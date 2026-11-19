Eine Polizei-Absperrung (Jan-Martin Altgeld)

Am Morgen wurden die Wohnorte der Beschuldigten in Worms, Landau und Ludwigshafen durchsucht. Das teilte die Bundespolizei in München mit. Bei den Festgenommenen handele es sich um syrische Staatsbürger. Sie sollen einem Schleusernetzwerk angehören und mehr als 600 Menschen von Serbien aus in die EU gebracht haben. Die Ermittler gehen von Gesamteinnahmen von rund zwei Millionen Euro aus, die die Beteiligten unter sich aufgeteilt hätten.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.