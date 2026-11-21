Björn Höcke, Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag und Sprecher des Landesverbands der AfD Thüringen, steht beim Landesparteitag der AfD Thüringen auf der Bühne. (Jacob Schröter / dpa)

Der AfD-Landesparteitag in Pfiffelbach bestätigte den Vorsitzenden Höcke an der Spitze des vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Landesverbandes. Auch der Co-Vorsitzende Möller wurde bestätigt. Höcke kritisierte in seiner Rede den thüringischen Ministerpräsidenten Voigt und bezeichnete den Verfassungsschutz als - so wörtlich - "politisches Kampfinstrument". Beim SPD-Landesparteitag in Ilmenau wurde Thüringens Sozialministerin Schenk zur Nachfolgerin des bisherigen Vorsitzenden Maier gewählt, der nicht erneut kandidierte. Schenk rief ihre Partei zur Verteidigung des Sozialstaats auf.

Auch in anderen Bundesländern finden Delegiertentreffen von Parteien statt. Unter anderem gibt es Parteitage der Linken in Sachsen und Hessen, der Grünen in Hamburg und der CDU im Saarland.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.