Auf der 31. Weltklimakonferenz ist nach wie vor keine Einigung erzielt worden. (Imago | Arnulf Hettrich)

In den vergangenen Stunden seien bei den Themen Elektrifizierung und CO2-Abscheidung Fortschritte erzielt worden, betonte Kurum in Antalya. Wenn man diese Vereinbarungen umsetze, würde das die globalen Treibhausgasemissionen um 30 Prozent verringern. Die Unterhändler sollten wegen des Konflikts um die fossilen Energien keine Sackgasse riskieren, so Kurum.

EU fordert wesentliche Änderungen

Die EU und andere Staaten hatten kritisiert, dass im zuletzt vorgelegten Entwurf einer Abschlusserklärung ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas nicht direkt erwähnt wird. Damit falle man hinter den Stand von 2023 zurück. Eine Vertreterin der Europäischen Union sagte, der bisherige Entwurf sei nicht ausbalanciert. Es brauche wesentliche Änderungen. Andernfalls sei es möglich, dass es keine Abschlusserklärung gebe. Panama erklärte bereits, einen gemeinsamen Beschluss zu blockieren, wenn es keine ehrgeizigeren Bekenntnisse zum Klimaschutz gebe. Beschlüsse auf den Klimagipfeln werden in der Regel einstimmig gefasst. EU-Klimakommissar Hoekstra sagte, kein Deal sei besser als ein schlechter Deal.

Schneider: "Müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen"

Bundesumweltminister Schneider sagte, er hoffe, dass man in Antalya ein gutes Ergebnis erzielen werde. Gleichzeitig mahnte er, "wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen." Einige Teilnehmerländer wollten nicht, dass auf der Konferenz von fossilen Brennstoffen gesprochen werde, weil sie damit viel Geld verdienten, ergänzte der SPD-Politiker mit Blick auf Ölförderländer wie Saudi-Arabien und Russland.

Die Weltklimakonferenz sollte offiziell eigentlich gestern enden, wurde aber verlängert.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.