Wahlplakate in Tel Aviv (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

Die arabischen Parteien kommen demnach auf 15 Sitze. Netanjahu hatte eine Zusammenarbeit mit ihnen allerdings klar ausgeschlossen. Auch mehrere Parteien der Opposition lehnen ein Bündnis mit arabischen Parteien ab. Bei den Einzelparteien liegt Netanjahus "Likud" nach derzeitigem Stand vor der Mitte-Partei "Jaschar" von Eisenkot. Diese Teilergebnisse können sich noch erheblich ändern, zumal mehrere Nachwahlbefragungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Lagern zeigten.

Netanjahu und Eisenkot beanspruchen beide Regierungsauftrag

Beide Politiker beanspruchten nach der Wahl den Auftrag zur Regierungsbildung jeweils für sich. Eisenkot kündigte umgehend einen Anlauf zur Bildung einer Regierung an. Die israelische Bevölkerung habe für einen Wandel und gegen Netanjahu gestimmt. Später erklärte Netanjahu, Likud sei die "größte Partei Israels" und das rechte Lager habe "innerhalb der jüdischen Bevölkerung" eine klare Mehrheit.

Wolffsohn: "Opposition ist mit ihrer Strategie gescheitert"

Nach Ansicht des Historikers Wolffsohn ist die Opposition mit ihrer Strategie, vor allem gegen Netanjahu zu mobilisieren, nicht erfolgreich gewesen. Wolffsohn sagte im Deutschlandfunk, vor allem die Oppositionspolitiker seien nun gefordert , strategisch darüber nachzudenken, wie sich die innenpolitische Blockade in Israel auflösen lasse.

Hohe Wahlbeteiligung

Endgültige Auszählungsergebnisse werden erst Ende der Woche erwartet. Es war die erste Parlamentswahl in Israel seit dem Überfall der militant-islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gazakrieg. Die Sperrklausel liegt bei 3,25 Prozent. Insgesamt traten 37 Listen an. Die Beteiligung an der Parlamentswahl war mit 74 Prozent sehr hoch - der höchste Wert seit Jahrzehnten.

Größere Unregelmäßigkeiten wurden nicht gemeldet. Die Partei Jaschar reichte allerdings Beschwerde über mehrere Wahllokale ein, in denen Stimmzettel gefehlt haben oder beschädigt gewesen sein sollen. Zudem wurden im Süden des Landes drei Menschen wegen des Verdachts auf versuchten Wahlbetrug festgenommen. Nach Angaben der Behörden handelt es sich jedoch nicht um eine koordinierte Aktion.

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Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.