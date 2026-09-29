Nahost
Neuer Angriff von mehr als 100 Siedlern im Westjordanland

Im Westjordanland ist es erneut zu massiver Gewalt radikaler israelischer Siedler gekommen.

    Durch einen Stacheldrahtzaun hindurch ist ein israelischer Siedler zu sehen, der vor einem Haus palästinensischer Beduinen am Rande der Stadt Taybeh im Westjordanland entlanggeht.
    Neuer Angriff von mehr als 100 Siedlern im Westjordanland (Leo Correa / AP / dpa)
    Mehr als 100 Extremisten waren nach Medienberichten an Ausschreitungen im Bereich der Ortschaft Dschalud südlich von Nablus beteiligt. Die israelischen Streitkräfte berichteten von einem Einsatz von Soldaten und Polizisten gegen die Randalierer. Diese hätten versucht, die Rückkehr einer palästinensischen Familie in ihr Haus zu verhindern.
    Die Siedler blockierten laut Militärangaben Straßen, setzten Gebäude und Fahrzeuge in Brand und warfen Steine auf die Sicherheitskräfte. Zwei Randalierer seien festgenommen worden. 
    Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.