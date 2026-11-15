Newsblog zur Lage im Nahen Osten

Die Straße von Hormus vom Weltall aus betrachtet (picture alliance / Zumapess / Nasa Earth)

Donnerstag, 12. November

+++ Nach wiederholten israelkritischen Äußerungen des französischen Präsidentschaftskandidaten Mélenchon haben die israelischen Behörden eine Einreisesperre gegen ihn verhängt.

"Israel wird gegenüber all jenen entschlossen reagieren, die versuchen, ihm zu schaden", erklärte das israelische Außenministerium. Das Land werde Menschen, "die gegen seine Interessen handeln und zu Hass gegen seine Bürger aufrufen, nicht die Einreise in sein Gebiet gestatten". Mélenchon wirft den politisch Verantwortlichen in Israel seit Monaten vor, einen "Völkermord" im Gazastreifen zu begehen, was Israel zurückweist. Der Linkspopulist sieht sich seit längerem Antisemitismus-Vorwürfen ausgesetzt. Frankreichs Außenminister Barrot sprach in einer ersten Reaktion auf die Einreisesperre von einer "demagogischen Entscheidung" der israelischen Regierung, welche wiederholt gegen das Völkerrecht verstoßen habe. Der Beschluss spiele jenen in die Hände, die - wie Mélenchons Partei La France Insoumise - "von der Instrumentalisierung des israelisch-palästinensischen Konflikts leben", schrieb Barrot im Onlinedienst X.

+++ Israels Armee hat bei einem Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen eigenen Angaben zufolge ein ranghohes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen.

Palästinensischen Angaben zufolge wurden bei dem Angriff in der Stadt Chan Junis mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Die Hamas habe den Krankenhauskomplex im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens als Kommandozentrum für militärische und terroristische Aktivitäten gegen Israels Truppen und den Staat Israel genutzt, schrieb die israelische Armee. Auch habe die Hamas in dem Krankenhaus Waffen gelagert sowie Verhöre und Folterungen durchgeführt. Vor und während des Angriffs seien Maßnahmen zur Minimierung von Schäden für Zivilisten ergriffen worden, erklärte die israelische Armee weiter. Diese Angaben ließen sich nicht überprüfen.

Das Bild zeigt den Checkpoint am Eingang zum US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. (picture-alliance / dpa / Sputnik / Valeriy Melnikov)

+++ Der Iran droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte auch in Europa.

Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Resai, schrieb auf der Plattform X, wenn die USA einen weiteren Krieg gegen den Iran begännen, werde jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt sei - von Westasien bis Europa -, ein Ziel für Angriffe sein.

+++ Die Luftabwehr Saudi-Arabiens hat zwei ballistische Raketen abgefangen.

Die Trümmer seien auf zwei Orte gestürzt, jeweils 25 ⁠und ⁠31 Kilometer von der Großen Moschee in Mekka entfernt, einer der beiden heiligsten ‌Städte des Islams. Der saudiarabische Zivilschutz nannte den Angriff einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht. Saudi-Arabien macht die Huthi-Milizen im Jemen für die Angriffe verantwortlich.

+++ Sicherheitskreise im Jemen haben Angriffe der pro-iranischen Huthi-Miliz auf die Stadt Aden gemeldet.

Zwei Raketen nahmen ein Lager der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Westen von Aden, dem Sitz der international anerkannten Regierung des Landes, ins Visier. Eine Drohne konnte demnach abgefangen werden. Derweil teilte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition mit, sie habe drei von der Huthi-Miliz auf den Großraum der saudiarabischen Hauptstadt Riad abgefeuerte Marschflugkörper abgefangen und zerstört.

Mittwoch, 11. November

+++ Der Iran hat erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet.

Seit der vergangenen Nacht fuhren mindestens zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen, wie die iranischen Revolutionsgarden mitteilten. Die Öltanker hätten versucht, mit ausgeschalteten Ortungssystemen eine durch den Iran nicht genehmigte Route zu wählen. Den Angaben zufolge wurden die Schiffe von US-Kampfflugzeugen begleitet. Eine unabhängige Bestätigung für die Vorfälle gab es zunächst nicht.

+++ Nach einigen Tagen der Entspannung sind die Ölpreise wieder gestiegen.

Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 92,57 Dollar je Barrel. Das US-Öl ⁠WTI stieg um 0,7 ⁠Prozent auf 86,68 Dollar. Als ⁠wichtigsten Faktor für ⁠die Preisentwicklung sehen Strategen ‌die Unsicherheit darüber, ob der Iran zu diplomatischen Bemühungen bereit ist. Hinzu kommen Angriffe auf Handelsschiffe.

+++ Der amerikanische Finanzminister Bessent ist Medienberichten zufolge wegen mutmaßlicher Bedrohungen aus dem Iran von seinem privaten Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt umgezogen.

Dies berichten die "New York Times" und der Sender Fox News unter Berufung auf Insider. Beide Medien zitierten eine Stellungnahme des Finanzministeriums. Darin heißt es, Bessent werde sich von den Drohungen der iranischen Führung nicht einschüchtern lassen. Er sei entschlossen, am Kurs gegen Teheran festzuhalten. Der US-Finanzminister hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck gegen Teheran auf Anordnung von Präsident Trump verschärft. Die USA verhängten Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften.

+++ In den USA sind drei angeblich vom Iran unterstützte Männer wegen der mutmaßlichen Beteiligung an Terroranschlägen angeklagt worden.

Ihnen wird laut dem US-Justizministerium ein Mitwirken an fast 20 Anschlägen und Anschlagsversuchen unter anderem auf jüdische Gemeinden zur Last gelegt. In einem Fall seien in London zwei Männer jüdischen Glaubens bei einem Messerangriff fast getötet worden. Die drei Beschuldigten sollen auch am vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford beteiligt gewesen sein. Ende September waren dort mehrere Verdächtige aufgegriffen worden. Das US-Verteidigungsministerium hatte danach alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt abgezogen.

+++ Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Verteidigungsminister Hegseth ist gescheitert.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus stimmten nahezu geschlossen gegen den Vorstoß des republikanischen Abgeordneten Massie, der von den Demokraten unterstützt wurde. Hegseth sollte wegen seiner Amtsführung und seines Umgangs mit dem Iran-Krieg aus dem Amt entfernt werden. Nach den Verlusten bei den Zwischenwahlen hatte es innerhalb der republikanischen Partei Debatten über die Politik der Regierung von Präsident Trump gegeben. Viele Republikaner machten den Iran-Krieg und den darauf folgenden Anstieg der Benzinpreise für die Wahlniederlage verantwortlich.

Dienstag, 10. November

+++ Bundesaußenminister Wadephul hat am zweiten Tag des G7-Außenministertreffens in Paris mit seinen Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Saudi-Arabien und Katar über die Lage in der Golfregion beraten.

Dabei gehe es insbesondere um die sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Region und die internationale Gemeinschaft, teilte das französische Außenministerium mit.

+++ Kanada will neue Sanktionen gegen eine Reihe von iranischen Einrichtungen verhängen.

Außenministerin Anand sagte am Rande des G7-Treffens in Paris, die Maßnahmen zielten auf Einrichtungen, die "zu nuklearen Aktivitäten, dem ballistischen Raketenprogramm oder zur Finanzierung schädlicher Aktivitäten" beitrügen. Grund dafür sei die Weigerung des Irans, mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zusammenzuarbeiten. Kanada wolle gemeinsam mit den G7-Partnern Druck auf den Iran ausüben, seinen internationalen Verpflichtungen nachzukommen, betonte das kanadische Außenministerium.

+++ Nach iranischen Angaben sind in der Straße von Hormus zwei Tanker infolge der Kollision mit Seeminen in Brand geraten.

Die Schiffe seien durch Detonationen und schwere Brände zum Stopp gezwungen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Die Tanker hätten sich auf einer "nicht genehmigten Route" befunden, hieß es in der Mitteilung.

+++ Die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) haben die Einrichtung eines "erweiterten Hauptquartiers" für ihr gemeinsames Militärkommando in Kuwait gebilligt.

Außerdem habe man sich auf die Entsendung "angemessener" Streitkräfte dorthin geeinigt, teilte der Generalsekretär des GCC nach einer Sitzung des Gremiums in Bahrain mit. Weitere Einzelheiten zum Hauptquartier oder zu den zu entsendenden Streitkräften lagen zunächst nicht vor. Der GCC umfasst die mit den USA verbündeten Golfmonarchien Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

+++ Saudi-Arabien hat Huthi-Angaben zufolge die von den Rebellen kontrollierte jemenitische Hauptstadt Sanaa aus der Luft angegriffen.

Getroffen wurden demnach eine Tankstelle und ein Gebäude der staatlichen Ölgesellschaft, meldete die von den Huthis betriebene Nachrichtenagentur Saba. Eine saudische ⁠Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

+++ Die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen hat nach eigenen Angaben zwei auf die Hauptstadt Riad abgefeuerte Raketen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen abgefangen und zerstört.

​Die Luftabwehr habe eine ballistische Rakete und einen Marschflugkörper abgeschossen. In einer weiteren Mitteilung hieß es zudem, ​es sei auch eine auf die Südregion des Landes ‌abgefeuerte ballistische Rakete abgewehrt worden. Der Süden Saudi-Arabiens, der an den Jemen grenzt, ist wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen der Huthi.

Montag, 9. November

US-Präsident Trump wird sich nach Angaben des Weißen Hauses am heutigen Montag mit dem katarischen Ministerpräsidenten Scheich Al-Thani zu Gesprächen über den Konflikt mit dem Iran ‌treffen.

Katar vermittelt im Streit zwischen Washington und Teheran. ​US-Außenminister Marco Rubio zufolge gibt es bei den Verhandlungen kaum Fortschritte. ​Er bezeichnet die Forderungen des ‌Iran als inakzeptabel und unrealistisch.

Donald Trump vor dem Oval Office in Washington (AFP / BRENDAN SMIALOWSKI)

Sonntag, 8. November

US-Präsident Trump rechnet derzeit nicht mit neuen Angriffen auf den Iran.

Es sei höchst unwahrscheinlich, dass er weitere Attacken anordnen werde, solange es Fortschritte bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gebe, sagte Trump dem Sender CNN. Er erklärte weiter, die USA hätten potenzielle Ziele für Angriffe auf die iranische Infrastruktur ausgemacht. Dazu gehörten zahlreiche Brücken, die man zerstören könne.

Samstag, 7. November

+++ Der türkische Präsident Erdogan hat sich nach Angaben seines Büros in einem Telefonat mit US-Präsident Trump über den Iran-Krieg ausgetauscht.

Er habe sich dafür ausgesprochen, die Spannungen zwischen dem Iran und den USA auf diplomatischem Weg zu lösen. Ankara werde seine Friedensbemühungen fortsetzen, hieß es.

+++ Das US-Militär richtet eine neue Sondereinheit zur Eindämmung ‌von iranischen Waffentransporten ⁠und anderen ⁠sanktionierten Gütern über Land ein.

Die "Task Force Iron Gate" solle die Bemühungen der USA verstärken, derartige Transporte über die iranischen Landesgrenzen und das Kaspische Meer einzudämmen. Das zuständige ⁠US-Regionalkommando Centcom ⁠werde die Pläne ⁠im Laufe des Tages offiziell bekanntgeben, ⁠hieß es in einer ⁠Mitteilung, die der Nachrichtenagentur ‌Reuters vorab vorlag. Die Einheit mit Sitz in Tampa im Bundesstaat Florida ​soll sich neben Waffen auch auf zivil und militärisch nutzbare Güter sowie illegale Einnahmequellen konzentrieren.

+++ Tausende Menschen haben in Frankfurt gegen die Mullah-Regierung im Iran demonstriert.

Sie feierten den iranischen Exil-Oppositionspolitiker Reza Pahlavi, der zuvor in der Paulskirche im Namen des iranischen Volkes den Freiheitspreis der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung entgegengenommen hatte. Nach Polizeiangaben zogen etwa 9.000 Menschen friedlich durch die Innenstadt. Zu der anschließenden Großkundgebung im Ostpark versammelten sich demnach etwa 20.000 Unterstützer Pahlavis. Die Versammlungen verliefen bis zum Nachmittag weitgehend friedlich und ohne größere Zwischenfälle

+++ Bei Luftangriffen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind nach Angaben der Huthi-Miliz mindestens 25 Menschen getötet worden.

Der Huthi-nahe TV-Sender Al-Masirah berichtete, dass es sich bei den meisten der Opfer um Frauen und Kinder handele. Mindestens 30 weitere Personen seien verletzt worden. Der Sender berief sich auf einen Vertreter des von den Huthi kontrollierten Gesundheitsministeriums und schrieb die Angriffe Saudi-Arabien zu. Die Angriffe würden nicht unbeantwortet bleiben, hieß es.

+++ In der Straße von Hormus ist nach iranischen Angaben erneut ein Tanker durch eine Seemine beschädigt worden.

Das Schiff habe sein Navigationssignal abgeschaltet und sei in einem "verbotenen Gebiet" gefahren, teilte das iranische Militär mit. Die Mine habe den Tanker in Brand gesetzt. Zur Herkunft des Schiffs machte das Militär keine Angaben.

+++ Die iranische Revolutionsgarde beschränkt die Reichweite ihrer Raketen nach eigenen Angaben nicht mehr auf 2.000 Kilometer.

"Diese Beschränkung ist für uns aufgehoben worden", sagte der Sprecher der paramilitärischen Truppe, General Hossein Mohebbi, in Teheran. Ob der Iran Raketen besitzt, die weiter fliegen können, sagte er nicht. Statt Erklärungen abzugeben, werde der Iran diese Fähigkeiten "in der Praxis demonstrieren", kündigte er an.

+++ In der Frankfurter Paulskirche ist das iranische Volk mit dem Freiheitspreis der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung geehrt worden.

Der Frankfurter Bürgermeister Kößler sagte bei der Preisverleihung, die Auszeichnung sei den Menschen gewidmet, die gegen das Regime demonstriert hätten und auf brutalste Weise getötet worden seien. Den Preis nahm stellvertretend der iranische Oppositionelle Reza Pahlavi entgegen. Pahlavi ist der Sohn des früheren Schahs und lebt im Exil in den USA. Er hat sich als Übergangsführer für den Fall eines Regimesturzes in Teheran ins Spiel gebracht. Vor der Paulskirche versammelten sich Unterstützer Pahlavis zu einer Kundgebung. Zudem gab es Gegendemonstrationen. Die Polizei sprach von insgesamt rund 6.000 Teilnehmern. Bislang habe es bei den Demonstrationen keine Zwischenfälle gegeben. Der Freiheitspreis wird seit 2006 alle zwei Jahre für herausragendes Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft verliehen.

Kontroverse um die Freiheitspreis-Verleihung an das iranische Volk

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Zahlreiche Exil-Iraner feiern auf dem Römerberg in Frankfurt am Main die Ankunft von Reza Pahlavi. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

+++ Die USA haben eine Belohnung von bis zu 20 Millionen Dollar für Informationen über das iranische Atomprogramm ausgeschrieben.

Außerdem sollen Hinweisgeber die Aussicht auf eine "mögliche Umsiedlung bekommen", wie es auf einer Webseite der US-Regierung heißt. Von Interesse seien Informationen über Anlagen, Ausrüstung und beteiligtes Personal wie Wissenschaftler sowie über Material, das weggeschafft worden sei. Auch das Regionalkommando des US-Militärs für den Nahen Osten verwies auf der Online-Plattform X auf die Belohnung. Präsident Trump gibt als Ziel des Iran-Krieges stets an, das Land dürfe keine Atomwaffen besitzen. Dabei hatte das Weiße Haus schon nach Angriffen auf mehrere Anlagen im Iran im Sommer 2025 verkündet, diese seien "ausgelöscht" worden. Einige Experten sprachen danach von der Möglichkeit, dass der Iran zumindest einen Teil des Nuklearmaterials vor den Attacken in Sicherheit gebracht haben könnte.

+++ Der Iran hat mit der Ausgabe von Jod-Tabletten an Bewohner im Umkreis von zwei bis drei Kilometern um seine Atomanlagen begonnen.

Wie ein Vertreter des iranischen Gesundheitsministeriums gegenüber der britischen Zeitung "Times" bestätigte, geschieht dies aus Sorge vor einem möglichen Nuklearschlag der USA. Trump könne nicht mehr vertraut werden, selbst ein Atomschlag sei ihm zuzutrauen, zitierte das Blatt den Beamten. Auch ein iranischer Analyst aus dem Umfeld der Revolutionsgarden äußerte sich besorgt. Führungskräfte in Regierung und Militär rechnen offenbar damit, dass die Atomanlage im iranischen Berg Kolang zu den Hauptzielen zählt.

+++ Bundesverteidigungsminister Pistorius will in Kürze über die Zukunft eines geplanten Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus entscheiden.

"Wir stehen bereit, bei der Minenräumung zu helfen, das Minenjagdboot Fulda und der Tender Rhein befinden sich im östlichen Mittelmeer", sagte der SPD-Politiker den ‌Funke-Medien. Wie lange noch, werde in Kürze entschieden werden ​müssen. "Ein Einsatz würde ein sicheres Umfeld voraussetzen. Das haben wir nicht." Die Situation sei durch ​die Angriffe der Huthis eher noch gefährlicher ‌geworden. Pistorius warnte zugleich vor einer neuen Eskalation im Iran-Krieg nach den Zwischenwahlen in den USA. Dies sei möglich, so der Minister. Er hoffe aber nicht, ‌dass ‌es so komme, denn jede Eskalation mache ​den Weg zurück noch schwerer. "Wir haben darauf keinen unmittelbaren Einfluss."

Berlin, Deutschland - Bundesverteidigungsminister Boris PIstorius einer Pressekonferenz im Bundesverteidigungsministerium (picture alliance / Caro / Ruffer)

+++ Die iranische Armee hat den USA mit harten Gegenschlägen gedroht, sollten die Vereinigten Staaten weiter angreifen.

Armeesprecher Akramiya sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA, die Streitkräfte der Islamischen Republik seien in hoher Alarmbereitschaft und schlagkräftiger als zu Beginn des Krieges. „Auf Befehl des Obersten Führers wird jede Reaktion der Streitkräfte unverzüglich, effektiv und ohne geografische Einschränkungen erfolgen“, fügte er hinzu. Am Freitagabend meldete das iranische Staatsfernsehen zwei weitere Explosionen auf der Insel Keschm, während die Nachrichtenagentur Tasnim den Einschlag zweier Raketen bestätigte.

Freitag, 6. November

+++ Der iranische Oppositionspolitiker Reza Pahlavi wird am Samstag zu einer Preisverleihung in Frankfurt erwartet - und mit ihm Zehntausende Demonstrantinnen und Demonstranten.

Pahlavi wird den Freiheitspreis der FPD-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung treuhänderisch für das iranische Volk annehmen. In Frankfurt werden zu mehreren Demos Zehntausende Menschen erwartet, die meisten zu einem Demonstrationszug von der Innenstadt bis zum Ostpark. Dafür sind laut Stadt insgesamt 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Pahlavi wird selbst auf der Kundgebung erwartet. Der Freiheitspreis wird seit 2006 alle zwei Jahre für herausragendes Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft verliehen. Die Veranstaltung soll am Samstag in der Frankfurter Paulskirche stattfinden.

+++ Bei ‌einem mutmaßlichen Raketenangriff auf einen Öltanker im Persischen Golf ist ein Seemann getötet worden.

Er sei nach der Explosion am Donnerstag zunächst als vermisst gemeldet worden, teilte die griechische Reederei Velos Tankers mit. Später sei er an Bord tödlich verletzt aufgefunden worden. Die übrige Besatzung sei unverletzt geblieben und habe ein an Bord ausgebrochenes Feuer löschen können. Der unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Tanker "MT Velos Sapphire" war den Angaben zufolge ohne Ladung auf dem Weg nach Bahrain, als ⁠er ⁠von einem Geschoss getroffen wurde. Das Schiff wurde inzwischen in den Hafen von Bahrain gebracht, wo eine Untersuchung eingeleitet werden soll. Eine Verschmutzung der Umwelt wurde nicht gemeldet.

+++ In der Straße von Hormus sind nach iranischen Angaben erneut zwei Öltanker auf Minen aufgelaufen und in Brand geraten.

Die beiden Schiffe hätten versucht, die Meerenge "auf einer nicht genehmigten Route zu durchqueren", teilten die iranischen Revolutionsgarden mit. Die Tanker deaktivierten demnach ihre Navigations- und Identifikationssysteme, um die Straße von Hormus zu verlassen. Dabei seien sie vom US-Militär unterstützt worden. "Doch nach der Kollision mit den Minen gerieten sie in Brand und kamen zum Stillstand", erklärten die Revolutionsgarden. Bereits am Donnerstag waren in der Meerenge nach iranischen Angaben fünf Öltanker und ein Schlepper in Brand geraten. Eine unabhängige Bestätigung der Vorfälle durch Schifffahrtsbehörden lag zunächst nicht vor.

+++ US-Präsident Trump hat nach Angaben aus Doha mit dem Emir von Katar über die Bemühungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs beraten.

Trump habe in einem Telefonat mit Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani über die diplomatischen Initiative des Vermittlerlandes zur "Deeskalation der Spannungen in der Region" gesprochen, teilte das Büro des Emirs am Freitag mit. Al-Thani habe darauf gepocht, den Dialog fortzuführen und auf diplomatische Mittel zu setzen, um "eine weitere Eskalation zu verhindern".

Donnerstag, 5. November

+++ In der Straße von Hormus sind nach iranischen Angaben erneut Schiffe in Brand geraten.

Zwei Tanker und ein Schlepper seien in der Nacht von den Zwischenfällen betroffen gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Iranischen Revolutionsgarden. Ein Tanker sei auf eine Mine aufgefahren, hieß es. Zur Ursache des Brandes auf dem zweiten Tanker gab es in dem Bericht keine Informationen. Der Schlepper habe sich ursprünglich zur Brandbekämpfung genähert und sei dann selbst in Brand geraten. Die iranischen Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In der Straße von Hormus, einer für den weltweiten Handel mit Öl und Gas wichtigen Meerenge, kam es zuletzt immer wieder zu Angriffen auf Schiffe. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich.

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert) (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

+++ Südkorea will sich an der Absicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligen.

Das Land werde dazu ein Militärschiff, ein Flugzeug und Experten für die Kampfmittelräumung entsenden, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Formal handle es sich um die Ausweitung einer Mission zur Pirateriebekämpfung in der Region. Die Erweiterung diene dem Schutz südkoreanischer Staatsbürger und der Wahrung wirtschaftlicher Interessen. Die Einsätze beschränken sich den Angaben zufolge auf die offenen Gewässer südlich des Omans. Den Aufklärungsflugzeugen sei es untersagt, iranisches Staatsgebiet oder das Innere der Straße von Hormus zu überwachen. Der Iran hatte Südkorea vor einer Beteiligung in dem Konflikt gewarnt und mit "schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht.

+++ US-Vizepräsident Vance hat sich vom Iran-Krieg distanziert und eine Debatte über den weiteren Verlauf gefordert.

Jeder wisse, warum die Republikaner die Zwischenwahlen verloren hätten, teilte er auf der Plattform X mit. Präsident Trump hatte den Krieg gemeinsam mit Israel begonnen, in dessen Folge stiegen die Spritpreise in den USA deutlich an. Trump räumte ein, Vances Darstellung stimme "größtenteils". Es seien jedoch die hohen Spritpreise gewesen, nicht der Iran-Krieg selbst, die zur Wahlniederlage geführt hätten. Den Iran-Krieg würde er jederzeit wieder führen.

Mittwoch, 4. November

+++ Am Tag nach den Zwischenwahlen mit der herben Niederlage für die Republikaner von US-Präsident Trump gibt sich der Iran kämpferisch.

"Den Iran anzugreifen bringt keinen Sieg", schrieb Außenamtssprecher Baghai auf der Plattform X. Der Iran könne nicht durch Drohungen eingeschüchtert werden, hieß es weiter.

Die US-Bürger hätten "Nein zum Krieg" gesagt, schrieb der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf im Onlinedienst X. Ghalibaf ist auch Chefunterhändler bei den Gesprächen mit den USA.

+++ Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic, fürchtet nach den US-Zwischenwahlen einen neuen Angriff der USA und Israels gegen den Iran.

Deutschland, Europa und die arabischen Staaten müssten auf Israel und die USA diplomatisch Einfluss nehmen, um zu verhindern, dass der Krieg wieder aufflamme, sagte der SPD-Politiker dem Sender RTL/ntv.

Dienstag, 3. November

+++ Bei einem Angriff auf ein indisches Schiff in der Straße von Hormus ist ein Seemann getötet worden.

Wie der indische Schifffahrtsminister Sonowal weiter mitteilte, wurden nach der Attacke durch ein nicht identifiziertes Flugobjekt in der Nähe der omanischen Stadt Lima 13 Menschen gerettet. Lima liegt an der Südküste der Straße von Hormus, die der Iran nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe Ende Februar gesperrt hatte. Teheran lehnt eine Route durch omanische Gewässer ab und hat sich wiederholt zu Angriffen auf Schiffe bekannt, die auf unerlaubten Routen fuhren.

+++ Der Iran und die USA sind von einer Einigung für ein Kriegsende einem Vertreter der Regierung in Teheran zufolge noch weit entfernt.

Die Islamische Republik werde die "überzogenen Forderungen" der Vereinigten Staaten nicht akzeptieren, sagte der hochrangige iranische Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit laufen verstärkte diplomatische Bemühungen, bei denen Katar als Vermittler eine Schlüsselrolle einnimmt. Dem Bericht zufolge liegt inzwischen ein neuer Vorschlag zur Beendigung der Kämpfe vor. Ziel ist es, ein Wiederaufflammen gegenseitiger Angriffe nach den US-Kongresswahlen zu verhindern.

+++ Die für Anfang kommenden Jahres in Saudi-Arabien geplante Fußball-Asienmeisterschaft wird wegen der anhaltenden Angriffe der Huthi-Miliz auf Ende 2027 verschoben.

Der Asiatische Fußballverband AFC begründete die Entscheidung mit Sicherheitsrisiken sowie Problemen für Organisation und Reiseverkehr. Zuletzt hatten die Huthi im Oktober den Flughafen der Hauptstadt Riad angegriffen. Dabei wurden nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.

+++ Saudi-Arabien prüft den Ausbau einer Ölpipeline als Alternative zur Straße von Hormus.

Der staatliche Ölkonzern Aramco will dadurch seine Exporte weniger abhängig von der blockierten Meerenge machen. Konzernchef Nasser sagte Reuters, die Blockade der Straße von Hormus habe die globalen Energie- und Handelsströme grundlegend verändert. Nach Aramco-Angaben wurden seit Kriegsbeginn mehr als 130 Angriffe auf Tankschiffe registriert.

+++ US-Vizepräsident Vance hat sich optimistisch zu Iran-Verhandlungen geäußert.

Nach eigenen Angaben sprach er mit Präsident Trump über die Gespräche. Sowohl er als auch Trump seien "recht zuversichtlich", dass eine Verhandlungslösung möglich sei, sagte Vance. Zugleich betonte der US-Vizepräsident, Teheran müsse sich verbindlich und überprüfbar dazu verpflichten, sein Atomprogramm nicht wieder aufzubauen.

+++ Die USA haben begrenzte Militärschläge auf die iranische Insel Keschm in der Straße von Hormus bestätigt.

Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters handelt es sich dabei nicht um die Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen den Iran. Medienberichten zufolge richteten sich die Angriffe gegen iranische Einheiten, die Boden-Luft-Raketen gegen US-Ziele eingesetzt haben sollen. Das berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur AP und das "Wall Street Journal". Auch iranische Staatsmedien meldeten Explosionen auf der Insel. Wie groß die Schäden sind, ist bislang unklar.

+++ Nahe der vom Iran blockierten Straße von Hormus ist nach britischen Angaben erneut ein Schiff angegriffen worden.

Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO teilte mit, ein Schiff sei vor der Küste Omans von einem bislang unbekannten Geschoss getroffen worden. Dabei sei ein Loch in die Steuerbordseite gerissen worden. Die Besatzung wurde den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht, Umweltschäden wurden zunächst nicht gemeldet.

Montag, 2. November

+++ Die israelische Armee hat ihren Militäreinsatz in der Stadt Hebron im Westjordanland beendet.

Die Soldaten seien heute früh nach Abschluss aller operativen Aktivitäten abgezogen worden, teilte ein Sprecher der Streitkräfte mit. Andere "Anti-Terror-Einsätze" im Westjordanland würden allerdings fortgesetzt. Der palästinensische Gouverneur der Region erklärte, mit dem Abzug könnten mehr als 3.000 vertriebene Bewohner nach Hebron zurückkehren. Viele Häuser seien jedoch zerstört. Er kündigte schnelle Hilfe zum Wiederaufbau an. Das Militär hatte die Stadt vor gut einer Woche weitgehend abgeriegelt. Vorausgegangen war ein tödlicher Schusswaffenangriff zweier Palästinenser auf Soldaten.

+++ Der Iran hat die Öffnung der Straße von Hormus binnen zwei Tagen in Aussicht gestellt, falls die USA mehrere von der Islamischen Republik gestellte Bedingungen erfüllen.

Über Vermittler sei Washington mitgeteilt worden, der Verhandlungsprozess könne innerhalb kurzer Zeit wiederaufgenomen werden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Ursprünglich hatte der Iran einen Sieben-Tage-Plan zur Öffnung der strategisch wichtige Meerenge vorgeschlagen. Zu den iranischen Forderungen zählen ein Ende der Kämpfe, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswert, die Aufhebung von Sanktionen gegen den Ölsektor und ein Ende der US-Seeblockade.

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert) (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

+++ Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden.

Wie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mitteilte, ereigneten sich die Attacken in den Städten Chan Junis und Al-Mussadar. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden. In den vergangenen Wochen hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf Ziele der Terrororganisation Hamas verstärkt. Sie wirft den Islamisten vor, sich wieder zu bewaffnen und die seit einem Jahr geltende Waffenruhe zu unterlaufen. Die Hamas bestreitet das.

+++ Saudi-Arabien hat nach Angaben der pro-iranischen Huthi-Miliz im Jemen einen strategisch wichtigen Hafen am Roten Meer sowie eine Ölanlage angegriffen.

Bei den Attacken auf den Hafen von Ras Issa und weitere Ziele in der jemenitischen Provinz Hodeida seien sieben Zivilisten verletzt worden, erklärte das von den Huthi kontrollierte Gesundheitsministerium. Den Rebellen nahestehende Medien melden auch Angriffe auf die medizinische Fakultät der Universität Hodeida. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die aufseiten der jemenitischen Regierung gegen die Miliz kämpft, sprach von einer "Präzisionsoperation". Diese ziele darauf ab, von den Huthi genutzte Ressourcen zu zerstören.

+++ Ein Tanker ist im Golf vor der Küste Saudi-Arabiens von zwei Geschossen ‌unbekannter Herkunft getroffen worden.

Der Vorfall ereignete sich nach ​Angaben der britischen Seeschifffahrtsbehörde UKMTO 72 Seemeilen östlich ​von Ras al-Chafschi. Der ‌Besatzung gehe es gut, das Schiff sei auf der Backbordseite getroffen worden. Umweltschäden ‌seien ‌bislang nicht gemeldet worden.

Sonntag, 1.November

+++ Die Verhandlungen zwischen dem Iran und katarischen Vermittlern über ein mögliches Ende des Iran-Krieges dauern an.

Die Gespräche in Doha seien "fortlaufend und fortschreitend", sagte der iranische Außenminister Araghtschi. Die Führung in Teheran sei sowohl für "Verteidigung als auch Diplomatie" bereit. ⁠Sie tue in diesem Prozess ihr Bestes und hoffe, dass die ⁠andere Seite der Diplomatie den Vorzug ⁠gebe, erklärte Araghtschi im ‌staatlichen Fernsehen. Ein Beschluss zur Wiederöffnung der Straße von Hormus "binnen zwei Tagen" nach einer potenziellen ​Einigung stehe noch aus. Die Verhandlungen werden einer mit dem Vorgang vertrauten Person zufolge in ständigem Kontakt mit der Regierung in Washington ​koordiniert.

+++ Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen ‌Angaben mindestens acht Menschen getötet worden.

Darunter befänden sich fünf Polizisten, die bei einem Angriff im Süden des Küstengebiets in Chan Junis ums Leben gekommen sind, teilte das von der Hamas kontrollierte Innenministerium mit. Drei weitere Menschen ‌starben ‌Sanitätern zufolge bei einem Angriff in Gaza-Stadt. Das israelische ​Militär erklärte, es habe mehrere Extremisten in Chan Junis angegriffen. Zu dem Vorfall in ‌Gaza-Stadt äußerte sich ⁠die Armee zunächst nicht.

Krankenhäuser im Gazastreifen sind immer wieder Ziel israelischer Angriffe. (Abdel Kareem Hana / AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

+++ Die Gesundheitsversorgung im Gaza-Streifen ist nach Angaben von "Ärzte ohne Grenzen" weiterhin katastrophal.

Wie die Hilfsorganisation unter Berufung auf eine Krankenhaussprecherin in Gaza-Stadt mitteilte, werden in den Kliniken jeden Tag schwerste Verbrennungen und Wunden behandelt. Es fehle jedoch an grundlegendem Material und am Personal zur Wundversorgung sowie auch an Strom. Deshalb könne man sich nur um die schwersten Fälle kümmern. Täglich könnten etwa 150 Menschen versorgt werden. Wegen der schlechten hygienischen Bedingungen würden sich Wunden immer wieder infizieren, die Ausbreitung von ansteckenden Haut- und Atemwegserkrankungen sei kaum zu stoppen, beklagte die Hilfsorganisation. Seit Januar 2026 lässt Israel keinerlei internationale Helfer von "Ärzte ohne Grenzen" mehr in den Gaza-Streifen.

Samstag, 31. Oktober

+++ US-Präsident Trump hat nach Worten seines Außenministers Rubio noch keine Entscheidung über mögliche neue Angriffe auf den Iran getroffen.

"Wir können militärische Ziele erreichen, wenn wir das wollen", sagte Rubio bei einer Pressekonferenz beim G20-Außenministertreffen in Atlanta. Die US-Regierung nehme das Thema nicht auf die leichte Schulter. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Trump könnte nach den US-Kongresswahlen vom kommenden Dienstag neue Angriffe auf den Iran anordnen.

+++ Der Iran hat nach Angaben von Außenminister Araghtschi derzeit keine Pläne für Gespräche mit den USA.

"Unter den gegenwärtigen Umständen sieht der Iran keine Notwendigkeit für ein Treffen mit den Amerikanern", sagte Araghtschi laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna in einem Interview mit dem Fernsehsender Al Dschasira. Die Bedingungen Teherans für ein Abkommen mit den USA seien klar, "diesbezügliche Konsultationen finden derzeit unter Vermittlern statt".

+++ Der Iran droht im Falle neuer Angriffe durch die USA mit einer Ausweitung von Vergeltungsattacken.

Der oberste Führer des Landes, Chamenei, wies die iranischen Streitkräfte an, auf jede Bedrohung sofort und ohne geografische Einschränkung zu reagieren. Laut iranischen Medien hatte sich Chamenei mit Kommandeuren getroffen. Eine weitere Anweisung lautet demnach, die Zieldatenbank zu aktualisieren. Es sollten alle Arten von materiellen und immateriellen Vermögenswerte der USA und Israels in Reichweite der Streitkräfte erfasst werden.

Modschtaba Chamenei in einer Aufnahme von 2019 - seit dem tödlichen Angriff auf seinen Vater im März, bei dem auch er schwer verletzt worden sein soll, wurde er nicht mehr öffentlich gesehen. (picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl)

Freitag, 30. Oktober

+++ Vor dem Hintergrund von Spekulationen über neue Angriffe auf den Iran nach den US-Kongresswahlen hat die Bundesregierung zu einer diplomatischen Lösung des Konfliktes aufgerufen.

Bundeskanzler Merz sagte im südkoreanischen Seoul, er könne nur an alle Konfliktparteien appellieren: Dieser Konflikt lasse sich nicht militärisch lösen. Er müsse diplomatisch gelöst werden. Das gelte auch für Israel und dessen künftige Regierung. Die Bundesregierung sei auf vielen Kanälen dabei, ihre diplomatischen Anstrengungen zu koordinieren, zu verstärken, damit der Konflikt möglichst bald ein Ende finde. Bundesaußenminister Wadephul warnte am Rande des G20-Außenministertreffens in der US-Großstadt Atlanta ebenfalls vor der Gefahr neuer Angriffe auf den Iran nach den Midterms am kommenden Dienstag.

+++ US-Präsident Trump soll sich Informationen über das weiteres Vorgehen im Iran-Krieg eingeholt haben.

Medienberichten zufolge gab es dazu ein Treffen von Trump mit einem ranghohen Militärchef. Das Wall Street Journal schreibt unter Berufung auf US-Beamte, der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten, Admiral Cooper, habe Trump im Weißen Haus unter anderem militärische Optionen im Iran dargelegt. Die Zeitung wertete das als mögliches Zeichen dafür, dass ein bedeutender Einsatz der US-Streitkräfte bevorstehen könnte.

+++ US-Verteidigungsminister Hegseth entlässt erneut einen Spitzenfunktionär.

Das frühere Mitglied des Generalstabs, Sylvia, sei wegen "schwerwiegenden Fehlverhaltens" entlassen worden, teilte ein Pentagon-Beamter mit. Gegen Sylvia werde ermittelt, weil er unter anderem geheime Informationen über den Iran-Krieg weitergegeben haben soll. Der General war unter anderem für Planung und Strategie zuständig. Das Pentagon hatte Regeln für den Kontakt mit Journalisten zuletzt drastisch verschärft und ihnen den Zugang zum Ministerium erheblich erschwert. Um die Regeln zu umgehen, habe sich Sylvia außerhalb des Gebäudes mit Journalisten getroffen.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht im Pentagon in Arlington, Virginia, zu Journalisten. (Getty Images via AFP / CHIP SOMODEVILLA)

+++ In der Region Mekka wurde eine Drohne der Huthi-Miliz abgefangen und zerstört.

Das berichtet die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition. Dies ist der jüngste einer Reihe von grenzüberschreitenden Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi auf Saudi-Arabien. Eine Stellungnahme der Miliz lag zunächst nicht vor. ‌Die Gruppe hatte in der Vergangenheit wiederholt bestritten, die für Muslime heiligen ​Städte Mekka und Medina anzugreifen, und entsprechende Vorwürfe der Koalition zurückgewiesen.

+++ Laut einer Meldung der ​britischen Seeschifffahrtsbehörde UKMTO ist in der Straße von ‌Hormus ein Schiff nach einem Vorfall in Brand geraten.

Der Vorfall ereignete sich demnach 25 Seemeilen nordöstlich von Khasab im Oman. Die Brandursache sei unbekannt, teilte die Behörde unter Berufung ‌auf ‌Angaben Dritter mit. Auch zum Schicksal ​der Besatzung, dem Ausmaß des Schadens und den Umweltauswirkungen lägen noch keine ‌Informationen vor.

+++ Elf EU-Staaten haben die Freigabe von knapp 43 Millionen Barrel Erdöl aus ihren strategischen Reserven angekündigt.

Das teilte EU-Energiekommissar Jorgensen nach einem Treffen der europäischen Energieminister in Luxemburg mit. 20,5 Millionen Barrel davon seien Dieselreserven. Die Erklärung wurde unter anderem von Deutschland unterzeichnet. Hintergrund sind hohe Energiepreise als Folge des Iran-Kriegs. Anfang Oktober hatten sich bereits die G7-Staaten geeinigt, einen Teil ihrer strategischen Reserven freizugeben. Der Vereinbarung schlossen sich mehrere europäische Nicht-G7-Staaten an.

Donnerstag, 29. Oktober

+++ US-Vizepräsident Vance soll nach Presseinformationen einen hochrangigen Vertreter der iranischen Führung kontaktiert haben.

Ziel sei eine Wiederbelebung der Friedensverhandlungen gewesen, meldet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach übermittelte Vance dem Vorsitzenden von Irans Oberstem Nationalen Sicherheitsrat, Resaei, ein Schreiben, in dem es um einen möglichen Verhandlungsrahmen gegangen sei. Weiter berichtet die Zeitung, Washington habe mehrere Golfstaaten aufgefordert, sich auf einen weiteren möglichen Militäreinsatz gegen den Iran einzustellen. Dieser könne nach den in der kommenden Woche anstehenden Zwischenwahlen kurz und intensiv erfolgen. Resaei hatte den USA für den Fall erneuter Angriffe wiederholt mit umfassender Vergeltung gedroht, die etwa auch wirtschaftlich relevante Infrastruktur treffen könne.

US-Vizepräsident JD Vance (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

+++ Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben eine von den pro-iranischen Huthis abgefeuerte Rakete abgefangen.

Die Luftwaffe habe eine ballistische Rakete abgewehrt und zerstört, die auf den Osten des Königreichs gerichtet gewesen sei, teilte ein Sprecher des Militärbündnisses mit. Die vom Iran unterstützten Huthis greifen seit Wochen fast täglich Ziele in Saudi-Arabien an.

+++ Im Jemen sind immer mehr Menschen nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen auf der Flucht vor anhaltenden Kämpfen.

Seit Anfang August gebe es 280.000 Binnenflüchtlinge, teilte Generalsekretär Guterres unter Berufung auf Zahlen des UNO-Nothilfebüros mit. Über die Hälfte halte sich nun im Gouvernement Taiz auf. Durch Schäden an einer zentralen Straße sei humanitäre Hilfe schwieriger geworden. Zugleich warnte der UNO-Bevölkerungsfonds vor sexueller Gewalt, Menschenhandel und Zwangsverheiratungen, zu denen es insbesondere in überfüllten Unterkünften kommen könne. Hunderttausende benötigten dringend Hilfe bei der Wasser- und Sanitärversorgung.

Mittwoch, 28. Oktober

+++ Der libanesischen Hisbollah-Miliz ist es nach den Worten von Anführer Naim Kassem egal, wer künftig in Israel regiert.

"Das ist für uns völlig unerheblich. Eines muss in jedem Fall klar sein: Die israelische Besatzung darf nicht weiter bestehen!", erklärte der Chef der vom Iran unterstützten Miliz laut einer im Sender Al-Manar verlesenen Erklärung. Er bezog sich damit auf die Parlamentswahl in Israel am Dienstag.

"Der Widerstand wird fortgesetzt", hieß es in der Erklärung Kassems weiter. Die Hisbollah werde sich auch in Zukunft "gegen die Aggression zur Wehr setzen, die sich gegen uns und den Libanon richtet". Eine Entwaffnung der Miliz stehe "nicht zur Debatte, so lange die Besatzung anhält".

+++ Die Regierung Jemens hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, den Menschen in der umkämpften Region Taiz und der gleichnamigen Provinzhauptstadt beizustehen.

In den vergangenen Tagen seien mehr als 2.000 von der Huthi-Miliz abgefeuerte Geschosse und Sprengkörper in Stadtvierteln von Taiz eingeschlagen, sagte Eschrak al-Maktari, Ministerin für Rechtsangelegenheiten in der international anerkannten jemenitischen Regierung. Sie forderte Maßnahmen, um Waffenlieferungen und die Finanzierung der vom Iran unterstützten Miliz zu unterbinden.

+++ Im Jemen sind nach Angaben der pro-iranischen Huthi-Miliz durch saudiarabische Angriffe zahlreiche Menschen getötet worden.

Bei Angriffen auf einen Markt und eine Tankstelle in der nordwestlichen Provinz Dschauf habe es 14 Tote und 15 Verletzte gegeben, darunter Frauen und Kinder, berichtete der von der Huthi-Miliz betriebene Sender Almasira. Für die Angriffe machte er Sadi-Arabien verantwortlich. In Aden schlug derweil eine Rakete der Huthis innerhalb des Flughafengeländes ein - kurz bevor die Huthis einen Evakuierungsaufruf für das Gebiet herausgab, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen erfuhr.

+++ Das US-Militär beziffert seine Ausgaben für den Iran-Krieg bislang auf mehr als 47 Milliarden Dollar.

Damit liegen sie um mehr als 25 ⁠Prozent über den Schätzungen ⁠des Verteidigungsministeriums vom Juli, wie aus Daten ‌des Pentagons hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Der Großteil ​der Summe entfällt mit mehr als 29 Milliarden Dollar auf den Ersatz verschossener ​Munition sowie mit mehr als ‌sechs Milliarden Dollar auf die Neuanschaffung militärischer Ausrüstung. Aus den Zahlen geht nicht eindeutig hervor, ob darin auch die geschätzten Kosten für die ‌Behebung ‌von Schäden an US-Stützpunkten enthalten sind, die ​durch iranische Raketen- und Drohnenangriffe verursacht wurden.

+++ Jordanien und Syrien wollen die Krise in ihren Beziehungen nach der jüngsten Gewalt beilegen.

In einer gemeinsamen Erklärung beider Außenministerien hieß es, man sei entschlossen, das gute bilaterale Verhältnis aufrechtzuerhalten. Der jordanische Ressortchef Safadi betonte den "vollen Respekt seines Landes für die Souveränität und Sicherheit Syriens". Er räumte ein, dass bei den jüngsten jordanischen Luftangriffen auf Syrien auch Zivilisten getötet wurden, und bedauerte dies.

Die Attacken am Montag hatten sich laut den Angaben der Regierung in Amman gegen dschihadistische Kämpfer und deren Waffenlager gerichtet. Vorangegangen war ein Schusswaffenangriff auf eine griechisch-orthodoxe Kirche in der südjordanischen Provinz Karak mit neun Todesopfern, für den die jordanische Regierung Islamisten aus dem Nachbarland mit Bezug zur IS-Terrormiliz verantwortlich macht. Syrien hatte nach den jordanischen Angriffen eine Verletzung seines Luftraums beklagt und einen Grenzübergang geschlossen.

Dienstag, 27. Oktober

+++ Im von Israel besetzten Westjordanland sind in den vergangenen Jahren so viele neue jüdische Siedlungen und Außenposten entstanden wie nie zuvor.

Das ergab eine Auswertung der Nachrichtenagentur AFP, die sich auf Daten von Nichtregierungsorganisationen stützt. Demnach wurde fast die Hälfte der heute bestehenden Ansiedlungen seit 2023 errichtet. Nach Angaben der Organisation "Peace Now" gibt es im Westjordanland einschließlich Ostjerusalems inzwischen mehr als 550 Siedlungen und Außenposten. Dort leben mehr als 500.000 israelische Siedler; in Ostjerusalem weitere 200.000. Besonders stark gewachsen ist die Zahl sogenannter Außenposten. Dabei handelt es sich um kleinere Ansiedlungen, die oft zunächst ohne offizielle Genehmigung errichtet werden. Menschenrechtsorganisationen werfen den israelischen Behörden vor, solche Außenposten zunehmend nachträglich zu legalisieren.



Die Vereinten Nationen betrachten die israelischen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten als völkerrechtswidrig. Israel weist diese Auffassung zurück.

+++ Die Huthi-Rebellen im Jemen haben erneut Ziele in Saudi-Arabien aus der Luft angegriffen.

Die saudisch geführte Militärkoalition erklärte, sie habe mehrere von ‌den Huthi abgefeuerte Raketen und Drohnen abgefangen und zerstört. Ob es Einschläge gab, war zunächst unklar. Der saudische Zivilschutz hatte zuvor Warnungen für mehrere Gebiete des Landes herausgegeben.



Der Konflikt zwischen der Militärkoalition und den vom Iran unterstützten Huthi hatte sich in den vergangenen Wochen ‌wieder verschärft. Derzeit gibt es fast täglich gegenseitige Angriffe.

+++ Syrien hat den wichtigsten Grenzübergang zum Nachbarland Jordanien geschlossen.

Hintergrund sind Luftangriffe des jordanischen Militärs in Syrien nach dem Anschlag auf eine christliche Kirche in Jordanien. Die syrischen Behörden kündigten an, der gesamte Personen- und Warenverkehr am Grenzübergang Nassib im Süden des Landes werde in beide Richtungen ausgesetzt. Das jordanische Militär hatte zuvor Angriffe auf Ziele in Syrien gemeldet und von einer Vergeltungsaktion für den Anschlag vom vergangenen Freitag mit neun Toten und zahlreichen Verletzten gesprochen. Die Armee erklärte, ihre Kampfflugzeuge hätten im Süden Syriens Stellungen von Terroristen zerstört, die mit den Attentätern in Verbindung stünden. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete acht Tote.

Montag, 26. Oktober

+++ Der türkische Präsident Erdogan hat vor einer Wiederaufnahme der Angriffe auf den Iran gewarnt.

In einer Fernsehansprache erklärte Erdogan, erneute Angriffe würden die Region destabilisieren und auch Ländern schaden, die nicht an dem Konflikt beteiligt seien. Bereits Berichte über mögliche Angriffe hätten die Spritpreise steigen lassen.

+++ Der Iran tauscht nach Angaben aus dem iranischen Außenministerium über Vermittler weiter Nachrichten mit den USA aus.

Am Wochenende erklärte Ministeriumssprecher Baghai, die Islamische Republik habe das Fenster für Diplomatie nicht geschlossen. Washington halte jedoch an einseitigen Forderungen fest. US-Präsident Trump und andere Vertreter der US-Regierung sprächen wiederholt von einer "vollständigen Kapitulation", die kein Iraner akzeptiere.

+++ Die libanesische Hisbollah bereitet sich offenbar auf eine mögliche Wiederaufnahme der Kämpfe mit Israel vor.

Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr aus Sicherheitskreisen, dass die Miliz in den vergangenen Monaten finanzielle Unterstützung aus dem Iran erhalten habe, um ihre militärischen Fähigkeiten wiederaufzubauen. Demnach wird die Wiederbewaffnung vorangetrieben, insbesondere bei Drohnen und Sprengstoff. Zudem sollen Kommando- und Kontrollstrukturen gestärkt werden. Die Hisbollah wies Berichte zurück, wonach ihre Führungsstrukturen in früheren Kämpfen zusammengebrochen seien.

+++ Der Iran sowie Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei haben bei einem Treffen in Teheran vereinbart, ihre Gespräche zur Beilegung des Krieges fortzusetzen.

Dies berichtete das iranische Staatsfernsehen. Demnach soll der Austausch fortgeführt werden, um die Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen regionale Stabilität, Frieden und Sicherheit auszubauen. Es handelte sich um das erste Treffen zwischen dem Iran und den drei Mitgliedern des im August geschlossenen Verteidigungsbündnisses "Mekka-Pakt" seit Beginn des Krieges.

+++ Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben mehrere Raketenwerfer und Lagerstätten der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen.

Ein Sprecher des Bündnisses erklärte auf X, der Einsatz habe darauf abgezielt, die militärische Versorgung zwischen den von den Huthi kontrollierten Gebieten zu unterbrechen. Die vom Iran unterstützten Rebellen gaben ihrerseits einen weiteren Raketenangriff auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad sowie auf zwei Ölpumpenstationen bekannt. Über mögliche Schäden ist noch nichts bekannt. Nach saudischen Angaben konnte eine Rakete in der Luft zerstört werden.

+++ Im Rahmen neuer diplomatischer Bemühungen zur Beilegung des Iran-Krieges sind hochrangige Vertreter Pakistans, Saudi-Arabiens und der Türkei zu Beratungen in Teheran zusammengekommen.

Pakistans Armeechef Munir sei bereits in der iranischen Hauptstadt eingetroffen, berichtete der staatliche Rundfunk Irib. Saudi-Arabien werde durch Verteidigungsminister Chalid bin Salman vertreten, den Bruder des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Zudem werde der türkische Geheimdienstchef Kalin anreisen, teilte ein Diplomat des saudischen Außenministeriums mit. Geplant sind Gespräche mit Irans Präsident Peseschkian sowie Mohsen Resai, dem Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats. Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei gehören dem neuen Militärbündnis „Mekka-Pakt“ an.

+++ Die Zahl der Angriffe auf ​Handelsschiffe in der Straße von Hormus und den angrenzenden Gewässern hat nach Angaben eines ‌US-Forschungsinstituts im Oktober ein Rekordhoch erreicht.

In diesem Monat wurden 28 Angriffe registriert. Seit Beginn des Krieges der USA und Israels mit dem Iran Ende Februar seien es damit 113 Vorfälle, so das Washington Institute for Near East Policy. Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von Daten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) ‌zufolge wurden dabei ‌mehr als 30 Supertanker beschädigt. Dies entspricht etwa 3,5 Prozent der weltweiten ​Flotte.

+++ In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind mehrere Strände nahe Dubai wegen Ölverschmutzung geschlossen worden.

Hintergrund ist offenbar der Angriff auf einen Öltanker im Iran-Krieg. Das Umweltministerium teilte mit, die Arbeiten, um die Verschmutzung zu begrenzen und betroffene Gegenden zu säubern, liefen. In den vergangenen Tagen hatten Anwohner bereits über starke Gerüche nach Benzin oder Gas geklagt. Laut der niederländischen Organisation PAX, die zu Konflikt- und Umweltthemen forscht, stammt das Öl aus einem Tanker, der unter der Flagge Panamas fährt und zu einem Unternehmen mit Sitz in Taiwan gehört.

Vereinigte Arabische Emirate, Umm Al Quwain: Teile der Küste wurden wegen Ölverschmutzungen gesperrt. (AP / dpa / UGC)

Nach einem Angriff vor zwei Wochen sei an dem 330 Meter langen Schiff Öl ausgetreten. Der Ölteppich sei inzwischen etwa 90 Kilometer lang. Die emiratischen Küsten und Gewässer am Persischen Golf bieten vielen Vögeln und Meerestieren einen Lebensraum. In Korallenriffen, Mangroven und Seegraswiesen finden sie Schutz und Nahrung. Hier leben unter anderem Dugong-Seekühe, Delfine und Meeresschildkröten.

+++ Nach dem tödlichen Angriff auf eine Kirche in Jordanien am Freitag haben die Sicherheitskräfte einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge drei Verdächtige festgenommen.

Die Männer versteckten sich nach Angaben der Sicherheitsbehörden ‌in einem verlassenen Haus und eröffneten das Feuer auf die Beamten. Diese erwiderten die Schüsse und nahmen die verletzten Verdächtigen fest. ​Bei dem bewaffneten Angriff auf eine Trauerfeier in der Provinz Karak waren neun Menschen ums Leben gekommen, 40 weitere wurden verletzt.

+++ Nur wenige Stunden nach der Wiederaufnahme des Flugbetriebs am internationalen Flughafen von Riad hat die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz den Flughafen erneut angegriffen.

Bei drei Militäreinsätzen hätten die Huthis "Dutzende ballistische Raketen" eingesetzt, erklärte ein Milizsprecher im Onlinedienst X. Eine Bestätigung aus Saudi-Arabien lag zunächst nicht vor. Der König-Chalid-Flughafen war nach einer Reihe tödlicher Huthi-Angriffe rund zwei Wochen lang geschlossen gewesen. Gestern hatte er den Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen. Laut dem Flugverfolgungsdienst Flightradar24 starteten einige Maschinen, die meisten Flüge fielen jedoch aus.

Sonntag, 25. Oktober

+++ Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben von Staatsmedien kurdische Stellungen im Nachbarland Irak attackiert.

Der Angriff mit Kampfdrohnen sei auf ein Hauptquartier der Komala-Partei in der teilautonomen Region Kurdistan im Nordirak erfolgt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Mehr. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor. Eine Stellungnahme der Revolutionsgarden zu dem mutmaßlichen Angriff gab es zunächst nicht. Irans Staatsführung stuft viele kurdische Gruppen im Irak als "Terrorgruppen" ein. Auch die kurdische Minderheit im Iran wird Menschenrechtlern zufolge unterdrückt.

+++ Israels Streitkräfte sind Medienberichten zufolge vor der Parlamentswahl am Dienstag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden.

Der Sender Kan berichtete, Zehntausende Soldaten seien landesweit stationiert und die Luftabwehr verstärkt worden. Zugleich bereite sich die Armee in einer Übung auf einen möglichen Überraschungsangriff an mehreren Fronten vor. Rund 7,3 Millionen Israelis sind zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Jüngsten Umfragen zufolge könnte die Mitte-Partei Jaschar des früheren Militärchefs Eisenkot knapp als stärkste Kraft in die Knesset einziehen, gefolgt von der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu.

Samstag, 24. Oktober

+++ Nach Berichten zu Anschlagsplänen durch den Iran sollen die USA laut Medienberichten das Personal in Botschaften im Nahen Osten reduziert haben.

Das US-Portal "Axios" berichtet unter Berufung auf US-Geheimdienst-Einschätzungen, der Iran habe verstärkt amerikanische Diplomaten und Beamte im Nahen Osten ins Visier genommen, dazu gehörten auch tödliche Anschlagspläne. Die USA haben das Personal an ihren Botschaften im Nahen Osten reduziert, laut einem Bericht unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Libanon, in Katar und in Jordanien. Der US-Sender CNN berichtete außerdem, die Vereinigten Staaten würden sich darum bemühen, Diplomaten und Familienangehörige kurzfristig aus diesen Ländern abzuziehen.

+++ Deutschland und sieben weitere Staaten setzen sich nach den Worten von Außenminister Wadephul gemeinsam für Lösungen im Iran-Konflikt und für eine freie Schifffahrt ein.

Konkret geht es um den internationalen Warenverkehr in den strategisch wichtigen Meerengen der Straße von Hormus und Bab al-Mandab, aber auch um Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer. Das Treffen in Istanbul der Außenminister von Frankreich, Großbritannien, Italien, Ägypten, Pakistan, Saudi-Arabien, der Türkei und Deutschland war das erste in dieser Konstellation. Man habe sich entschlossen, alle diplomatischen Möglichkeiten zu nutzen und mit allen zu reden, sagte Bundesaußenminister Wadephul. Das nächste Treffen der Achter-Gruppe werde in Deutschland stattfinden. Alle seien seiner Einladung gefolgt.

Freitag, 23. Oktober

+++ Die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs treffen sich in Istanbul mit ihren Amtskollegen aus der Türkei, Ägypten, Pakistan und Saudi-Arabien.

Themen sind die Kriege im Nahen und Mittleren Osten und in der Ukraine. Nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu ist es das erste Treffen in diesem Format. Es vereint die Staaten des sogenannten R4-Formats in der Region sowie die europäischen Länder der E3-Gruppe. Für Deutschland nimmt Bundesaußenminister Wadephul teil.

+++ Nach einem Schusswaffenangriff mit fünf Verletzten in der Nähe von Hebron bereitet Israel nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu eine "vollständige Abriegelung" des besetzten Westjordanlandes vor.

Netanjahu erklärte, Israel habe einen "großen Anschlag" verhindert, nachdem Soldaten zwei mutmaßliche palästinensische Angreifer getötet hatten. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Westjordanland sowie wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel.

Donnerstag, 22. Oktober

+++ Wegen der anhaltenden Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien hat der staatliche Ölkonzern Aramco alle Beschäftigten aus seinem Hauptsitz in Dhahran abgezogen.

Nachdem in der vergangenen Woche ein Verwaltungsgebäude im Osten Saudi-Arabiens bei einer Attacke in Brand geraten war, rief der Konzern nun alle Beschäftigten dazu auf, vorerst von zu Hause aus zu arbeiten, wie die Nachrichtenagentur AFP aus mit der Angelegenheit vertrauten Quellen erfuhr. Ein Teil der Beschäftigten hatte demnach bereits nach dem Angriff am Dienstagabend vergangener Woche nicht mehr in den Büros in Dhahran gearbeitet. Die verbliebenen Mitarbeiter seien nun aufgefordert worden, ebenfalls von zu Hause aus zu arbeiten.

Saudi-Arabien ist seit Monatsbeginn nahezu täglich Angriffen der vom Iran unterstützten und vom Jemen aus operierenden Huthi-Miliz ausgesetzt. Dabei verwenden die militanten Islamisten meist Drohnen und Raketen.

+++ Im Persischen Golf ist es nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zu mehreren militärischen Vorfällen im Zusammenhang mit der Blockade des Gewässers gekommen.

Im nördlichen Teil des Golfs seien vier Schiffe gleichzeitig getroffen worden und in Brand geraten, teilte die iranische Elite-Einheit ‌mit. Die Schiffe seien an Öltransfers beteiligt gewesen, die die ​Garden als illegal betrachten. Sie seien zuvor von Einsatzkräften der iranischen Marine verfolgt ​worden. Zudem seien drei weitere Schiffe westlich ‌der Straße von Hormus auf Minen gelaufen, teilen die Revolutionsgarden weiter mit.

Blick aus der Luft auf ein brennendes Frachtschiff in der Straße von Hormus (Archivbild). (AP / ISNA / dpa)

+++ Bei einem Angriff auf den King-Fahd-Flughafen in der saudi-arabischen Stadt Dammam ist nach Behördenangaben ein Mensch getötet worden.

Nach Angaben der saudischen Zivilluftfahrtbehörde handelt es sich bei dem Todesopfer um einen Einwohner Saudi-Arabiens. Acht weitere Menschen wurden demnach verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Außerdem entstanden Schäden auf dem Flughafengelände. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition erklärte, in der Ostregion des Landes insgesamt vier Drohnen abgefangen zu haben. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand.

+++ Die USA haben nach Angriffen der Huthi-Miliz den Abzug eines ‌Teils ihres diplomatischen Personals aus Saudi-Arabien angeordnet.

Betroffen seien nicht dringend benötigte US-Regierungsmitarbeiter und deren Familienangehörige, teilte das US-Außenministerium mit. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen auch Familienangehörige von US-Diplomaten in anderen Golfstaaten die Region verlassen. Die Maßnahme gilt als Vorsichtsmaßnahme vor dem Hintergrund der angespannten Sicherheitslage.

Mittwoch, 21. Oktober

+++ Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat den Sturz der iranischen Führung als ausdrückliches Ziel der israelischen Sicherheitskräfte genannt.

Nur so lasse sich die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm ein für alle Mal beseitigen, sagte Netanjahu bei einer Abschlusszeremonie für Offiziere. "Das Regime im Iran hat seine Lektion noch immer nicht gelernt", sagte Netanjahu. Der oberste Führer des Irans, Modschtaba Chamenei, habe beschlossen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Dienstag, 20. Oktober

+++ Im Iran ist der deutsche Botschafter Dittmann ins Außenministerium einbestellt worden.

Wie der Staatssender Press TV berichtet, soll Dittmann eine Protestnote Teherans übermittelt werden. Zuvor hatte das Auswärtige Amt den iranischen Botschafter in Berlin einbestellt. Hintergrund ist die Verurteilung von zwei Männern wegen geheimdienstlicher Tätigkeit im Auftrag des Iran und einer versuchten Beteiligung an Mord und schwerer Brandstiftung durch das Oberlandesgericht in Hamburg. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden in Dänemark lebenden Männer den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Schuster, und den Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Beck, ausgekundschaftet hatten. Die beiden Männer waren in der vergangenen Woche zu Haftstrafen von viereinhalb und achteinhalb Jahren verurteilt worden.

+++ Russischer Außenminister Lawrow trifft iranischen Amtskollegen Araghtschi

Araghtschi sagte nach dem Treffen in Teheran, die Probleme in der Region könnten nicht militärisch gelöst werden. Vielmehr müsse es diplomatische Initiativen geben. Zuvor waren Delegationen beider Länder zusammengekommen, um über die Umsetzung bilateraler Abkommen sowie Konsultationen über regionale Entwicklungen zu sprechen. Die iranische Führung befürchtet eine neue militärische Eskalation. Politiker und Generäle rechneten in den vergangenen Tagen mit einem Angriff der USA oder Israels. US-Präsident Trump hatte Anfang Oktober allerdings erklärt, das Land nicht vor den Kongresswahlen am 3. November angreifen zu wollen.

Montag, 19. Oktober

+++ Zum ersten Mal seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar wird der russische Außenminister Lawrow an diesem Montag in Teheran erwartet.

Angesichts der ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sei Lawrows Besuch darauf ausgerichtet, "die Rückkehr zu einem großen Krieg zu verhindern", erklärte das Außenministerium in Moskau. Der iranische Außenamtssprecher Bakaei bestätigte die Planungen und sagte, Lawrow und der iranische Außenminister Araghtschi wollten über "regionale und internationale Entwicklungen" beraten.

+++ In der Straße von Hormus ist nach iranischen Angaben erneut ein Öltanker auf eine Seemine getroffen und in Brand geraten.

Das Schiff habe die "nicht genehmigte südliche Route" der Meerenge genutzt, erklärten die Revolutionsgarden am Montag. Die Positions- und Navigationssysteme seien deaktiviert gewesen. Der Kontakt mit der Seemine habe "zu einer Explosion und einem Feuer im Maschinenraum" geführt. Kürzlich hatte der Marinekommandeur der Revolutionsgarden gewarnt, jedes Schiff, das seine Ortungssysteme deaktiviere, werde als "feindlich" angesehen.

Sonntag, 18. Oktober

+++ Vor der anstehenden Parlamentswahl in Israel hat US-Präsident Trump dem Amtsinhaber, Ministerpräsident Netanjahu, seine "uneingeschränkte" Unterstützung zugesichert.

Netanjahu sei ein großartiger "Partner für Frieden" im Kampf gegen den Iran gewesen, schrieb Trump in sozialen Medien. Er habe sich angesichts enormen Widerstands, auch aus dem eigenen Land, als stark, mutig und brillant erwiesen, lobte Trump. Knapp anderthalb Wochen vor der israelischen Wahl am 27. Oktober beantwortete der US-Präsident damit eine Frage, die er sich zuvor monatelang offengelassen hatte.

+++ Saudi-Arabien fängt nach eigenen Angaben zwei ballistische Raketen aus dem Jemen ab.

Wie das Militär mitteilte, flogen die zwei Raketen in Richtung der Großstadt Chamis Muschait im Südwesten des Landes. Im Bereich der Hauptstadt Riad sei zudem eine Drohne der jemenitischen Huthi-Miliz abgefangen und zerstört worden, erklärte ein Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses auf der Plattform X. Die schiitische Huthi-Miliz hatte zuletzt mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern mehrfach Ziele im benachbarten sunnitischen Königreich Saudi-Arabien attackiert.

Saudi-Arabien kämpft mit Verbündeten seit mehr als zehn Jahren gegen die Rebellen im Jemen. Im Zuge des Iran-Kriegs sind die Auseinandersetzungen neu entflammt.

Samstag, 17. Oktober

+++ Vor der saudi-arabischen Küste ist nach Behördenangaben ein ‌Tanker von einem unbekannten Projektil getroffen worden.

Der Vorfall habe sich am Freitag 68 Seemeilen (knapp 126 Kilometer) nordöstlich der saudi-arabischen Stadt Dschubail ereignet, teilte die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO mit. Der Tanker sei evakuiert und die Besatzung befinde sich in Sicherheit. Berichte über Umweltschäden lägen nicht vor.



Später berichtete die UKMTO in einer zweiten Meldung, dass ein Tanker 78 Seemeilen (gut 144 Kilometer) nordöstlich von Dschubail von einem kleinen Boot aus mit einer Panzerfaust beschossen worden sei. Dabei sei das Heck auf der Backbordseite beschädigt worden. Die Besatzung sei auch in diesem Fall in Sicherheit.

+++ In der Straße von Hormus ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden ein Öltanker auf eine Seemine gelaufen.

An Bord habe es eine Explosion und einen Brand gegeben, berichten iranische Medien. Das Schiff sei auf einer von Teheran nicht genehmigten Route unterwegs gewesen. Es soll mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl transportieren.

+++ In der Straße von Hormus hat die Zahl der Angriffe auf Handelsschiffe in den vergangenen Wochen stark zugenommen.

Wie die britische Seehandelsaufsicht mitteilte, wurden im Oktober bereits jetzt so viele Attacken gemeldet wie in keinem anderen Monat seit Beginn des Iran-Krieges. Zudem gebe es eine Dunkelziffer, weil Reedereien inzwischen darauf verzichteten, jeden Angriff zu melden. Zuletzt waren am Mittwoch zwei unter der Flagge Singapurs fahrende Containerschiffe von mutmaßlich iranischen Geschossen getroffen worden, ein Schiff sank.

Freitag, 16. Oktober

+++ Der UNO-Sicherheitsrat hat die zunehmenden Angriffe der pro-iranischen Huthi-Miliz im Jemen gegen Saudi-Arabien verurteilt.

Die 15 Mitgliedstaaten des wichtigsten Gremiums der Vereinten Nationen sprachen in einer gemeinsamen Erklärung unter anderem von "rücksichtslosen Angriffen" auf den Flughafen von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Der Sicherheitsrat verurteile die "anhaltenden und eskalierenden Huthi-Angriffe auf das Königreich Saudi-Arabien auf das Schärfste", hieß es in der Erklärung. Das in New York ansässige Gremium kritisierte auch die Angriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab. Zugleich hob der Sicherheitsrat "das Recht des Königreichs Saudi-Arabien auf Selbstverteidigung im Einklang mit dem Völkerrecht" hervor. Die von Teheran unterstützten Huthis haben den internationalen Flughafen von Riad seit Monatsbeginn 20 Mal angegriffen. Bei einer der Attacken wurden vergangene Woche 13 Menschen getötet und rund 300 verletzt.

+++ Deutschland ​gibt zur Entlastung der angespannten Energiemärkte weitere strategische Ölreserven frei.

Der Bundesrat stimmte in Berlin einer Verordnung von Bundeswirtschaftsministerin Reiche zu. Damit kann die vorgeschriebene Bevorratung für Rohöl und Mineralölprodukte vorübergehend von einem Bedarf für 90 auf nur noch 82 Tage gesenkt werden. Hintergrund sind hohe Energiepreise als Folge des Iran-Kriegs. Anfang Oktober hatten die G7-Staaten beschlossen, eine im März von den Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur zugesagte Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl vollständig umzusetzen. Auf Deutschland entfallen davon 4,9 Prozent beziehungsweise rund 19,5 Millionen Barrel. Ein erster Teil dieser Zusage war bereits im März erfüllt worden.

+++ Angesichts der Energiepreiskrise wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union neue Instrumente zur Senkung der Kosten.

In einer gemeinsamen Erklärung im Rahmen eines Treffens in Brüssel bitten sie die Europäische Kommission, entsprechende Maßnahmen zu erarbeiten und vorzulegen. Die derzeitige Lage erfordere dringend eine koordinierte europäische Reaktion mit gezielten und befristeten Maßnahmen. Wie die Vorschläge im Einzelnen aussehen sollen, blieb zunächst offen. Begrüßt werden der bereits von der Kommission getätigte Vorstoß zur Lockerung von bestimmten Klimaschutzregeln für das Treibhausgas Methan sowie geplante Initiativen wie zur freiwilligen Bündelung der Energienachfrage, um die Preise zu senken.

+++ Im Jemen ist der Präsidentenpalast in der Hafenstadt Aden mit Raketen angegriffen worden.

Die Gegend um den Al-Maaschik-Palast sei unter Beschuss geraten, sagten Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur dpa. Ein Sprecher erklärte, Sicherheitsleute und andere Mitarbeiter am Palast seien getötet oder verletzt worden. Er sprach von einer gefährlichen Eskalation. Der von der Huthi-Miliz kontrollierte Fernsehsender Al-Masirah berichtete, man habe ein Militär-Hauptquartier attackiert, das von saudischen Offizieren geführt werde. In Aden befindet sich neben dem Sitz der international anerkannten Regierung auch ein Kommandozentrum des saudisch angeführten Militärbündnisses gegen die Huthi.

Donnerstag, 15. Oktober

+++ Die EU hat ein Treffen mit dem Golfkooperationsrat in Riad nach den jüngsten Angriffen der Huthis auf Saudi-Arabien auf unbewstimmte Zeit verschoben.

Ein neuer Termin werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, teilte der Rat der EU-Länder in Brüssel mit. Es wäre das zweite Gipfeltreffen in diesem Format nach einem Treffen in Brüssel 2024 gewesen. "Die Partnerschaft zwischen der EU und dem Golfkooperationsrat ist für beide Regionen von großer strategischer Bedeutung", erklärte der Rat weiter. Die EU sei entschlossen, diese Partnerschaft zu vertiefen und die Dynamik aufrechtzuerhalten, die seit dem ersten Gipfel im Oktober 2024 entstanden sei. Die sechs Mitgliedstaaten des Golfkooperationsrats sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Bahrain und Oman. Bei dem Treffen sollte es um die Vertiefung der strategischen Partnerschaft und gemeinsame geopolitische und wirtschaftliche Interessen gehen.

+++ In der Straße von Hormus ist ein Containerschiff nach einem Minentreffer gesunken.

Die Hafenbehörde von Singapur meldete, insgesamt seien zwei unter der Flagge des Landes fahrende Frachter bei einem Angriff in der Straße von Hormus getroffen worden. Eines davon sei gesunken. Die Crew habe gerettet werden können. Das zweite Schiff habe einen sicheren Hafen erreichen können. Auch das iranische Staatsfernsehen berichtete vom Untergang eines Schiffes, das auf einer unerlaubten Route unterwegs gewesen sei. Als Ursache wurde hier allerdings eine Seemine genannt.

+++ Das US-Militär hat einem Medienbericht zufolge offenbar Angriffspläne entwickelt, die den Einsatz der "Mutter aller Bomben" vorsehen könnten.

Der Einsatz der Sprengwaffen vom Typ GBU-43/B sei möglich, falls US-Präsident Trump die Wiederaufnahme von Kampfhandlungen anordnen sollte. Das berichtete laut Nachrichtenagentur Reuters der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf "mit der Angelegenheit vertraute Beamte". Die GBU-43-B ist die größte nicht-nukleare Bombe im Arsenal der USA und könnte gegen iranische Energieinfrastruktur und Nuklearanlagen eingesetzt werden.

Dienstag, 13. Oktober

IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric (Archivbild). (Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE / dpa / Salvatore Di Nolfi)

+++ Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) warnt vor einer zunehmenden Gewaltspirale im Nahen Osten.

"Eine weitere Eskalation der Kampfhandlungen wäre für zig Millionen Menschen katastrophal", erklärte die ICRC-Präsidentin Spoljaric. "Es müssen dringend Anstrengungen unternommen werden, um die Spannungen abzubauen und die Zivilbevölkerung vor weiterem Schaden zu bewahren." Anlass ist die Ausweitung der Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Milizen im benachbarten Jemen. Die schiitischen, vom Iran unterstützten Huthi haben ihre Angriffe auf Saudi-Arabien zuletzt deutlich ausgeweitet.

+++ Die Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz im Jemen und Saudi-Arabien gehen weiter.

Nach Angaben des Huthi-Senders Al-Masirah flog die saudische Luftwaffe mehrere Angriffe auf die Provinz Saada und andere Gebiete im Norden und Westen des Landes; die Huthi meldeten ihrerseits einen erneuten Raketenangriff auf den King-Khalid-Flughafen in Riad und riefen Reisende dazu auf, saudische Flughäfen zu meiden

+++ US-Präsident Trump hat nach dem Angriff auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman gesprochen.

Einzelheiten des Gesprächs nannte Trump vor Journalisten zunächst nicht. Eine von Saudi-Arabien geführte Koalition machte für den Angriff die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im benachbarten Jemen verantwortlich. Trump sagte, die Huthi verhielten sich "sehr schlecht". Ob die USA auf den Angriff reagieren würden, ließ er offen.

+++ Wegen der zunehmenden Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien haben mehrere Fluggesellschaften aus der Golfregion ihre Verbindungen in das Land gestrichen.

Qatar Airways setzte Flüge von und nach Riad sowie Dammam nach eigenen Angaben vorübergehend aus. Das Unternehmen begründete den Schritt mit der aktuellen Lage. Auch Etihad Airways annullierte alle Verbindungen zwischen Abu Dhabi und den saudi-arabischen Städten Riad, Dschidda und Dammam wegen "regionaler Störungen". Sämtliche Flüge zwischen Abu Dhabi und Riad seien bis zum 19. Oktober gestrichen, teilte die Fluggesellschaft mit.

Montag, 12. Oktober

+++ Aus der saudischen Hauptstadt Riad werden weitere Explosionen gemeldet.

Zuvor waren von den Behörden Handy-Warnungen an die Einwohner vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" verschickt worden. Das Militär teilte mit, die Flugabwehr habe eine Rakete abfangen können. Sie sei von der jemenitischen Huthi-Miliz auf Riad abgefeuert worden. In den vergangenen Tagen hatte die islamistische Huthi-Miliz ihre Angriffe auf Riad verstärkt. Nach einem Raketeneinschlag auf dem internationalen Flughafen ist der Luftverkehr nach wie vor eingestellt. Bei dem Angriff wurden am Samstag 13 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Die Huthi-Miliz kämpft im Jemen gegen die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen.

+++ Hinter dem Vorfall bei einer US-Militärbasis in England steckt nach Ansicht des britischen Premiers Burnham mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Iran.

Er sagte im Parlament in London, die mutmaßlichen Anschlagspläne seien höchstwahrscheinlich im Iran koordiniert und mit ziemlicher Sicherheit von der Islamischen Revolutionsgarde des Iran geleitet worden. Burnham kündigte Sanktionen an. Der iranische Botschafter in Großbritannien wies jegliche Beteiligung seines Landes an den mutmaßlichen Plänen zurück.

Ende September waren mehrere Männer nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt Fairford aufgegriffen worden, wenige Tage später wurde ein weiterer Verdächtiger mit iranisch-britischer Staatsbürgerschaft festgenommen. Inzwischen sind sie unter Auflagen freigelassen worden. Das Pentagon zog alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt ab.

+++ Nach einer Serie tödlicher Angriffe der Huthi-Miliz bleibt der internationale Flughafen der saudiarabischen Hauptstadt Riad weiter geschlossen.

Der Betrieb könne aus Sicherheitsgründen vorerst nicht wie geplant wieder aufgenommen werden, teilte die Luftfahrbehörde mit. Einen Tag nach dem folgenschwersten Angriff in Saudi-Arabien seit mehr als einem Jahrzehnt war beim neuerlichen Beschuss des Flughafens am Sonntag ein Mensch getötet worden. Bei Kämpfen zwischen der Huthi-Miliz und den Regierungstruppen im Jemen wurden derweil dutzende Menschen getötet.

+++ Bei einem israelischen Angriff auf den südlichen Gazastreifen sind nach Angaben von örtlichen Gesundheitsbehörden mindestens zwei Palästinenser getötet worden.

Israel teilte mit, Ziel sei ein militanter Kämpfer gewesen. Ähnlich hatte Israel gestern nach Angriffen in der Nähe eines Einkaufszentrums in Gaza-Stadt argumentiert, dort starben mindestens fünf Menschen. Israel hatte seine Angriffe auf die Hamas in den vergangenen Wochen verstärkt. Das Land wirft der islamistischen Organisation eine Wiederaufrüstung und den Bruch der Waffenruhe vor.

+++ Die chinesische Regierung hat die Angriffe auf den Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad verurteilt.

Eine Sprecherin des Außenministeriums äußerte die tiefe Besorgnis Pekings über die Eskalation des Konflikts. Der Flughafen in Riad war in den vergangenen Tagen mehrfach angegriffen worden.

+++ Der Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist erneut angegriffen worden.

Dabei wurden laut der zivilen Luftfahrtbehörde des Landes ein Mensch getötet und elf weitere verletzt. Nach Militärangaben war im Terminal des Flughafens ein Geschoss eingeschlagen und hatte einen Brand ausgelöst. Eine weitere Rakete sei abgefangen worden. Auch der Flughafen in der Stadt Damman am Persischen Golf wurde demnach attackiert.

+++ Die US-Luftfahrtbehörde FAA ruft amerikanische Fluggesellschaften zur Vorsicht bei Flügen nach oder über Saudi-Arabien auf.

Grund seien Sicherheitsrisiken durch anhaltende militärische Aktivitäten und Störungen von Navigationssystemen, teilte die Behörde mit. "Bedrohungen könnten ein potenzielles Risiko für Flugzeuge in allen Flughöhen darstellen", erklärte die FAA.

+++ Im Ringen um eine Öffnung der für den weltweiten Öl- und Gastransport ‌enorm wichtigen Straße von Hormus zeichnen sich weiterhin keine greifbaren Fortschritte ab.

Nach Angaben eines Sprechers des iranischen Außenministeriums ist der Iran nach wie vor dabei, die Reaktion der USA auf einen Vorschlag der Islamischen Republik zu prüfen. Erst danach werde man über Mittelsleute Washington eine Antwort zukommenlassen.

+++ Die Außenminister von Saudi-Arabien und Iran, bin Farhan und ​Araghtschi, stehen angesichts des jüngsten Konflikts offenbar in Kontakt.

Dies melden staatliche saudische Nachrichtenagenturen. Es ist der ​erste öffentlich bekannte Kontakt der beiden Politiker seit die mit dem Iran ‌verbündeten Huthi-Rebellen aus dem Jemen ihre Angriffe auf das Königreich intensiviert haben. Die Regierung in Teheran sei bereit, einen Dialog zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen zu unterstützen, teilte der iranische Außenminister auf Telegram mit.

Sonntag, 11. Oktober

+++ Die vom Iran ‌unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen haben sich zu dem Angriff auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad bekannt.

Bei dem Angriff waren zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden. Zudem erklärte die Miliz im Fernsehen, sie habe den Flughafen Dammam sowie Anlagen des Ölkonzerns Aramco in der Ostprovinz Saudi-Arabiens angegriffen. Ein Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition gegen die Huthis sagte, im Terminal des Flughafen sei ein Geschoss eingeschlagen und habe einen Brand ausgelöst. Zudem sei eine Rakete abgefangen worden. Die örtliche Luftfahrtbehörde teilte mit, bei der Attacke seien mehrere Menschen verletzt worden.

+++ International wird der tödliche Angriff auf den Flughafen von Riad verurteilt.

Bundesaußenminister Wadephul sprach von einem "Terrorakt" gegen Saudi-Arabien und die zivile Luftfahrt. Ebenso verurteilte die EU-Außenbeauftragte Kallas den Angriff. Sie erklärte auf der Plattform X, es gebe "keine Rechtfertigung für rücksichtslose Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur" - und betonte, betonte, dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der EU-Marinemission im Roten Meer und einer von Riad geführten maritimen Mission "entscheidend" sei. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte die vom Iran unterstützte jemenitische Huthi-Miliz auf, ihre Angriffe auf zivile Ziele zu beenden. Solche Attacken trieben die Region in eine "Spirale der Gewalt" und destabilisierten wichtige Transport- und Energieknotenpunkte, so von der Leyen.

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition kündigte an, mit Entschlossenheit auf den "terroristischen Angriff der Huthi" zu reagieren.

+++ Nach der Attacke auf den Flughafen von Riad bekräftigt die jemenitische Huthi-Miliz ihre Warnung vor der Nutzung saudiarabischer Airports.

Fluggesellschaften, Flughafenmitarbeiter und Reisende sollten die Warnung ernst nehmen, teilte die Miliz mit. Saudi-Arabien trage die Verantwortung für gescheiterte Abfangmanöver.

Der Betrieb am internationalen Flughafen der saudiarabischen Hauptstadt bleibt heute ausgesetzt. Die Schließung wurde Berichten zufolge bis 22 Uhr (MESZ) verlängert.

+++ In Saudi-Arabien ist der internationale Flughafen in Riad erneut angegriffen worden.

Wie die Luftfahrtbehörde mitteilte, wurden bei der Raketenattacke mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere Personen verletzt. Nach Angaben von US-Außenminister Rubio ist unter den Todesopfern auch ein amerikanischer Staatsbürger. Präsident Trump nannte die Attacke auf den Flughafen inakzeptabel. Er prüfe, ob die USA Saudi-Arabien im Kampf gegen die jemenitische Huthi-Miliz unterstützen sollten. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen hatten die Huthi eine Rakete auf den Flughafen abgefeuert.

+++ Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut ein ziviles Frachtschiff nach Verlassen eines iranischen Hafens angegriffen.

Das für die Region zuständige US-Kommando Centcom teilte mit, ein Kampfflugzeug habe im Golf von Oman das unter der Flagge Panamas fahrende Schiff am Heck getroffen und den Antrieb lahmgelegt. Die Besatzung sei dabei nicht zu Schaden gekommen. Der Frachter habe wiederholte Warnungen ignoriert und versucht, die bestehende Seeblockade gegen den Iran zu durchbrechen, hieß es weiter.

Der Iran blockiert seit Beginn des Kriegs seinerseits die für den globalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus. Dort wurde erneut ein Tanker attackiert, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt meldete. Es sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei aber in Sicherheit.

+++ Das Auswärtige Amt in Berlin rät von der Nutzung des Flughafens in Riad ab.

Vergleichbare Warnungen veröffentlichten weitere Länder. Der König-Khalid-Flughafen war zuletzt mehrfach das Ziel von Angriffen. Hintergrund ist eine militärische Eskalation zwischen den vom Iran unterstützten Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im Nachbarland Jemen.

Samstag, 10. Oktober

+++ Der palästinensische Präsident Abbas hat die für Ende November geplante Parlamentswahl in den Palästinensergebieten vertagt.

Der Termin für die Wahlen im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und im Gazastreifen sei auf September 2027 verschoben worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf ein Dekret von Abbas. Auch die seit Jahren fällige Präsidentenwahl solle dann stattfinden. Als Gründe für die Absage werden unter anderem militärische Einschränkungen durch Israel, Angriffe bewaffneter jüdischer Siedler und fehlende Bewegungsfreiheit der Palästinenser genannt.

Ursprünglich sollte in den Palästinensergebieten am 28. November erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder ein Parlament gewählt werden. Bei der letzten Abstimmung im Jahr 2006 hatte die islamistische Hamas gewonnen. Wahlen wurden seither wiederholt angekündigt und später verschoben.

+++ Bei erneuten israelischen Angriffen im Gazastreifen sind laut örtlichen Gesundheitsbehörden mindestens fünf Menschen getötet worden.

Vier Tote habe es bei einer Attacke in der Nähe eines Einkaufszentrums in Gaza-Stadt gegeben, wie es hieß. Eine Person sei zudem bei einem israelischen Angriff südlich der Stadt getötet worden. Das israelische Militär erklärte, die Angriffe hätten militanten Kämpfern gegolten. Einzelheiten nannte die Armee nicht.

+++ Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition hat eine groß angelegte Operation gegen die Huthi-Miliz im Jemen durchgeführt.

Laut einer Erklärung wurden 136 militärische Ziele attackiert. Details wurden nicht genannt. Das Bündnis unterstütze die jemenitischen Regierungstruppen aus der Luft, hieß es weiter.

Freitag, 9. Oktober

+++ Wegen der verschlechterten Sicherheitslage in Saudi-Arabien warnen Großbritannien und Deutschland vor nicht notwendigen Reisen in bestimmte Regionen des Königreichs.

Betroffen sind unter anderem das Grenzgebiet zum Jemen sowie die Region Riad. Hintergrund sind Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Ziele in Saudi-Arabien. Unbestätigten Berichten zufolge wurde heute am internationalen Flughafen in Riad eine Maschine am Boden zerstört. Die Fluggesellschaften Air India und Lufthansa Group setzten Flüge dorthin bis Ende nächster Woche aus.

+++ Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" ist nach einem monatelangen Einsatz in seinen Heimathafen San Diego an der US-Westküste zurückgekehrt.

Medienberichten zufolge war das Kriegsschiff 265 Tage lang ohne Hafenaufenthalt unterwegs, unter anderem im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Berichte über Versorgungsengpässe, Probleme mit der Wasserversorgung, verstopfte Toiletten und eine wachsende Belastung der Besatzung sorgten für Schlagzeilen. Einige Besatzungsmitglieder sollen nach Angaben ihrer Angehörigen versucht haben, über Bord zu springen. Das US-Militär wies die Vorwürfe zurück.

Donnerstag, 8. Oktober

+++ Mehrere Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen nach Riad ausgesetzt.

Die Lufthansa kündigte an, alle Flüge ihrer Fluggesellschaften bis zum 16. Oktober zu streichen. Auch Air India will vorerst nicht mehr in die saudische Hauptstadt fliegen. Dies ist eine Reaktion auf die wiederholten Luftangriffe der Huthi.

+++ Die Huthi-Miliz hat neue Angriffe auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad gemeldet.

Medien berichteten über sichtbaren Rauch, der über dem Flughafen aufsteigt. Dort sei ein geparktes Flugzeug getroffen worden. Behörden bestätigten die Angriffe bislang nicht. Die Huthis hatten in den vergangenen Tagen mehrfach Flughäfen in Saudi-Arabien angegriffen. Die Miliz kämpft im Jemen gegen eine unter saudischer Führung agierende Allianz.

Mittwoch, 7. Oktober

+++ Die iranischen Revolutionsgarden drohen mit der Schließung weiterer Schifffahrtsrouten in der strategisch wichtigen Straße von Hormus.

Bestimmte, vom Iran als illegal eingestufte Passagen nahe der Küste des Oman würden in Kürze gesperrt, teilte ein Berater des Kommandeurs der Garden laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars mit. Die Maßnahmen würden so lange fortgesetzt, bis die Forderungen Teherans erfüllt seien. Der Berater widersprach damit Berichten, wonach die Ölexporte aus der Golfregion durch die Meerenge zuletzt wieder spürbar zugenommen haben sollen.

+++ Saudi-Arabien hat nach Militärangaben einen weiteren Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt.

Nördlich der Hauptstadt Riad sei eine von den Huthi abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen worden, erklärte ein Militärsprecher. Man habe die Abschussplattform nahe der jemenitischen Hauptstadt Sanaa entdeckt und werde sie zerstören. Der Sprecher machte keine Angaben zu möglichen Schäden oder Verletzten. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz beschießt in jüngster Zeit wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der pro-iranischen Miliz.

Auch der International Airport in Riad soll Ziel der Angriffe gewesen sein. (picture alliance / Markus Mainka )

+++ Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat jemenitischen Medienberichten zufolge den Flughafen Aden im Jemen angegriffen.

Die Huthis hätten den internationalen Flughafen Aden "mit zwei ballistischen Raketen und mit Sprengstoff beladenen Drohnen" angegriffen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Saba. Die vom Iran unterstützten Huthis kontrollieren bereits seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa.

Dienstag, 6.Oktober

+++ Die pakistanische Regierung hat Kraftstoffsubventionen für mehr als neun Millionen Menschen mit geringem Einkommen auf den Weg gebracht.

Hintergrund sind die hohen Spritpreise durch den Irankrieg. Besonders betroffen sind laut Premierminister Sharif Motorrad- und Kleinwagenfahrer sowie Rikschafahrer, die für ihre Arbeit auf die Fahrzeuge angewiesen sind. Zuvor hatte Pakistans islamistische Partei Jamaat e Islami gedroht, die Regierung mit einem Marsch auf Islamabad unter Druck zu setzen, sollte es keine Hilfen wegen der hohen Spritpreise geben.

+++ Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen hat eigenen Angaben zufolge eine ballistische Rakete abgefangen.

Zuvor hatten die pro-iranischen Huthis mehrere Angriffe angekündigt. Zu den Zielen gehörten der internationale Flughafen in Riad, eine Aramco-Raffinerie in Rabigh, der internationale Flughafen Abha und der Militärstützpunkt Chamis Muschait, hieß es. Die abgefangene Rakete hatte laut dem Sprecher der Koalition al-Maliki auf Letztere gezielt.

+++ Nach den Angriffen der islamistischen Huthi-Miliz im Jemen auf Ziele in Saudi-Arabien hat die Führung in Riad ihr Militärbündnis aktiviert.

Gemeinsam mit Pakistan und der Türkei würden militärische Kapazitäten in Saudi-Arabien zusammengezogen, kündigten die drei Länder in einer gemeinsamen Erklärung an. Dazu zählten auch Truppenstationierungen beider Länder im saudischen Königreich. Saudi-Arabien unterstützt im Jemen die Regierungstruppen, die derzeit eine Militäroffensive gegen die Huthi-Miliz durchführen. Daher ist Saudi-Arabien immer wieder Ziel von Angriffen der Huthi. Diese erhalten vor allem Unterstützung aus dem Iran.

Montag, 5. Oktober

+++ Die USA ziehen ihre Langstreckenbomber vom britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford ab.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Regierungsvertreter in Washington, der anonym bleiben wolle. Die Flugzeuge würden auf ihre Heimatbasen in den USA zurückgeflogen. Beobachter des britischen Militärflughafens berichteten von zahlreichen Maschinen, die bereits gestartet seien. Der Luftwaffenstützpunkt Fairford in Großbritannien war zuletzt Gegenstand von Terrorermittlungen. Vor einer Woche waren fünf Personen in der Umgebung festgenommen worden, die im Verdacht standen, einen Anschlag verüben zu wollen. Die britischen Ermittler gehen auch Hinweisen auf eine Verbindung auf iranische Auftraggeber nach. Die USA nutzten die in Fairford stationierten Langstreckenbomber zuletzt für Luftangriffe auf den Iran.

+++ Der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann hat der israelischen Regierung Kriegsverbrechen im Gaza-Streifen vorgeworfen.

Biermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, der israelische Ministerpräsident Netanjahu und dessen Regierung seien dabei, Israel in einen - Zitat - "reaktionären, brutalen Unterdrückerstaat zu verwandeln". Seine Hoffnung auf ein demokratisches, menschliches Israel sei dahin, so der Künstler, der am 15. November 90 Jahre alt wird. Sein Vater Dagobert Biermann war als Jude und Kommunist im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden.

+++ Der iranische Ölminister Paknedschad ist zurückgetreten.

Das teilte das Präsidialamt in Teheran mit. Als kommissarischer Nachfolger sei der Chef des staatseigenen Ölkonzerns National Iranian Oil Company, Boward, ernannt worden. Das berichtete das iranische Staatsfernsehen. Als offizielle Erklärung für den Rücktritt Paknedschads wurden "persönliche Gründe" genannt. Im Iran bilden sich wegen des Kriegs in der Golfregion immer wieder lange Schlangen an Tankstellen.

Sonntag, 4. Oktober

+++ Das Staatsoberhaupt des Jemen, al-Alimi, hat eine militärische Großoffensive gegen die Huthi-Miliz angekündigt.

Man werde das von der Miliz kontrollierte Gebiet zurückerobern und der staatlichen Autorität wieder Geltung verschaffen, sagte er in einer Fernsehansprache. Er warf den vom Iran unterstützten Huthi vor, auf Bemühungen zur Deeskalation mit weiteren Angriffen reagiert zu haben. Zudem weite die Miliz ihre Angriffe auf Zivilisten, Nachbarländer und globale Schifffahrtsrouten aus.

+++ Der Iran fordert die Umsetzung des Abkommens mit den USA vom Juni.

Die Straße von Hormus werde erst wieder öffnen, wenn die sieben Bedingungen aus der Vereinbarung von Islamabad erfüllt seien, sagte Parlamentspräsident Kalibaf nach ‌Angaben der staatsnahen Nachrichtenagentur Nournews. Die Amerikaner müssten verstehen, dass die Zeit einseitiger Forderungen vorbei sei.

+++ Regierungstruppen im Jemen haben nach eigenen Angaben Ziele der pro-iranischen Huthi-Miliz angegriffen.

Sowohl die von den Huthis kontrollierte jemenitische Haupstadt Sanaa als auch die Provinzen im Nordwesten und Südwesten des Landes seien attackiert worden, teilte das Militär mit. Zuvor hatte die Miliz eine Anlage des saudiarabischen Ölkonzerns Aramco in der Hauptstadt Riad mit Drohnen und Raketen angegriffen

Samstag, 3. Oktober

+++ Die iranische Landeswährung verliert immer weiter an Wert.

Auf dem freien Markt stieg der Wechselkurs für einen Euro erstmals auf den bisherigen Niedrigststand von drei Millionen Rial, wie ein iranische Finanzportal berichtete. Durch den rapiden Wertverlust sinkt auch die Kaufkraft der Bevölkerung fortwährend. In den vergangenen sechs Monaten seien die Lebensmittelpreise deutlich gestiegen, berichteten Menschen in Teheran der Deutschen Presse-Agentur. So habe sich der Preis für ein Brot von 250.000 Rial auf 500.000 verdoppelt. Der Preis für ein Kilogramm Reis sei von 3,5 Millionen auf 5,5 Millionen Rial gestiegen. Fleisch sei für viele Haushalte inzwischen unerschwinglich. Die Abwertung verteuert vor allem den Import von Konsumgütern und Rohstoffen, was den heimischen Preisdruck weiter anheizt.

Die iranische Währung Real verliert immer mehr an Wert. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Morteza Nikoubazl)

+++ Führende Kabinettsmitglieder von US-Präsident Trump haben sich einem Medienbericht zufolge heimlich zu Beratungen zum Iran-Krieg getroffen.

Dabei soll es um die nächsten Schritte und den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthi im Jemen gegangen sein, das berichtete das ⁠Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf Insider. Das ⁠Treffen auf dem Präsidenten-Landsitz Camp ⁠David sei von ‌Vizepräsident Vance geleitet worden.

Freitag, 2. Oktober

+++ In der Straße von Hormus ist nach britischen Angaben erneut ein Tanker angegriffen worden.

Das Schiff sei in der Meerenge von einem Geschoss getroffen worden, teilte die britische Schifffahrtsbehörde mit. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen gelöscht worden sei. Das Schiff setzte demnach seine Fahrt fort. Es wurde nicht mitgeteilt, unter welcher Flagge es unterwegs war.

Schiffe auf dem Meer in der Straße von Hormus (IMAGO / Xinhua)

+++ Die G7-Staaten haben sich darauf verständigt, bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl aus ihren Reserven freizugeben.

Wie Frankreichs Präsident Macron mitteilte, soll die Freigabe über einen Zeitraum von vier Monaten erfolgen, um die Energiemärkte zu entlasten. Damit reagierten die G7 auf eine Forderung Washingtons. Die EU begrüßte die Entscheidung der G7-Länder. Brüssel unterstütze eine von der Internationalen Energieagentur koordinierte Freigabe, schrieb EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Onlinediensten. Bundesaußenminister Wadephul sagte, mit diesem Ergebnis seien die EU-Interessen gewahrt. Bundeswirtschaftsministerin Reiche betonte, die Freigabe stelle kein Risiko für die Energieversorgung dar.

+++ Die US-Regierung fordert EU-Länder auf, Dieselreserven freizugeben, um den Weltmarktpreis zu senken.



Finanzminister Bessent erklärte, die Europäer sollten umgehend ihre strategischen Vorräte verfügbar machen. Landwirte, LKW-Fahrer und Unternehmen in den USA dürften nicht mit der Last einer weltweiten Diesel-Knappheit alleine gelassen werden. US-Präsident Trump unterstützte den Aufruf seines Finanzministers.



Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters drohen die USA im Hintergrund damit, anderenfalls einen Exportstopp von US-Diesel nach Europa zu verhängen. Der Hintergrund sei zudem vielmehr der Wahlkampf von Trump für die Zwischenwahlen im November. Dieser wolle erreichen, dass in den Vereinigten Staaten der Dieselpreis noch vor der Abstimmung deutlich sinkt. Die Treibstoffpreise in den USA sind wegen des Iran-Kriegs stark angestiegen.



Die EU-Kommission berief einem Sprecher zufolge für den Freitagmorgen eine Videokonferenz mit den 27 Mitgliedstaaten zum Umgang mit den Dieselreserven ein.

Donnerstag, 1. Oktober

+++ Der iranische Außenminister Araghtschi hat nach dem Vorfall in London eine Beteiligung seines Landes abgestritten.

Araghtschi wies die Einschätzung der britischen Regierung zurück, dass Teheran in den Vorfall nahe einer US-Luftwaffenbasis in Großbritannien involviert sein könnte. Der britische Premierminister Burnham sei mit seiner Einschätzung "auf dem Holzweg", schrieb Araghtschi auf der Plattform X. In der Nähe einer von den USA genutzten Militärbasis in Südwestengland waren am Wochenende fünf Männer festgenommen worden. Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Festgenommenen stehen im Verdacht, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Premierminister Burnham sagte der BBC, es gebe starke Hinweise darauf, dass der Iran an den Ereignissen beteiligt sei. Die Ermittlungen laufen noch.

Dienstag, 29. September

+++ Saudi-Arabien exportiert wieder Öl über das Rote Meer.

Dafür wird wieder der wichtige Hafen Yanbu genutzt, wie aus Schifffahrtsdaten hervorgeht. Das ist durch die reparierte Ost-West-Pipeline wieder möglich. Wegen Drohnenangriffen auf die Pipeline war der Export über Yanbu nicht möglich. Aufgrund der blockierten Meerenge vor Hormus und der schwierigen Lage in der Meerenge von Bad al-Mandab ist die Alternative über die Pipeline und dem Hafen am Roten Meer für Saudi-Arabien besonders wichtig.

+++ US-Präsident Donald Trump hat Berichte zurückgewiesen, wonach er dem Iran eine Lockerung von Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte angeboten habe.

"Das ist unwahr", schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Ich habe ihnen nichts angeboten." Das Nachrichtenportal "Axios" hatte unter Berufung auf ungenannte US-Regierungsvertreter gemeldet, der US-Präsident sei zu den Zugeständnissen bereit im Gegenzug für konkrete Schritte des Iran hinsichtlich seines Atomprogramms. Trump forderte "Axios" auf, den Bericht zurückzuziehen.

Montag, 28. September

+++ Der Iran plant derzeit keine neuen Gespräche mit den USA über eine Öffnung der Straße von Hormus.

Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Die Standpunkte und Positionen der Islamischen Republik Iran seien der amerikanischen Seite am vergangenen Dienstag übermittelt worden. Die iranische Delegation, die sich derzeit in New York aufhält, werde bald nach Teheran zurückkehren. US-Präsident Trump hatte zuvor dem Nachrichtenportal "Axios" gesagt, er rechne mit einer Fortsetzung der Verhandlungen in den nächsten Tagen. Die Vorschläge des Iran zur Öffnung der Meerenge lehnte er ab. Die Straße von Hormus bleibt damit für den Schiffsverkehr weitgehend gesperrt. An den Handelsmärkten zogen die Ölpreise wieder an.

+++ Die Ungewissheit über einen Fortgang der Verhandlungen zwischen den USA und Iran über ein Ende des Krieges hat den Ölpreis wieder deutlich steigen lassen.

Sonntag, 27. September

+++ Der Iran hat im Konflikt mit den USA und ‌Israel auf eine diplomatische Lösung gedrängt.

"Unsere Bedingungen sind klar, und jeder Schritt zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus setzt die Erfüllung dieser Bedingungen voraus", schrieb der iranische Außenminister Araghtschi in Sozialen Medien. Nur eine Verhandlungslösung könne die USA und Israel aus ⁠"dieser Sackgasse" herausholen.

+++ Der Iran wappnet sich nach eigenen Angaben für einen möglichen neuen Angriff der USA.

Das US-Militär ‌könnte aufgrund seiner "schwierigen Lage in der ​Region" einen erneuten Angriff auf den Iran starten, sagte ​ein Sprecher der iranischen Armee laut staatlichen Medien. Sein Land sei bereit für eine Konfrontation, hieß es weiter. Der Iran ‌könne den USA größeren Schaden ​zufügen.

+++ US-Präsident Trump hat den Vorschlag des Iran zur Öffnung der Straße von Hormus offiziell abgelehnt.

Trump sagte, das Angebot sei nicht annehmbar. Der Plan des Iran sah vor, die Straße von Hormus binnen sieben Tagen zu öffnen und die Gespräche über das Atomprogramm wieder aufzunehmen. Dafür verlangte der Iran die Einstellung der Kampfhandlungen in der Region, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte, die Aufhebung von Sanktionen gegen iranisches Öl sowie ein Ende der Hafenblockade.

Trump erklärte, die Führung Teheran wolle ⁠rasch eine Vereinbarung treffen, weil sie wegen der US-Seeblockade unter wirtschaftlichem Druck stehe. Die USA dagegen hätten die Kontrolle über die Wasserstraße und gewännen enorm.

+++ US-Finanzminister Bessent sieht nach eigenen Angaben Erfolge bei den Bemühungen der USA, den Iran wirtschaftlich weiter zu isolieren.

Auf seine Anweisung seien Teams in zahlreiche Länder geschickt worden, um dort auf Maßnahmen gegen Teheran zu dringen, erklärte Bessent auf X. Diese Bemühungen zeigten Wirkung. Bessent verwies unter anderem darauf, dass die Türkei und Oman keine Flüge der privaten iranischen Fluggesellschaft Mahan Air mehr ins Land ließen. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten sämtliche Flüge iranischer Airlines gestoppt. Zudem blockierte deren Zentralbank am Mittwoch Transaktionen von Filialen der iranischen Bank Melli. Die Türkei hatte bereits in der vergangenen Woche der iranischen Bank Mellat die Lizenz entzogen.

+++ Der Oman hat die Konfliktparteien im Nahen und Mittleren Osten zu Zurückhaltung und Dialog aufgerufen und sich erneut als Vermittler angeboten.

Die Beteiligten sollten ihre Streitigkeiten durch "Zurückhaltung und Weitsicht" sowie politische Gespräche beilegen, sagte Außenminister al-Busaidi bei der UNO-Generaldebatte in New York. Der Oman werde seine Bemühungen um die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus fortsetzen. Der Außenminister rief alle Seiten auf, dabei mit seinem Land zusammenzuarbeiten.

+++ Die Durchfahrt durch die Straße von Hormus muss nach Ansicht Saudi-Arabiens gebührenfrei bleiben.

Es dürfe keine Beschränkungen geben, sagte der saudische Außenminister bin Farhan bei der UNO-Generaldebatte in New York. Er bezog sich dabei auf die Zeit vor dem Iran-Krieg, der Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels begann. Seither blockiert der Iran den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weitgehend. Bin Farhan betonte, es sei eine gemeinsame Verantwortung der Länder, die internationale Schifffahrt und weltweite Lieferketten zu schützen.

+++ In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad sind Eltern von den Schulen darüber informiert worden, dass der Unterricht ihrer Kinder für eine Woche auf Fernunterricht umgestellt wird.

Der kurzfristig entschlossene Plan geht aus E-Mails vor, die der Nachrichtenagentur AFP vorlagen. Ein offizieller Grund für die Umstellung wurde nicht mitgeteilt. Saudi-Arabien wird im Zuge des Konflikts in der Golfregion derzeit fast täglich von der pro-iranischen Huthi-Miliz im Jemen angegriffen.

Samstag, 26. September

+++ US-Präsident Trump lehnt einem Medienbericht zufolge den Vorschlag des ‌Iran für eine erneute Waffenruhe ab.

Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung ‌auf ‌US-Regierungskreise, Trump ​habe seinen Beratern mitgeteilt, dass er davon ​ausgehe, den ‌Iran nach den Zwischenwahlen im November weiter anzugreifen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht.

Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi den Vorschlag an die USA zur Öffnung der Straße von Hormus binnen sieben Tagen bekräftigt. Dafür verlangt der Iran die Einstellung der Kampfhandlungen in der Region, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte, die Aufhebung von Sanktionen gegen iranisches Öl sowie ein Ende der Hafenblockade. Die US-Regierung dringt ihrerseits unter anderem auf ein Ende des iranischen Atomprogramms.

+++ Saudi-Arabien hat nach Militärangaben einen neuen Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf die Hauptstadt Riad abgewehrt.

Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen und zerstört worden, teilte ein Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses mit, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz kämpft. Außerdem habe die saudische Luftverteidigung eine ballistische Rakete der Huthi abgefangen, die die Stadt Chamis Muschait im Südwesten des Landes zum Ziel hatte. Zu möglichen Schäden oder Verletzten wurden keine Angaben gemacht.

+++ Der UNO-Sicherheitsrat hat die Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Ziele in Saudi-Arabien verurteilt.

Der amtierende Vorsitzende des Rates, Frankreichs UNO-Botschafter Bonnafont, verlas die einstimmig verabschiedete Erklärung in New York. Darin heißt es, man verurteile besonders die Angriffe, bei denen Zivilisten verletzt worden seien. Die 15 Ratsmitglieder, darunter die USA, Russland und China, kritisieren auch die Attacken der Huthis auf Handelsschiffe im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab.

Donnerstag, 24. September

+++ Der Iran soll eine Öffnung der Straße von Hormus und eine Wiederaufnahme von Gesprächen über sein Nukleaprogramm angeboten haben - unter der Bedingung, dass die USA nicht länger iranische Häfen blockieren.

Der iranische Außenminister Aragtschi habe Einzelheiten auf einem "privaten" Treffen am Rande der UNO-Vollversammlung in New York erläutert, berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Teilnehmer. Das Angebot ähnelt der Absichtserklärung aus dem vergangenen Juni, das schon nach kurzer Zeit hinfällig wurde, weil sich die USA und der Iran erneut angriffen.

+++ Um die Versorgung des Weltmarktes mit Öl aus Saudi-Arabien zu unterstützen, wird Frankreichs Militär ein wichtiges Ölterminal des Königreichs am Roten Meer schützen.

Dafür würden Soldaten, Radarsysteme und Systeme zur Verteidigung in die Hafenstadt Yanbu geschickt, sagte der französische Präsident Macron den Sendern TF1 und France 2. Es gehe jedoch nicht darum, sich in Konflikte einzumischen, betonte er. Saudi-Arabien war vor dem Iran-Krieg hinter den USA der zweitgrößte Ölproduzent und der wichtigste Exporteur des Rohstoffs. Die Rohölpreise waren ‌zuletzt gestiegen, da die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen aus dem Jemen die Route für saudische Öl-Exporte über Yanbu angegriffen hatten.

+++ Israels Regierungschef Netanjahu hat in der UNO-Generaldebatte den Krieg gegen den Iran verteidigt.

Israel habe die iranischen Atomanlagen zerstören müssen, um das Land daran zu hindern, Atombomben zu entwickeln. Er bezeichnete die Machthaber in Teheran als mörderische Diktatur, die auf die Vernichtung Israels abziele. Im Besitz von Atomwaffen wäre der Iran eine Bedrohung für die ganze Welt, erklärte Netanjahu. Vor Beginn seiner Rede verließen zahlreiche Diplomaten den Saal.

Palästinenserpräsident Abbas hatte zuvor in seiner Ansprache Israels Politik als existenzielle Bedrohung für das palästinensische Volk verurteilt. Er verwies auf die israelische Besatzung im Westjordanland und die Lage im Gazastreifen. Abbas musste per Videobotschaft sprechen, die USA hatten ihm und weiteren ranghohen palästinensischen Vertretern die Einreise zur Generalversammlung verweigert.

+++ Angesichts der fortdauernden Einschränkungen der Schifffahrt haben 80 Staaten die Öffnung der Seewege in der Golfregion verlangt.

"Wir fordern die vollständige und unverzügliche Wiederherstellung der Navigationsrechte und -grundsätze", sagte Bahrains Außenminister Sajani beim Verlesen einer gemeinsamen Erklärung im UNO-Hauptquartier in New York. Die 80 Staaten verurteilen zudem "aufs Schärfste" die Angriffe der pro-iranischen Huthi-Miliz im Jemen auf Saudi-Arabien "und ihre sinnlosen Attacken im Roten Meer". Das Vorrücken der Huthis in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab werde lediglich die Risiken für den internationalen Schiffsverkehr weiter erhöhen. Begleitet wurde Sajani beim Verlesen der Stellungnahme von dutzenden Amtskollegen sowie der EU-Außenbeauftragten Kallas.

+++ Die proiranische Huthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben Dutzende ballistische Raketen und Drohnen auf Ziele in Saudi-Arabien abgefeuert.

Ziel der "präventiven Operation" seien unter anderem Operationszentralen, Kommando- und Kontrollzentren sowie Waffenlager in der saudischen Region Dschisan im Südwesten des Landes unweit der jemenitischen Grenze gewesen, teilte ein Militärsprecher der Huthi mit.

Saudi-Arabien hatte zuvor mitgeteilt, sechs von den Huthi abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört zu haben. Die Luftabwehr habe damit Versuche vereitelt, die Städte Taif und Janbu anzugreifen, hieß es.

+++ Ein Berater des obersten iranischen Führers Chamenei hat vor einer Ausweitung des Iran-Kriegs von der Golfregion auf den Indischen Ozean gewarnt, sollten die USA den Iran erneut angreifen.

Ein solches Szenario sei möglich, sagte der Berater in einem von der amtlichen Nachrichtenagentur Fars veröffentlichten Video. Die iranischen Behörden hatten bereits zuvor damit gedroht, den Konflikt geografisch auszuweiten, sollten die USA wieder Luftangriffe fliegen. Allerdings ist es das erste Mal, dass ein Berater des obersten iranischen Führers ausdrücklich den Indischen Ozean erwähnt, in dem - rund 4000 Kilometer Luftlinie von der iranischen Küste entfernt - der strategisch wichtige US-britische Militärstützpunkt Diego Garcia liegt.

+++ Israels Marine hat ein neues U-Boot: Nach mehrwöchiger Fahrt von Deutschland ist die "INS Drakon" im Hafen der Mittelmeerstadt Haifa eingetroffen.

Das bestätigte eine israelische Militärsprecherin. Das vom Kieler Marineschiffbauer TKMS gebaute U-Boot ist das sechste und letzte der Dolphin-Reihe. Mit mehr als 70 Metern Länge ist es das größte U-Boot der israelischen Marine und mit zehn Torpedo-Rohren ausgerüstet. Zudem hat es eine größere Reichweite.

+++ Irans Präsident Peseschkian hat in New York eine internationale "Ordnung der Gewalttätigen" beklagt.

"Wir dürfen keine Welt schaffen, in der militärische Macht an die Stelle der Legitimität tritt, Sanktionen an die Stelle der Diplomatie, Terror an die Stelle der Politik und Krieg an die Stelle des Dialogs", sagte Präsident Peseschkian bei der UNO-Generaldebatte. Wenn internationales Recht nur dann umgesetzt werde, wenn es mit den Interessen der Mächtigen vereinbar sei, würden mehr Länder zu dem Schluss kommen, dass sie sich zur Gewährleistung ihrer Sicherheit allein auf ihre eigene Macht stützen müssten, warnte der iranische Präsident. Er kritisierte auch Worte von US-Präsident Trump vor den Vereinten Nationen. Trump solle wissen, dass die Drohungen den Iran nur noch geschlossener und stärker machten.

+++ EU-Ratspräsident Costa hat den Iran nach ⁠eigenen Angaben zur ⁠Wiederaufnahme der ⁠Zusammenarbeit mit der ‌Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) aufgefordert.

In einem Gespräch mit ​dem iranischen Präsidenten Peseschkian habe er sich ​zudem für ein ‌Ende der iranischen Angriffe auf Nachbarstaaten sowie die vollständige Wiederherstellung der Schifffahrtsfreiheit in der Straße ‌von ‌Hormus ausgesprochen, erklärte Costa.

+++ Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat Irans größtem staatlichen Finanzinstitut, Bank Melli, die Geschäftstätigkeit in dem Golfstaat weitestgehend untersagt.

Die Bank dürfe in den Emiraten keine Finanztransaktionen aus dem Iran oder in den Iran mehr abwickeln, erklärte die Notenbank. Dies gelte auch für Überweisungen und die Finanzierung von Handelsgeschäften. Dubai und die übrigen Emirate waren für den Iran zuletzt eine sehr wichtige Drehscheibe für Finanz- und Handelsgeschäfte. Die Zentralbank der Emirate wirft Bank Melli Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und der Verbreitung von Waffen vor.

Mittwoch, 23. September

+++ Israels Armee hat nach offiziellen Angaben den Leiter der Finanzabteilung der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen getötet.

Der Mann sei in der Stadt Chan Junis im Süden des Gebiets ins Visier genommen worden, teilten der israelische Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Katz mit. Von Israels Armee gab es zunächst keine Bestätigung. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zwei Tote nach einem israelischen Drohnenangriff in Chan Junis. Zur Identität der Opfer wurde bislang nichts bekannt. Es war zunächst unklar, ob es sich um denselben Vorfall handelte.

+++ Angesichts weitreichender US-Sanktionen streicht der Iran internationale Flüge in der Region.

Flughäfen im irakischen Bagdad und Maskat im Oman würden ab Mittwochmorgen keine iranischen Flüge mehr annehmen, berichtete die Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf die iranische Luftfahrtbehörde. Man arbeite daran, Flüge in den Irak an einen anderen Flughafen umzuleiten, wurde ein Sprecher der Behörde zitiert. Auch Flüge iranischer Fluggesellschaften ins benachbarte Aserbaidschan wurden Berichten zufolge ab sofort aufgehoben.

US-Finanzminister Bessent hatte zu Beginn der Woche weiteren Druck auf den iranischen Luftfahrtsektor angekündigt. Seinen Worten nach sollten alle iranischen Fluggesellschaften weltweit stillgelegt werden. Er drohte Ländern mit dem Ausschluss aus dem US-Dollarsystem, sollten sie iranische Airlines mit Treibstoff versorgen, Landedienste bereitstellen oder Tickets für sie verkaufen.

+++ Der Iran meldet Fortschritte bei der Wiederherstellung der Produktionskapazität des Gasfeldes South Pars.

Die Nachrichenagentur Fars berichtet unter Berufung auf den stellvertretenden Ölminister Seratkar, rund 50 Prozent der beschädigten Produktionskapazität seien wieder hergestellt. Alle geplanten Instandsetzungsarbeiten sollten vor dem Winter abgeschlossen sein, erklärt Seratkar demnach weiter.

South Pars ist das größte Gasfeld der Welt. Es ist von zentraler Bedeutung für die Energieversorgung des Iran. Es war im März im Zuge des Iran-Kriegs von Israel angegriffen und beschädigt worden.

+++ Der Iran hat den USA nach eigenen Angaben ​über einen katarischen Vermittler in New York ‌mehrere Bedingungen für ein Ende des Konflikts übermittelt.

Dazu gehörten ein Ende des Krieges an allen Fronten sowie ein Stopp der "Aggressionen" der USA, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Irna den Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghaei. Weitere Forderungen Teherans seien die ​Aufhebung der Seeblockade und des Wirtschaftskrieges sowie die Freigabe iranischer ‌Vermögenswerte.

+++ Angesichts steigender Kraftstoffpreise prüfen die USA einen Exportstopp für Diesel.

Finanzminister Bessent erklärte, möglich sei ein vollständiger oder ein Teil-Stopp der Ausfuhren. Infolge des Irankriegs sind die Spritpreise auch in den USA erheblich gestiegen. Die Amerikaner zahlen im Schnitt fast 50 Prozent mehr als vor Kriegsbeginn. Der Preis für Diesel kletterte kürzlich auf ein neues Rekordhoch. Die Entwicklung setzt die regierende Republikanische Partei vor den Kongresswahlen im November zunehmend unter Druck. Unter den Republikanern ist die Maßnahme jedoch umstritten. Zuletzt hatten die USA während der Ölkrise der 1970er Jahre ihre Ausfuhren von Rohöl weitgehend gestoppt, um die heimischen Preise zu senken.

+++ Frankreichs Staatschef Macron hat bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen die Lage im Gazastreifen deutlich kritisiert.

Die internationale Gemeinschaft dürfe den beschämenden Zustand in Gaza nicht nur passiv betrachten, betonte Macron. Einige würden sich zwar eines angeblichen Friedens rühmen. Doch in der Realität seien die Korridore für humanitäre Hilfslieferungen noch nicht für eine Sekunde wieder geöffnet worden. Seit Oktober gilt im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas eigentlich eine Waffenruhe. Es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.

+++ Jordaniens König Abdullah II. hat Israel schwere Verstöße gegen internationales Recht vorgeworfen.

In seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung bezeichnete der Monarch Israels Vorgehen im Gazastreifen und im Westjordanland als einen Versuch, die palästinensische Präsenz auszulöschen. Gaza sei eine der weltweit längsten Besatzungen, was die Frage nach dem Wert des Völkerrechts aufwerfe. König Abdullah warnte vor einem expansiven Streben Israels, das seine Nachbarn bedrohe.

Jordanien schloss 1994 einen Friedensvertrag mit Israel und fordert seit Langem die Gründung eines palästinensischen Staates, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen.

+++ In der zwischen den USA und dem Iran umkämpften Straße von Hormus bleibt die Bedrohung für die Umwelt groß.

Wie Greenpeace dem Deutschlandfunk nach Auswertung aktueller Satellitenbilder mitteilte, breitet sich auf der Seite des Omans ein Ölteppich im Schutzgebiet des Musandam-Nationalparks aus. Vor kurzem hatten Bilder bereits auf der iranischen Seite der Meerenge mehrere Ölteppiche vor den Schutzgebieten von Tiap und Minab dokumentiert. Südlich der Straße von Hormus erreichte Öl aus dem havarierten Tanker Caroline Bezengi inzwischen die omanische Küste. Warum das Schiff, das der sogenannten russischen Schattenflotte zugerechnet wird, leckt, ist weiter ungeklärt. Gleiches gilt für die Frage, ob die übrigen Ölaustritte Kampfhandlungen zuzuordnen sind.

Dienstag, 22. September

+++ Vertreter der USA und des Iran haben am Rande der UNO-Generaldebatte über die Beilegung ihres Konflikts gesprochen.

Das dreistündige Treffen sei sehr gut verlaufen, sagte US-Präsident Trump. Staatsmedien in Teheran berichteten, dass die iranische Seite Bedingungen für die Wiederöffnung der Straße von Hormus gestellt habe. Demnach zählten dazu die sofortige Aufhebung der Seeblockade durch die USA, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und die Beendigung des Krieges an allen Fronten. Direkte Gespräche zwischen den Konfliktparteien fanden zuletzt im Juni in der Schweiz statt.

+++ Die iranische Justiz hat Vermögen und Eigentum von sogenannten "Staatsfeinden" beschlagnahmt.

Betroffen sind etwa 400 Personen. Insgesamt sei ihnen der Zugriff auf 2.191 Konten und 39 Fahrzeuge entzogen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Die Justiz teilte mit, die Betroffenen hätten mit konterrevolutionären Kräften kooperiert. Zu den Identitäten gibt es keine genauen Angaben, Tasnim gab jedoch an, es seien auch Journalisten betroffen, die für Exil-Portale arbeiteten, sowie Aktivisten und - Zitat - verräterische Persönlichkeiten im Ausland.

+++ Saudi-Arabien erhält von Großbritannien Unterstützung bei der Abwehr von Angriffen der Huthi-Miliz.

Die britische Luftwaffe werde saudische Militärflugzeuge in der Luft betanken, kündigte Premier Burnham auf dem Weg zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung an. Die Vereinbarung soll zunächst für einige Wochen gelten. Burnham sagte, das diene dem Interesse Großbritanniens, Transportwege für Erdöl offenzuhalten. Der Konflikt zwischen den Huthi und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung im Jemen ist zuletzt wieder aufgeflammt. Die Huthi-Miliz übernahm vergangene Woche die Kontrolle über die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab und griff Saudi-Arabien direkt an.

Die Außenbeauftragte der EU, Kallas, drängte angesichts der Huthi-Offensive am Roten Meer auf eine Ausweitung der Marinemission Aspides. Sie sagte am Rande der UNO-Vollversammlung in New ​York, die Lage sei ‌inzwischen noch ernster als zu Beginn der Mission. Um Schiffe im Roten Meer zu schützen, würden mindestens vier weitere Kriegsschiffe benötigt. Diplomaten zufolge soll Kallas die Mitgliedstaaten bereits in einem ‌Brief aufgefordert haben, ihre Beiträge zu der Mission zu erhöhen.

Montag, 21. September

+++ In der Straße von Hormus sind erneut Schiffe von Geschossen getroffen worden.

Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt unter Berufung auf Militärquellen mitteilte, sei ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker beschossen worden. Zwei Besatzungsmitglieder seien dabei leicht verletzt worden. Zudem meldete ein Tankschiff für Flüssiggas, dass es von Trümmern eines unbekannten Geschosses getroffen wurde. Verletzte habe es nicht gegeben.

+++ Die Ölpreise haben zum Wochenstart den vierten Handelstag in Folge nachgegeben.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November verlor am Montagmorgen zuletzt 1,75 Prozent auf 102,05 US-Dollar. Marktteilnehmer haben weiterhin die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran im Blick.

+++ Der Iran hat den USA mit dem Einsatz neuartiger Waffen und Schlägen gegen bislang ‌verschonte Gebiete gedroht.

Der Sprecher der Revolutionsgarden, Mohebbi, sagte laut der Nachrichtenagentur Fars, man werde "mit Sicherheit die Waffen und die Geografie des Krieges ändern", sollte es zu einer "neuen Aggression" kommen. Die Führung in Teheran sei auf ‌einen ‌längeren Konflikt vorbereitet, erklärte er ​weiter.

Sonntag, 20. September

+++ Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens vier Menschen getötet worden.

Unter den Toten ist demnach der Sohn eines ranghohen Regierungsvertreters. Bei den Angriffen im Zentrum und im Norden des Palästinensergebiets soll es auch Verletzte gegeben haben. Die israelische Armee teilte mit, es seien mehrere Funktionäre der Hamas ins Visier genommen worden. Auch im Westjordanland hält die Gewalt an. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, Soldaten hätten einen Palästinenser getötet, der versucht habe, sie mit einem Auto zu rammen. Zudem kam laut Polizei ein Israeli durch Schüsse eines mutmaßlich palästinensischen Angreifers ums Leben.

+++ Ägypten, Jordanien und Kuwait haben die Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf die saudi-arabische Hauptstadt Riad verurteilt.

Das Vorgehen der mit dem Iran verbündeten Miliz gefährde die Sicherheit und Stabilität in der Region und verletze das Völkerrecht, heißt es in separaten Erklärungen der drei Staaten. Zudem sicherten sie Saudi-Arabien Unterstützung beim Schutz seiner Souveränität zu.

Aus Saudi-Arabien werden Explosionen gemeldet. Am internationalen Flughafen bei der Hauptstadt Riad soll ein Treibstofflager in Flammen stehen. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Luo Chen)

+++ Nach Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf die saudische Hauptstadt Riad hat das US-Außenministerium vor einer Verschärfung des Konflikts gewarnt.

Die militärischen Auseinandersetzungen könnten rasch eskalieren, hieß es in einer Reisewarnung des Ministeriums. Darin wird auch auf Angriffe auf zivile Flughäfen verwiesen. US-Staatsbürger sollten Reisen in die Region ernsthaft überdenken. Die Huthi-Miliz hatte gestern nach eigenen Angaben mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen Riad angegriffen. Nahe dem Flughafen brannte ein Öltank. Die saudischen Behörden warnten erstmals seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe mit der Huthi-Miliz vor Angriffen auf die Hauptstadt. In der vergangenen Woche hatte die vom Iran unterstützte Miliz die Kontrolle über große Teile der jemenitischen Küste übernommen. Sie kündigte eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an.

+++ Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf hat die Freigabe der Straße von Hormus erneut an die Umsetzung US-amerikanischer Zusagen geknüpft.

Der Nachrichtenagentur Fars zufolge erklärte Ghalibaf, der Iran werde die Meerenge erst öffnen, wenn seine Bedingungen erfüllt seien. Er wiederholte die Drohung, Teheran werde militärische Gewalt einsetzen, um Feinde zurückzuschlagen. Der Leiter des nationalen Sicherheitsrats des Iran, Resai, hatte gestern die Forderungen aus dem Rahmenabkommen mit den USA bekräftigt. Teheran verlangt ein Ende der Kämpfe, eine Freigabe eingefrorener Gelder und die Aufgabe der Seeblockade. Außerdem solle der Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen beendet werden.

Samstag, 19. September

+++ Der Iran hat den USA über Vermittler Bedingungen für ein Ende des Krieges genannt.

Das berichtet der Sender Al Jazeera unter Berufung auf den iranischen Sicherheitschef Resai. Teheran fordert demnach ein Ende der Kämpfe an allen Fronten, eingefrorene iranische Gelder freizugeben und die Seeblockade aufzuheben. Außerdem soll der Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen beendet werden. Die Gespräche mit Katar und Pakistan laufen laut Resai weiter. Iran wartet demnach jetzt auf eine Antwort von US-Präsident Trump.

+++ Aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad werden mehrere Explosionen gemeldet.

Augenzeugen berichten zudem von schwarzem Rauch in der Nähe des internationalen Flughafens. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP steht dort ein Treibstofflager in Flammen. Eine offizielle Stellungnahme der saudischen Behörden gab es zunächst nicht. Zuvor waren im gesamten Land Notfallwarnungen ausgelöst worden.

In der Region um Riad wurde die Bevölkerung vor einer feindlichen Bedrohung aus der Luft gewarnt. Es war der erste Luftalarm in der Hauptstadt seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe mit der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz. Zuletzt hatte das Königreich nach eigenen Angaben mehrfach Raketen und Drohnen der Huthi aus dem Jemen abgefangen.

Aus Saudi-Arabien werden Explosionen gemeldet. Am internationalen Flughafen bei der Hauptstadt Riad soll ein Treibstofflager in Flammen stehen. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Luo Chen)

+++ Das iranische Innenministerium hat die stark steigenden Preise im Land als besorgniserregend bezeichnet.

Nach Angaben des Onlineportals Hammihan erklärte ein Ministeriumssprecher, die Inflation bringe viele Menschen in eine Notlage. Nach offizieller Darstellung sind die Lager gefüllt und Waren in ausreichender Menge vorhanden. Demgegenüber berichten Einwohner des Landes gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von drastischen Preissteigerungen. Brot, Fleisch und andere Grundnahrungsmittel seien für viele Haushalte kaum noch bezahlbar. Auch bei Medikamenten gebe es Engpässe. Die USA hatten zuletzt ihre Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verschärft.

+++ Ein mithilfe von KI erstellter, fehlerhafter US-Geheimdienstbericht hätte offenbar fast dazu geführt, dass das US-Militär ein chinesisches Schiff gestürmt hätte.

Der Sender CNN zitiert mit dem Vorfall vertraute Kreise, wonach die KI die Ladung des Schiffes falsch identifizierte. Der von einem Analysten genutzte Chatbot behauptete, es habe Komponenten für Atomwaffen gelagert. Dem Bericht zufolge hatten sich US-Soldaten bereits darauf vorbereitet, das Schiff zu entern. Der Einsatz sei schließlich abgebrochen worden, nachdem Beamte den Fehler entdeckt hätten.

+++ Im Iran ist ein Mann wegen angeblicher Spionage für Israel hingerichtet worden.

Im Justizportal Misan wurde mitgeteilt, der Mann habe Informationen über iranische Raketenstellungen in der Provinz Isfahan an den israelischen Geheimdienst Mossad weitergegeben. Menschenrechtsorganisationen zufolge ist der Iran nach China das Land, in dem die meisten Todesurteile vollstreckt werden. Seit Beginn des Iran-Kriegs hat die Zahl der Hinrichtungen zugenommen.

+++ Der UNO-Sicherheitsrat hat die anhaltenden Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien scharf verurteilt.

Die 15 Mitglieder des mächtigsten UNO-Gremiums erklärten ihre Solidarität mit dem Königreich, welches das Recht auf Selbstverteidigung habe, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die vom Iran unterstützten Rebellen forderten sie auf, die militärische Eskalation unverzüglich einzustellen.

Der UNO-Sicherheitsrat in New York (picture alliance / Pacific Press / Lev Radin)

+++ In Saudi-Arabien ist in der Nacht mehrfach Luftalarm ausgerufen worden.

Laut der Nachrichtenagentur AFP waren unter anderem in der Hauptstadt Riad zwei Explosionen zu hören. Die Behörden hoben die Warnungen nach kurzer Zeit wieder auf.

+++ US-Präsident Trump will laut einem Bericht in der kommenden Woche mit den Staats- und Regierungschefs von Golfstaaten beraten.

Wie das Nachrichtenportal Axios meldet, soll das Treffen am Rande der UNO-Generalversammlung in New York stattfinden. Im Mittelpunkt steht das weitere Vorgehen im Iran-Krieg. Die Golfstaaten agieren bislang als Partner der USA und stehen derzeit vor allem wegen der blockierten Straße von Hormus unter Druck.

+++ Zum zweiten Mal in Folge hat die US-Regierung einer hochrangigen palästinensischen Delegation die Visa für die Teilnahme an der UNO-Generalversammlung verweigert.

Das US-Außenministerium erklärte, die palästinensischen Vertreter hätten ihre Verpflichtungen aus früheren Abkommen, sich um Frieden mit Israel zu bemühen, nicht erfüllt. Betroffen ist auch der palästinensische Präsident Abbas. Das Ministerium teilte mit, die Palästinensische Autonomiebehörde verfolge weiterhin rechtliche Schritte gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof. Trotz der Visa-Verweigerungen werden die Palästinenser bei der UNO-Generalversammlung vertreten sein, und zwar durch ihre bereits bei den Vereinten Nationen akkreditierten Diplomaten.

Mahmud Abbas, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Ercin Erturk)

Mittwoch, 16. September

+++ Die Internationale Handelskammer (ICC) warnt vor den Folgen der eingeschränkten Schifffahrt durch die Straße von Hormus.

Der weltweite Handel mit Düngemitteln sei seit Beginn des Iran-Krieges deutlich eingebrochen. ICC-Generalsekretär Denton sieht eine drohende „Nahrungsmittelkrise“ und fordert die USA und den Iran auf, einen von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Vermittlungsmechanismus zu nutzen. Dieser soll Düngemitteltransporte durch die Meerenge wieder ermöglichen und das „globale Nahrungsmittelsystem entlasten“.

+++ China fordert die USA und den Iran zu Zurückhaltung auf und drängt auf eine Öffnung der Straße von Hormus.

Beide Staaten müssten besonnen bleiben und zum Memorandum ‌von Islamabad zurückkehren, sagt der chinesische Außenminister Wang Yi ​bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking. Er verwies auf ​eine Grundsatzvereinbarung zur Beendigung des Krieges. China wolle zudem verhindern, dass die Spannungen in der Region weiter auf den Jemen und das Rote ‌Meer ‌übergriffen, erklärt Wang. Die Politik Pekings ​gegenüber dem Iran bleibe unverändert.

+++ Saudi-Arabien hat nach einem mutmaßlichen versuchten Drohnenangriff auf Mekka mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Nach Angaben des Militärbündnisses unter saudischer Führung wurde eine Drohne südlich der heiligen Stadt abgefangen und zerstört. Die Sicherheit der Pilger sei eine „rote Linie“, erklärte Bündnissprecher al-Maliki. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz weist den Vorwurf zurück, Drohnen in Richtung Mekka geschickt zu haben. Das Bündnis kämpft im Jemen an der Seite der international anerkannten Regierung gegen die vom Iran unterstützten Huthi.

+++ Mehrere durch Drohnenangriffe schwer beschädigten Datenzentren des US-Konzerns Amazon in den Golf-Staaten bleiben vorerst außer Betrieb.

Bei zwei Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten werde noch an einer Wiederherstellung gearbeitet, erklärte Amazons Cloud-Sparte AWS. Im Fall eines weiteren Standorts in den Emiraten sowie mehrerer Rechenzentren in Bahrain seien jedoch "alle Optionen ausgeschöpft". Die betroffenen Standorte wurden Anfang März bei Drohnenangriffen beschädigt, die kurz nach den ersten Angriffen der USA und Israels auf den Iran erfolgten. AWS gilt als weltweit führender Anbieter von Cloud-Diensten.

+++ Die Huthi-Miliz im Jemen hat den Abschuss eines saudiarabischen Kampfflugzeuges gemeldet.

Der Flieger vom Typ F-15 habe einen "feindlichen Einsatz" im Luftraum der jemenitischen Provinz Marib ausgeführt, teilte ein Huthi-Sprecher mit. Er warf Saudi-Arabien vor, in dieser Woche 450 Angriffe im Jemen ausgeführt zu haben.

+++ Die Vereinten Nationen haben auf die prekäre humanitäre Lage im Jemen durch die Huthi-Offensive aufmerksam gemacht.

Der UNO zufolge sind allein in diesem Monat rund 125.000 Menschen auf der Flucht. Viele Menschen hätten keinen Zugang zur medizinischen Versorgung. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte mit einer Offensive die komplette Westküste des Jemen erobert.

+++ Die US-Regierung will wieder für Luftangriffe nötige Waffenlieferungen an Israel ermöglichen.

Das Paket umfasst nach Angaben von Regierungsvertretern etwa 40.000 Bomben unterschiedlicher Bauarten. Vor etwa zwei Jahren hatte der damalige US-Präsident Biden die Lieferung solcher Waffen ausgesetzt. Israel hatte unter anderem aus den USA gelieferte Bomben im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen eingesetzt. Bei Luftangriffen wurden weite Teile des Küstengebiets zerstört. Die Opferzahl wird auf 70.000 bis 100.000 geschätzt.

+++ In Saudi-Arabien ist nach Militärangaben eine Drohne der Huthi-Miliz nahe der Stadt Mekka abgewehrt worden.

Die Flugabwehr habe das Objekt zerstört. Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis, das im Jemen gegen die Huthi-Miliz kämpft, verurteilte den Angriff. Die Huthis wiesen die Darstellung zurück und erklärten, nur Ölanlagen und Militärstützpunkte ins Visier zu nehmen. In Mekka befindet sich mit der Kaaba das zentrale Heiligtum des Islam.

+++ Die nach Drohnenangriffen abgeschaltete Ölpipeline in Saudi-Arabien könnte früher als gedacht wieder in Betrieb gehen.

US-Energieminister Wright sagte dem Sender CNBC, die Unterbrechung werde mehrere Tage dauern. Zunächst war von einer Dauer von mehreren Wochen ausgegangen worden. US-Unternehmen sind an der Reparatur der Pipeline beteiligt. Die Leitung führt vom Persischen Golf bis zum Roten Meer und ist eine wichtige Alternative zum Schiffstransport durch die blockierte Straße von Hormus. Die Pipeline war nach saudischen Angaben durch aus dem Irak gestartete Drohnen beschädigt worden. Dort operieren pro-iranische Milizen.

Eine beschädigte Pumpstation der Ost-West-Pipeline (AFP / (C) 2026 PLANET LABS PBC)

Dienstag, 15. September

+++ In der Straße von Hormus sind nach Angaben von Greenpeace mittlerweile fünf größere Ölteppiche sichtbar.

Satellitenbilder zeigten Verschmutzungen vor der iranischen Küste und im Seegebiet vor Oman, teilte die Umweltschutzorganisation mit. Betroffen sei auch die Region um die Insel Kheshm mit ihren geschützten Mangrovenwäldern. Die USA hatten nach eigenen Angaben mehrfach Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen, um ihre Seeblockade gegen den Iran durchzusetzen. Auch der Iran attackierte Schiffe. Laut Teheran hatten sie keine Erlaubnis für die Durchfahrt. Greenpeace räumt ein, dass es aufgrund eingeschränkter Transponderdaten schwierig sei, Verschmutzungen mit konkreten Schiffsangriffen in der Region zu verbinden.

+++ Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus und in der Meerenge Bab al-Mandab ist weiter zurückgegangen.

Hintergrund sind die zunehmenden Angriffe auf die strategisch wichtigen Handelsrouten. Der Analysedienst Kpler meldet, am Montag hätten vier Frachter die Straße von Hormus passiert. Die Zahl könnte etwas höher liegen, weil Schiffe immer wieder mit ausgeschaltetem Transponder durch die Meerenge fahren. Vor Beginn des Irankrieges Ende Februar passierten mehr als 120 Schiffe pro Tag die Route. Nach Angaben von Kpler nahm auch der Verkehr durch den Bab al-Mandab ab. Demnach passierten am Montag 21 Schiffe die Meerenge, die seit einigen Tagen von der iranischen Huthi-Miliz kontrolliert wird. Die Huthi werden vom iranischen Regime unterstützt.

+++ Eine US-Kontrollbehörde hat erstmals eine offizielle Bilanz der bisherigen Folgen des Kriegs mit dem Iran vorgelegt.

Aus einem Bericht des Generalinspekteurs des Verteidigungsministeriums geht hervor, dass elf US-Soldaten im Einsatz getötet wurden. Zudem dokumentiert der Bericht Schäden an Militärstützpunkten und Fluggeräten sowie Belastungen für das US-Waffenarsenal. Besonders stark betroffen war der US-Marinestützpunkt in Bahrain. Die Streitkräfte mussten ihre Versorgung teilweise auf weiter entfernte Standorte verlagern. Der Krieg führte nach Angaben der Behörde außerdem zu Engpässen bei modernen Raketen- und Luftabwehrsystemen.

+++ Die Huthi-Miliz im Jemen hat ihre Angriffe auf Ziele im benachbarten Saudi-Arabien fortgesetzt.

Nach Angaben der von Saudi-Arabien geführten Koalition wurden gestern mindestens 13 Menschen verletzt, unter anderem in den Städten Abha und Taif. Die pro-iranischen Huthi erklärten, sie hätten saudische Militärflugplätze mit Raketen und Drohnen angegriffen. Kämpfer der Miliz hatten zuletzt die gesamte Küste des Jemen am Roten Meer erobert, darunter auch mehrere strategisch wichtige Inseln. Nach Angaben der jemenitischen Regierung kontrollieren die Huthi damit auch die Meerenge Bab al-Mandab, die für den Welthandel von ähnlicher Bedeutung ist wie die Straße von Hormus.

Montag, 14. September

+++ Dem Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Eslami, ist nach Angaben des staatlichen Fernsehens die Teilnahme an einer internationalen Sitzung in Österreich verwehrt worden.

Mohamed Eslami und seine Delegation hätten einen Linienflug nach Wien genommen, sie seien jedoch auf dem Weg dorthin "wegen Hindernissen durch die USA" aufgehalten worden, hieß es im iranischen Fernsehen. Eslami sei bereits nach Teheran zurückgekehrt. Der Behördenchef war zur Jahrestagung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien erwartet worden, die bis Freitag andauern soll. Aus diplomatischen Kreisen in Wien verlautete, Österreich habe Eslami auf Drängen der USA die Einreise verweigert. Die Islamische Republik bestellte den österreichischen Botschafter ein, um gegen die Entscheidung zu protestieren.

+++ Die Preise für Benzin sind auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

Bundesweit kostete der Liter Super E10 gestern im Tagesdurchschnitt 2,273 Euro, wie der ADAC mitteilte. Das waren 1,7 Cent mehr als am Freitag. Damit sei auch der bisherige Höchstpreis von März 2022 übertroffen worden. Auch die Literpreise für Diesel näherten sich dem im April erreichten Höchstwert wieder an und lagen gestern bei im Schnitt 2,404 Euro. Die Treibstoffpreise in Deutschland dürften hoch bleiben, da die Ölpreise durch die Lage am Persischen Golf weiter gestiegen sind.

+++ Angesichts der weiter zunehmenden Spannungen in der Golfregion sind die Ölpreise erneut gestiegen.

Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete heute früh 107 US-Dollar und 54 Cent. Das sind 2,8 Prozent mehr als zuvor. Das wirkt sich unmittelbar auch auf die Treibstoffpreise in Deutschland aus. Seit Februar dieses Jahres sind die Öl- und Gasmengen auf dem Weltmarkt infolge des im Februar von den USA und Israel begonnenen Iran-Krieges deutlich verknappt. Es wächst die Sorge über weitere Störungen der weltweiten Energieversorgung.

An einer Tankstelle werden die Spritpreise angezeigt. (picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut)

+++ US-Präsident Trump hat einen US-Medienbericht heruntergespielt, wonach China dem Iran Satellitenaufnahmen einer US-Militärbasis in Jordanien zugespielt hat.

"Wenn man sagt, dass China uns ausspioniert, dann sage ich: Da haben Sie recht, und wir spionieren sie auch aus", sagte Trump am Sonntag Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. "Das ist es, was wir tun. Sie machen im Grunde das Gleiche wie wir." Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte am Vortag unter Berufung auf US-Regierungskreise über die mutmaßliche Informationsweitergabe Pekings vor und nach einem iranischen Angriff berichtet.

+++ Die für heute geplanten Gespräche im Oman zwischen dem Iran und weiteren Golfstaaten über die Straße von Hormus sind vorerst abgesagt worden.

Der omanische Außenminister al-Busaidi teilte mit, das Treffen in Salalah sei im Interesse des Konsenses verlegt worden. Einen neuen Zeitpunkt nannte er nicht. Berichten zufolge war ursprünglich geplant, dass der Iran und der Oman eine Vereinbarung im festgefahrenen Konflikt über die Straße von Hormus vorstellen. Nach Angaben Teherans wurden der Irak und andere Golfstaaten zu den Beratungen erwartet. Der Inselstaat Bahrain, der im Krieg iranischen Raketenangriffen ausgesetzt war, hatte vorab mitgeteilt, dass er das Treffen boykottieren werde. Die Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Teheran und den USA geworden. Seit Beginn des Krieges ist die Meerenge weitgehend blockiert.

Sonntag, 13. September

+++ Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben das Nachbarland Saudi-Arabien erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Ein Huthi-Sprecher erklärte, Ziel des Angriffs sei ein Militärstützpunkt in der Provinz Scharura in der Region Nadschran gewesen. Die saudi-arabischen Behörden gaben am Nachmittag in der Stadt Abha sowie in der Provinz Chamis Muschait Luftalarm aus und forderten die Bewohner auf, wegen möglicher anfliegender Geschosse Schutz zu suchen. Beide Gebiete waren in den vergangenen Wochen wiederholt von der Huthi-Miliz angegriffen worden. Der saudi-arabische Zivilschutz teilte mit, ein Geschoss sei in einem anderen Gebiet nahe der Grenze zum Jemen am Roten Meer eingeschlagen. Dabei seien zwei Menschen verletzt sowie eine Moschee und mehrere weitere Gebäude beschädigt worden.

+++ Bei einem Angriff auf ein iranisches Handelsschiff vor der Insel Keschm in der Straße von Hormus ist nach Angaben staatlicher Medien ein Mensch ums Leben gekommen.

Vier weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es in den Berichten. Um die Schifffahrt in der Straße von Hormus soll es am Montag bei einem Treffen im Oman gehen: Teheran kündigte an, die Länder der Region über seine Pläne für eine Regelung des Schiffsverkehrs in der Meerenge zu informieren. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna zitierte den Gouverneur von Keschm, der einen "terroristischen Feind" für den Angriff verantwortlich machte. Vom US-Militär, das im Zuge der Blockade iranischer Häfen bereits Schiffe unter iranischer Flagge angegriffen hat, gab es zunächst keine Stellungnahme. Die Seehandelsaufsicht der britischen Marine teilte mit, ein Schiff sei während der Durchfahrt durch die Straße von Hormus von einem Geschoss getroffen worden. Weitere Einzelheiten nannte die Behörde nicht.

+++ Dunkler Rauch steigt auf von einer Raffinerie in der saudi-arabischen Hafenstadt Yanbu.

Mehrere Medien berichten übereinstimmend über einen möglichen weiteren Angriff der Huthi-Miliz. An der Raffinerie in der Hafenstadt befindet sich auch eine von den Ölkonzernen SaudiAramco und ExxonMobile betriebene Pumpstation an der Ost-West-Pipeline.

Vormarsch der Huthi, Pipeline beschossen: Saudi-Arabien und Ölmarkt unter Druck

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+++ Der Irak hat seine Teilnahme an einem regionalen Treffen zur Lage in der Straße von Hormus am Montag im Oman bestätigt.

Wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur berichtete, sagte Außenminister Hussein seinem iranischen Kollegen die Teilnahme des Iraks zu. Im Mittelpunkt der Gespräche soll die Regelung der Schifffahrt in der Wasserstraße stehen. Öffentlich haben sich nur wenige Länder der Region zu dem geplanten Treffen geäußert. Der Iran und der Oman, der auf der gegenüberliegenden Seite der Meerenge liegt, beraten bereits seit Wochen über die Steuerung des Schiffsverkehrs dort und mögliche Gebühren für die Durchfahrt. Der Iran erklärte, das Treffen solle dazu dienen, die Nachbarstaaten zu informieren. Das Außenministerium von Bahrain teilte mit, das Land werde nicht an dem Treffen teilnehmen. Zur Begründung verwies es auf fehlende diplomatische Beziehungen zum Iran.

+++ Einen Tag nach der Schließung von drei Übergängen an der Grenze zum Iran haben die irakischen Behörden eine schrittweise Wiederöffnung angekündigt.

Sie sollen bis Donnerstag nach und nach für Reisende und den Warenverkehr wieder geöffnet werden. Die Übergänge waren nach dem Drohnenangriff auf eine Ölpipeline in Saudi-Arabien geschlossen worden. Die irakische Armee hatte nach Angaben aus Sicherheitskreisen Startvorrichtungen für Drohnen in der Nähe der Grenze zum Iran gefunden.

Gestrandete Iraner und Iraker warten am Grenzübergang Schalamscheh in der Provinz Basra. Der Irak will drei geschlossene Grenzübergänge zum Iran wieder öffnen. (AFP / HUSSEIN FALEH)

+++ Durch die neu aufgeflammten Kämpfe im Jemen sind nach Angaben der UNO seit Anfang September mehr als 70.000 Menschen vertrieben worden.



Die Internationale Organisation für Migration geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Zahl der Vertriebenen noch weiter steigen wird. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz hatte in den vergangenen Tagen einen groß angelegten Vorstoß unternommen und bei Kämpfen gegen die Regierungstruppen die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer erobert. Nach Angaben der jemenitischen Regierung kontrolliert die Miliz nun die für den Welthandel wichtige Meerenge Bab al-Mandab.

Vertriebene im Jemen (AFP / AHMAD AL-BASHA)

+++ Die US-Armee hat nach eigenen Angaben im Zuge ihrer Seeblockade iranischer Häfen in den vergangenen zwei Monaten rund 100 Handelsschiffe gestoppt.

Kein einziges Schiff habe die Blockade ohne die Genehmigung der US-Streitkräfte passiert, erklärte das zuständige Regionalkommando Centcom im Onlinedienst X. Im Gegenzug für die iranische Blockade der Straße von Hormus hatten die USA eine Seeblockade iranischer Häfen verhängt.