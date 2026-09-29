Mehr als 100 Extremisten waren nach Medienberichten an Ausschreitungen im Bereich der Ortschaft Dschalud südlich von Nablus beteiligt. Die israelischen Streitkräfte berichteten von einem Einsatz von Soldaten und Polizisten gegen die Randalierer. Diese hätten versucht, die Rückkehr einer palästinensischen Familie in ihr Haus zu verhindern.
Die Siedler blockierten laut Militärangaben Straßen, setzten Gebäude und Fahrzeuge in Brand und warfen Steine auf die Sicherheitskräfte. Zwei Randalierer seien festgenommen worden.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.