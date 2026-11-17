Die Krim-Brücke ist nach Angriffen teilweise eingestürzt (Archivbild). (- / AP / dpa / -)

Die Brücke war durch Einschläge ukrainischer Drohnen und Raketen teilweise zerstört worden. Rutte sagte in Brüssel, es sei wichtig, dass die Ukraine sich verteidige. Das bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen. Rutte betonte, aufgrund der Aufnahmen in den Medien sehe es so aus, als sei die Ukraine erfolgreich gewesen. Der britische Verteidigungsminister Streeting äußerte sich ähnlich.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj Bild- und Videomaterial veröffentlicht, das von der Nachrichtenagentur Reuters überprüft wurde. Demnach ist ein Teil der Brücke in die Meerenge von Kertsch gestürzt. Der Kreml bestätigte Schäden, ohne Details zu nennen und kündigte an, die Brücke wieder instandzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.