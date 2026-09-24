Alexander Lukaschenko und der US-Gesandte John Coale (Archivbild) (Uncredited/Belarusian Presidential Press Service/dpa)

Präsident Lukaschenko unterzeichnete nach Angaben staatlicher Medien ein Dekret zur Begnadigung von 15 Verurteilten. Darunter seien 13 Personen, die wegen sogenannter extremistischer Straftaten verurteilt worden waren.

Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund laufender Gespräche zwischen Belarus und den USA. Erst vergangene Woche traf der US-Sondergesandte Coale Präsident Lukaschenko in Minsk. Nach Angaben Coales hat Belarus bereits Mitte September 25 Gefangene freigelassen. Im Gegenzug hoben die USA Sanktionen gegen zwei belarussische Unternehmen auf.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.