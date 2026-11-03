Erneut russische nächtliche Angriffe auf die Ukraine (AFP/HANDOUT)

Demnach wurden die Fassaden der Klinik und umliegender Gebäude schwer beschädigt. Rund 200 Patienten mussten in Sicherheit gebracht werden.

Wie das ukrainische Verteidigungsministerium in Kiew mitteilte, gab es zudem russische Luftangriffe auf Energieanlagen in Charkiw sowie den Städten Winnyzja und Dnipropetrowsk. Die russische Regierung gab darüber hinaus Attacken auf Hafeninfrastruktur und dort liegende Schiffe in Odessa am Schwarzen Meer bekannt.

Aus Russland wurde ein massiver ukrainischer Luftangriff mit fast 500 Drohnen gemeldet, die in Richtung der Hauptstadt Moskau flogen. Nach Angaben von dessen Bürgermeister Sobjanin konnten die meisten von der Flugabwehr zerstört werden. Es ist unklar, ob es auch Einschläge gab.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.