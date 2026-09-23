Das teilte die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main mit. Bis zuletzt konnte
die Bevölkerung online darüber abstimmen, welcher Designvorschlag ihnen am besten gefällt. Voraussichtlich bis zum Jahresende will der EZB-Rat abschließend über die Gestaltung entscheiden.
die Bevölkerung online darüber abstimmen, welcher Designvorschlag ihnen am besten gefällt. Voraussichtlich bis zum Jahresende will der EZB-Rat abschließend über die Gestaltung entscheiden.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.