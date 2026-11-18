Kozo Tashima (Archivbild) (AFLOSPORT / IMAGO / Naoki Morita)

Tashima erklärte, er wolle den Verband wieder zu einer "vertrauenswürdigeren Organisation" machen. Er war von 2016 bis 2024 Präsident des japanischen Fußballverbandes und gehört dem FIFA-Council sowie dem Exekutivkomitee der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC an. Er hatte in den 1980er-Jahren unter anderem an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und eine B-Trainerlizenz erworben.

Füe die UEFA tritt der Franzose Diallo an

Anfang der Woche hatte die UEFA die Kandidatur des derzeitigen Präsidenten des französischen Verbands, Philippe Diallo, angekündigt. Die Europäische Fußball-Union hatte länger nach einem Gegenkandidaten für Infantino gesucht. Zuvor hatten mehrere Funktionäre mit der Aussicht auf eine Niederlage abgesagt, zuletzt Arsène Wenger. Auch der frühere Tottenham-Profi Ramon Vega hatte Ambitionen auf das Amt erklärt.

Der aktuelle FIFA-Präsident Infantino steht in der Kritik, unter anderem wegen eines eigenmächtig vorangetriebenen und letztlich gescheiterten Investorendeals für künftige WMs. Er genießt allerdings weiterhin die Unterstützung zahlreicher Landesverbände.

Die Wahl des nächsten FIFA-Präsidenten findet am 18. März in der marokkanischen Hauptstadt Rabat statt.

Aus dem Archiv

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.