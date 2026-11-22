Nato-Generalsekretär Mark Rutte (Omar Havana / AP / dpa)

Die NATO werde jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen, sagte Rutte bei einem Besuch in Warschau. Er sprach von einem gefährlichen Vorfall.

Am Freitag waren nach polnischen Angaben während russischer Luftschläge gegen die Ukraine drei Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Dabei handelte es sich vermutlich um zwei Marschflugkörper und eine Drohne. Verletzt wurde niemand. Die polnische Regierung sieht darin eine gezielte russische Provokation während der laufenden Militärübung der Koalition der Willigen. Die Luftraumverletzungen sollen morgen beim Rat der NATO in Brüssel behandelt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.