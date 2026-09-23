DOSB-Evaluierungskommission

München geht als Favorit in die Entscheidung um die deutsche Olympia-Bewerbung. Köln/Rhein-Ruhr folgt knapp dahinter, Berlin gilt als Außenseiter (Symbolbild). (Getty Images / NurPhoto / Lorenzo Di Cola)

Die Evaluierungskommission des Deutschen Olympischen Sportbunds bewertet das Konzept für Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 mit der höchsten Punktzahl aller drei Bewerber. Auf Platz 2 kommt Köln/Rhein-Ruhr. Beide werden mit "sehr gut" bewertet. Berlins Olympiakonzept indes bekam deutlich weniger Punkte und erhielt nur die Bewertung "gut". Das Votum der Kommission ist nicht bindend. Es gilt als Orientierung.

Über den deutschen Kandidaten wird am Samstag entschieden. Um die Ausrichtung der nächsten Spiele bemühen sich unter anderem Indien, Katar und die Türkei.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.