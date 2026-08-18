Eine Drohne fliegt vor einem startenden Flugzeug (Archivbild). (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Das Vereinigte Königreich werde sich für die militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine verantworten und einen Preis zahlen müssen, erklärte die russische Botschaft in London. Ein britischer Regierungssprecher wies die Drohungen zurück und betonte, dass sein Land die Ukraine weiter unterstützen werde.

Vorausgegangen war ein Bericht der "Sunday Times", dass die ukrainische Armee erstmals britische Drohnen für Angriffe tief im russischen Staatsgebiet eingesetzt habe. Laut der BBC wurde das von einer offiziellen Quelle im Militär des Vereinigten Königreichs bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.