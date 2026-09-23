Die Männer sollen zwischen März und Mai Rinder gestohlen und nach Polen gebracht haben. Sie seien in Polen sowie an einer Raststätte im brandenburgischen Berstetal gefasst worden. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.
In Brandenburg sind seit März mehr als 200 Rinder von Weiden und aus Ställen gestohlen worden. Die Polizei hat eine spezielle Ermittlungsgruppe gegründet. Zudem werden Viehtransporte verstärkt kontrolliert, auch in Zusammenarbeit mit polnischen Behörden.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.