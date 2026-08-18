Ukraine-Krieg
Moskau droht London nach Bericht über Einsatz britischer Drohnen in Russland

Nach einem Bericht über den Einsatz britischer Drohnen bei ukrainischen Angriffen in Russland hat Moskau die Regierung in London vor Konsequenzen gewarnt.

    Zu sehen ist eine Drohne, im Hintergrund sieht man ein Flugzeug.
    Eine Drohne fliegt vor einem startenden Flugzeug (Archivbild). (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)
    Das Vereinigte Königreich werde sich für die militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine verantworten und einen Preis zahlen müssen, erklärte die russische Botschaft in London. Ein britischer Regierungssprecher wies die Drohungen zurück und betonte, dass sein Land die Ukraine weiter unterstützen werde.
    Vorausgegangen war ein Bericht der "Sunday Times", dass die ukrainische Armee erstmals britische Drohnen für Angriffe tief im russischen Staatsgebiet eingesetzt habe. Laut der BBC wurde das von einer offiziellen Quelle im Militär des Vereinigten Königreichs bestätigt.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.