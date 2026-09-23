Der Nahostkonflikt prägt die UNO-Generaldebatte. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Israels Ministerpräsident Netanjahu soll in New York eine Rede halten. Von Palästinenserpräsident Abbas ist eine Videoansprache geplant. Ihm wurde ein Visum zur Einreise in die USA verweigert. Am Rande der Generaldebatte sind mehrere Treffen zum Nahost-Konflikt geplant. Großbritannien ist Gastgeber von Gesprächen über die Lage und die künftige Verwaltung des Gazastreifens. Norwegen und Saudi-Arabien luden zu einem Ministertreffen, bei dem es um die Umsetzung einer Zweistaatenlösung gehen soll. Die Generaldebatte begann am Dienstag. Sie dauert noch bis Montag.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.