucht mit der Hand ihr Gesicht zu verbergen.

    Frauen im IranZwangsverheiratet, gefoltert und ermordet im Namen Gottes

    09:00 Minuten14.11.2023
    Moderne Sklaverei nimmt zu: 2021 lebten rund zehn Millionen Menschen mehr in erzwungenen Arbeitsverhältnissen als noch 2016. Sie tritt weltweit und in allen ethnischen, kulturellen und religiösen Gruppen auf. Mehr als die Hälfte aller Fälle von Zwangsarbeit geschieht in Ländern mit mittleren oder hohen Einkommen. Bei Zwangsehen ist es ein Viertel aller Fälle.
    Als wichtige Treiber für die Ausbreitung moderner Sklaverei gelten unter anderem Globalisierung und Digitalisierung. Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gehen davon aus, dass 86 Prozent der Zwangsarbeit von privaten Akteuren verursacht wird.
    Radiobeitrag: Anja Reinhardt / Onlinetext: Catherine Shelton

    Mehr zum Thema Ausbeutung