Kampf gegen Extremismus
Wie Prävention Radikalisierung verhindern kann

Nach dem CSD-Anschlag in Berlin wird über schärfere Sicherheitsgesetze debattiert. Experten fordern aber auch mehr Prävention. Woran sich Radikalisierung erkennen lässt, welche Rolle soziale Medien spielen und wer früh gegensteuern kann.

    Eine unscharf abgebildete männliche Person sitzt in einem dunklen Raum und hält ein Smartphone vor sich. Das Gesicht im Hintergrund ist verschwommen, die Hände werden vom Licht des Geräts schwach beleuchtet.
    Soziale Medien spielen bei der Radikalisierung junger Menschen eine wichtige Rolle. Extremistische Inhalte erreichen sie häufig über Plattformen wie TikTok, YouTube oder Telegram (imago images / Andia / Soudan / Alpaca)
    Als Reaktion auf den islamistischen Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day fordern Politiker wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt schärfere Sicherheitsgesetze, etwa die Ausweitung der Präventivhaft und den Einsatz elektronischer Fußfesseln für Gefährder.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

    "Preferred Sources"Mehr Deutschlandfunk in der Google-Suche
    Experten betonen dagegen vor allem die Notwendigkeit von Präventionsarbeit. Doch wie lässt sich verhindern, dass Jugendliche in Ideologien und Gewalt abdriften?

    Inhalt

    Die Ursachen von Radikalisierung

    Menschen, die sich von radikalen, menschenfeindlichen Ideologien angesprochen fühlen und radikalisieren, weisen laut Experten häufig ähnliche Profile auf. Es sind oft Jugendliche und junge Erwachsene, meist Männer, mit gescheiterten Biografien, die in sozial benachteiligten Milieus aufgewachsen sind. Ein Teil von ihnen ist gewaltaffin, manche haben bereits eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen. Diesen Menschen bieten extremistische Ideologien die Möglichkeit, dem eigenen Leben eine Bedeutung zu geben, sagen Experten.
    Zwei Polizisten stehen im Abendlicht vor der beleuchteten Imam-Ali-Moschee des Islamischen Zentrums Hamburg.
    Zwei Polizisten stehen im Abendlicht vor der beleuchteten Imam-Ali-Moschee des Islamischen Zentrums Hamburg.

    Nach CSD-AnschlagWie kann Radikalisierung gestoppt werden?

    34:21 Minuten28.07.2026
    Zwischen zwei unscharf abgebildeten Polizeifahrzeugen ist in einem bewaldeten Bereich das stark beschädigte dunkle Tatfahrzeug zu sehen. Teile des Wagens sind eingedrückt, daneben steht eine Person in Polizeiweste.
    Zwischen zwei unscharf abgebildeten Polizeifahrzeugen ist in einem bewaldeten Bereich das stark beschädigte dunkle Tatfahrzeug zu sehen. Teile des Wagens sind eingedrückt, daneben steht eine Person in Polizeiweste.

    Nach CSD-AnschlagWelche Maßnahmen gegen Gefährder helfen
    In Kontakt mit den Ideologien kommen die jungen Leute inzwischen vor allem über soziale Medien. Im jüngsten Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes heißt es: Vor allem Islamisten und Rechtsextremisten, aber auch Linksextremisten nähmen Jugendliche und junge Erwachsene vor allem über Plattformen wie Instagram, TikTok, Telegram, Facebook oder YouTube ins Visier ihrer Propaganda. Die gezielte Kontaktaufnahme durch radikalisierende Mentoren auf der Straße oder in Moscheegemeinden findet zwar auch noch vereinzelt statt, hat aber an Bedeutung verloren, wie Numan Özer von der Präventionsorganisation „180 Grad Wende“ betont.

    Diese Warnsignale gibt es

    Radikalisierungsprozesse verlaufen selten geradlinig. Experten benennen jedoch spezifische Warnsignale, die Bezugspersonen auffallen können. An erster Stelle steht sozialer Rückzug, das heißt, jemand wendet sich plötzlich von seinem bisherigen Freundeskreis oder auch der Familie ab. Möglicherweise verbringt er stattdessen sehr viel mehr Zeit auf Plattformen wie TikTok und YouTube und sieht sich dort extremistische Inhalte an.
    Ein Warnsignal kann auch sein, dass der Betreffende verstärkt Gewalt gegen andere befürwortet. Weitere mögliche Anzeichen: aggressives Argumentieren, Schwarz-Weiß-Denken und das Verbreiten von Feindbildern oder Verschwörungserzählungen.

    Wie Prävention funktioniert

    Präventionsarbeit gegen Radikalisierung sollte nach Ansicht von Experten auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Als essenziell wird etwa die Vermittlung von Medienkompetenz angesehen, insbesondere die Förderung eines kritischen Umgangs mit sozialen Medien.
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    02:50 Minuten29.07.2026
    Jugendlichen kann zudem vermittelt werden, die Mechanismen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu durchschauen. Dies kann etwa dadurch gelingen, dass sie erkennen, dass Diskriminierung gegen sie selbst denselben Mustern folgt wie ihr eigener Hass gegen andere.

    Was Schulen, Eltern und Gemeinden tun können

    Auch Schulen können Experten zufolge einen Beitrag leisten, indem sie Wissen über Demokratie bis hin zum Umgang mit Radikalisierungsprozessen und Gewalt vermitteln. Jede Schule brauche eine Strategie im Umgang mit Extremismus- und Radikalisierungsprozessen, betonte bereits 2024 die Co-Vorsitzende der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK), Felicitas Thiel.
    Schulklasse beim Ausflug mit Fahrrädern vor dem Bundestag, Berlin
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    Fit für die DemokratieWelche Rolle Schulen im Kampf gegen Populismus haben
    Lehrerinnen und Lehrer fühlten sich bei diesen Themen häufig überfordert, sodass sie wegschauen würden, statt einzugreifen, wenn Schüler zum Beispiel den Hitlergruß zeigen würden. Auch politische Medienbildung gehört nach Ansicht der SWK in jeden Lehrplan. Für Experten wie den Sozialwissenschaftler Berrissoun muss Prävention allerdings schon in den Familien beginnen. Eltern sollten aufgeklärt werden über Formen von Extremismus und Warnsignale einer Radikalisierung. Wichtig sei außerdem Unterstützung bei einer gewaltfreien und wertschätzenden Erziehung. In der Beratungsarbeit habe man die Erfahrung gemacht, dass eine gesunde Familienbeziehung „ein Schutzfaktor sein kann, dass man sich nicht Hass und Gewalt zuwendet“.
    Berrissoun plädiert zudem dafür, muslimische Gemeinden und Communitys stärker in die Präventionsarbeit einzubinden. Sie hätten vertrauensvolle Zugänge zu jungen Menschen. Ein Ansatz für Prävention bei Jugendlichen, die am Anfang einer Radikalisierung stünden oder bei denen sich die Ideologie noch nicht sehr verfestigt habe.
    Muslimische Männer beten in der Moschee. Mehrere Männer halten zum Gebet das Gesicht verdeckt und sitzen auf dem Boden.
    Muslimische Männer beten in der Moschee. Mehrere Männer halten zum Gebet das Gesicht verdeckt und sitzen auf dem Boden.

    Nach CSD-AnschlagWarum Muslime mehr über Queerfeindlichkeit sprechen sollten

    13:50 Minuten28.07.2026
    Parallel zur Aufklärung muss Berrissoun zufolge die soziale Integration der jungen Menschen gefördert werden durch die Vermittlung von Ausbildungsplätzen. Berrissoun: „Da stecken wir sehr viel Energie rein, weil wir wissen, dass wenn jemand seine Ausbildung bekommt, dass das plötzlich ein Leben verwandelt. Dann hat man plötzlich etwas, wofür es sich lohnt zu leben.“

    Onlinetext: Wulf Wilde