Tennessee setzt alle Hinrichtungen vorerst aus. (picture alliance / AP Photo / George Walker IV)

Er unterscheide sich von jeder anderen fehlgeschlagenen Hinrichtung der modernen Zeit. Die Anwälte der 50-jährigen Christa Pike warfen den Behörden vor, im Vorfeld der Hinrichtung vorgebrachte medizinische Bedenken nicht ernst genommen zu haben.

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, teilte mit, das verlängerte physische und mentale Leiden der Frau sei entsetzlich und grausam. Der aktuelle Fall mache deutlich, warum die Todesstrafe generell abgeschafft werden sollte.

Die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Duchrow, meinte, der Fall zeige, dass es keine humane Hinrichtungsmethode gebe.

Christa Pike lebte nach zwei Giftspritzen noch

Trotz zweier Giftspritzen hatte die Frau überlebt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren momentanen Zustand ist nichts bekannt. Der Gouverneur von Tennessee hat als Reaktion die für dieses Jahr geplanten Hinrichtungen ausgesetzt und eine unabhängige Untersuchung angeordnet.

Christa Pike war 1996 für den Mord an einer damals 19-jährigen Bekannten zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt. Ihre Anwälte forderten eine Begnadigung, weil sie als Opfer langjährigen sexuellen Missbrauchs unter psychischen Problemen litt.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.