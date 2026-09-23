Brandenburg
Nach Serie von Rinderdiebstählen: Zwei mutmaßliche Täter aus Polen festgenommen

Nach einer Serie von Viehdiebstählen in Brandenburg hat die Polizei zwei Verdächtige aus Polen festgenommen.

    Blick auf den Schriftzug "Polizei" auf der Rückseite einer Weste eines Beamten.
    Wegen Rinderdiebstählen wurden zwei mutmaßliche Täter aus Polen festgenommen. (picture alliance / Wagner / Ulrich Wagner)
    Die Männer sollen zwischen März und Mai Rinder gestohlen und nach Polen gebracht haben. Sie seien in Polen sowie an einer Raststätte im brandenburgischen Berstetal gefasst worden. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.
    In Brandenburg sind seit März mehr als 200 Rinder von Weiden und aus Ställen gestohlen worden. Die Polizei hat eine spezielle Ermittlungsgruppe gegründet. Zudem werden Viehtransporte verstärkt kontrolliert, auch in Zusammenarbeit mit polnischen Behörden.
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.