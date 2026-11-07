Schuldknechtschaft ist eine Form moderner Sklaverei, die in Indien verbreitet ist - doch auch in Europa gibt es moderne Sklaverei. (picture alliance / MD Mehedi Hasan)

Sklaverei ist weltweit verboten und völkerrechtlich geächtet: laut Artikel 4 der Menschenrechtskonvention, im Zivilpakt der Vereinten Nationen unter Artikel 8, und in Deutschland in Artikel 12 des Grundgesetzes.

Dennoch lebten Schätzungen zufolge 2021 rund 50 Millionen Menschen in Zwangsarbeit oder Zwangsehen. Die rechtliche Abschaffung der Sklaverei bedeutet also nicht, dass extreme Formen der Unfreiheit aus der Lebenswirklichkeit verschwunden sind.

Versklavende Arbeitsverhältnisse finden sich nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in Europa. Betroffen sind meist Migrantinnen und Migranten.

In Italien existiert das so genannte „Caporalato“-System, bei dem Erntehelfer mit Drohungen zur Arbeit gezwungen werden. Sie erhalten kaum oder gar keinen Lohn. Sie werden Landwirten durch sogenannte „Caporali“ angeboten, illegale Vermittler, die ähnlich wie Agenturen arbeiten. Untergebracht sind die Betroffenen in menschenunwürdigen Unterkünften, für die sie sogar Miete zahlen müssen.

Auch in Südspanien arbeiten Zehntausende Migrantinnen und Migranten im Gemüseanbau unter prekären Bedingungen.

Ein Fall in Nürnberg wurde durch die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) Deutschland öfffentlich: Rund 20 obdachlose Rumänen wurden mit falschen Versprechungen angelockt und anschließend in unbeheizten Garagen zur Arbeit gezwungen.

Moderne Sklaverei ist kein Randphänomen. Dennoch bleibt sie zumindest in Europa oft unsichtbar und kann damit nur schwer strafrechtlich verfolgt werden. Für Martin Lewerentz von IJM Deutschland liegt das auch daran, dass moderne Sklaverei sich wie „ein Chamäleon“ tarne und oft in juristischen Grauzonen operiere.

Der moderne Begriff der Sklaverei umfasst verschiedene Formen der Ausbeutung: Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, Menschenhandel sowie die sogenannte Schuldknechtschaft, Zwangsheirat oder auch Fälle von Kinderarbeit.

Entscheidend ist dabei, dass Menschen in Arbeits- oder Abhängigkeitsverhältnisse gezwungen werden, durch Gewalt, Drohungen, einbehaltene Papiere oder Löhne, Isolation, Täuschung oder Schulden. Die Betroffenen sind unfrei, weil sie das aufgezwungene Verhältnis faktisch nicht verlassen können.

Häufig wird mit Sklaverei die Vorstellung verbunden, eine Person zu „besitzen“. Dies trifft jedoch nur auf historische Formen der Sklaverei zu, etwa in der Antike. Der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zufolge sind alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Heute kann also niemand mehr rechtmäßig „besessen“ oder „verkauft“ werden. Für das moderne Verständnis von Sklaverei ist also nicht formales „Eigentum“ an einem Menschen entscheidend, sondern die faktische Kontrolle über ihn.

Der Historiker Michael Zeuske vermeidet eine festgelegte Definition der Sklaverei bewusst. Er spricht stattdessen von historisch wandelbaren Formen extremer Verfügung über Menschen.

Nicht jede Ausbeutung bedeutet Zwangsarbeit: Das entscheidende Merkmal sei nicht, „wie schlecht die Arbeit ist, sondern ob die Person die Arbeit frei angenommen hat und tatsächlich verlassen kann“, betont Martin Lewerentz.

Ein wesentliches Merkmal verbindet historische und moderne Formen der Sklaverei: Menschen werden zur Ware gemacht und „kapitalisiert“.

Laut einer globalen Schätzung lebten 2021 etwa 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei, davon 27,6 Millionen in Zwangsarbeit. Rund 12 Millionen Betroffene waren Kinder. Der Anteil von Frauen und Mädchen beträgt 54 Prozent.

Geschätzt lebten im Jahr 2021 rund 22 Millionen Frauen und Mädchen in Zwangsehen. Bei Zwangsarbeit außerhalb sexueller Ausbeutung sind dagegen Männer stärker betroffen. Formen und Ausmaß der Ausbeutung unterscheiden sich somit deutlich zwischen den Geschlechtern.

Moderne Sklaverei nimmt zu: 2021 lebten rund zehn Millionen Menschen mehr in erzwungenen Arbeitsverhältnissen als noch 2016. Sie tritt weltweit und in allen ethnischen, kulturellen und religiösen Gruppen auf. Mehr als die Hälfte aller Fälle von Zwangsarbeit geschieht in Ländern mit mittleren oder hohen Einkommen. Bei Zwangsehen ist es ein Viertel aller Fälle.

Als wichtige Treiber für die Ausbreitung moderner Sklaverei gelten unter anderem Globalisierung und Digitalisierung. Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gehen davon aus, dass 86 Prozent der Zwangsarbeit von privaten Akteuren verursacht wird.

Radiobeitrag: Anja Reinhardt / Onlinetext: Catherine Shelton