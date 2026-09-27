Boeing-Flugzeuge vom Typ 737 MAX sorgen wieder für Schlagzeilen (Getty Images via AFP / STEPHEN BRASHEAR)

Das Unternehmen erklärte, im vergangenen Monat seien alle Betreiber der 737-Maschinen über das Problem informiert worden. An einer Lösung werde gearbeitet. Die US-Luftfahrtbehörde teilte mit, ⁠sie arbeite eng mit Boeing ‌und den Fluggesellschaften zusammen. Bei Sicherheitsbedenken werde man sofortige Maßnahmen ergreifen.

Boeing steht seit Jahren unter Beobachtung von Aufsichtsbehörden. Nach zwei Abstürzen von Flugzeugen des Typs 737-MAX in den Jahren 2018 und 2019 war der Konzern in eine Krise geraten.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.