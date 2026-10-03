Sicherheit

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Bei ihnen handelt es sich um zwei Syrer, wie die Polizei bestätigte. Beim dritten Mann, einem zum Islam konvertierten Deutschen, habe die Gefahrenprognose konkretisiert werden können.

Laut Sicherheitskreisen besteht der Verdacht einer ideologischen Nähe zur Terrormiliz Islamischer Staat. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hatte die Männer demnach bereits seit Anfang des Jahres im Visier. Ein Spezialeinsatzkommando nahm sie am Donnerstagabend in Gewahrsam.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.