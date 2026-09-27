Interview der Woche
NRW-Ministerpräsident Wüst fordert raschen Gesetzentwurf für Rentenreform

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst hat Bundessozialministerin Bas erneut aufgefordert, zügig einen Gesetzentwurf für die Reform des Rentensystems vorzulegen. Dann könne man gelassener und sachorientierter als bisher über den Ausstieg aus dem Berufsleben nach 45 Beitragsjahren diskutieren.

    Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht in die Mikrofone von Medienvertretern.
    Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) (dpa / Christophe Gateau)
    Der CDU-Politiker sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, er wundere sich, dass nicht schon längst ein Entwurf vorliege, betonte Wüst. Es sei kein Hexenwerk festzulegen, wer von einem früheren Renteneintritt ohne Abschläge profitieren könne. Nach Meinung des Ministerpräsidenten sollten dies Menschen sein, die - Zitat - "körperlich, vielleicht auch psychisch" nicht mehr in der Lage seien zu arbeiten. Das könne beispielsweise ein Amtsarzt festlegen.
    Eine von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hatte vor drei Monaten ihre Vorschläge für eine Rentenreform vorgestellt. Das von der SPD-Co-Vorsitzenden Bas geführte Sozialministerium bereitet seither einen Gesetzentwurf vor.
    Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.