Das Open AI-Logo in einer Fotomontage vor einem KI-generierten Hintergrund. (picture alliance / SIPA / ROMAIN DOUCELIN)

Das teilte der australische Premierminister Albanese in New York am Rande der UNO-Generalversammlung mit. Die Künstliche Intelligenz habe sich unbefugten Zugang zu einem Portal verschafft, das unter anderem Statistiken über Australiens staatliche Krankenversicherung bereitstellt. Albanese betonte, der Vorgang sei inakzeptabel. Er habe bereits mit OpenAI-Chef Altman gesprochen und dabei Australiens äußerste Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Zugleich habe er seine Enttäuschung darüber geäußert, dass OpenAI erst Monate nach dem Vorfall die australische Regierung informiert habe.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.