"Wähler wollen Politikwechsel"

Juso-Chef Philipp Türmer: In Rot-Grün-Rot steckt eine Chance (Harald Tittel / dpa)

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus hätten die Berliner klar gemacht, dass sie sich einen Politikwechsel wünschten, sagte der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation im ARD-Fernsehen. Türmer wies insbesondere die Kritik an den Plänen zur Vergesellschaftung von Wohnraum zurück. Zudem seien die Forderungen der Linken zur Abschaffung des Verfassungsschutzes in Berlin und zu Kürzungen bei der Polizei "abgeräumt" worden.

20 Bundestagsabgeordnete der SPD warnten dagegen vor einer Koalition. Es gebe einen erheblichen Zweifel an der politischen Verlässlichkeit des Linken-Landesverbandes, heißt es in einer Erklärung.

Grüne und SPD entscheiden heute über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linken. Letztere will ihre Entscheidung erst auf einem Parteitag am 31. Oktober fällen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.