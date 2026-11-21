Nato-Generalsekretär Mark Rutte (Omar Havana / AP / dpa)

Rutte betonte, "Polen ist ein verlässlicher Verbündeter. Sie verfügen hier über ausgezeichnete Streitkräfte, und wir müssen nun genau feststellen, was geschehen ist."

Gestern waren nach polnischen Angaben während russischer Luftschläge gegen die Ukraine drei Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Dabei handelte es sich vermutlich um zwei Marschflugkörper und eine Drohne. Verletzt wurde niemand. Die polnische Regierung sieht darin eine gezielte russische Provokation während der laufenden Militärübung der Koalition der Willigen.

Die Luftraumverletzungen sollen am Montag beim Rat der NATO in Brüssel behandelt werden.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.