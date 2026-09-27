Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) (dpa / Christophe Gateau)

Der CDU-Politiker sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks , er wundere sich, dass nicht schon längst ein Entwurf vorliege, betonte Wüst. Es sei kein Hexenwerk festzulegen, wer von einem früheren Renteneintritt ohne Abschläge profitieren könne. Nach Meinung des Ministerpräsidenten sollten dies Menschen sein, die - Zitat - "körperlich, vielleicht auch psychisch" nicht mehr in der Lage seien zu arbeiten. Das könne beispielsweise ein Amtsarzt festlegen.

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hatte vor drei Monaten ihre Vorschläge für eine Rentenreform vorgestellt. Das von der SPD-Co-Vorsitzenden Bas geführte Sozialministerium bereitet seither einen Gesetzentwurf vor.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.