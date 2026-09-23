EZB
Neue Euro-Banknoten sollen ab Anfang der 2030er Jahre in Umlauf kommen

Die neu gestalteten Euro-Banknoten sollen ab Anfang der 2030er Jahre in Umlauf kommen.

    Entwürfe für neue Euro-Banknoten bei der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank in der EZB in Frankfurt.
    Die neuen Banknoten für den Euroraum kommen Anfang der 2030er Jahre. (imago | Panama Pictures)
    Das teilte die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main mit. Bis zuletzt konnte
    die Bevölkerung online darüber abstimmen, welcher Designvorschlag ihnen am besten gefällt. Voraussichtlich bis zum Jahresende will der EZB-Rat abschließend über die Gestaltung entscheiden.
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.